"Не будемо стояти осторонь". У Єгипті розповіли, чи введуть COVID-паспорти для туристів

Які умови в'їзду в країну сьогодні

"Паспорти вакцинації" починають вводити в багатьох країнах. Очікується, що це дозволить спростити поїздки між країнами й відновить туризм. Зокрема, "COVID-паспорти" з початку літа почали видавати в семи країнах ЄС - Чехії, Хорватії, Данії, Польщі, Німеччині, Греції та в Болгарії.

Єгипет - один з лідерів з подорожей серед українських туристів. Чи введе країна "паспорти вакцинації"? З таким питанням РБК-Україна звернулося до голови Управління з просування туризму Єгипту Ахмеда Юсефа. Він повідомив виданню, що таке рішення залежатиме від загальної світової політики визнання таких документів.

Чіткого рішення про затвердження єдиного формату таких документів у туристичній спільноті поки немає, зазначив він.

Фото: у Єгипті сподіваються на відновлення туризму після пандемії (pixabay.com)

"Я нещодавно повернувся з поїздки до Іспанії, де проходила важлива виставка з туризму. Там, звичайно, обговорювалося і це питання. Але сьогодні необхідно досягти консенсусу про те, як саме будуть використовуватися такі документи. Та можу сказати точно: які б не були прийняті механізми для туризму і переміщення між країнами в майбутньому, Єгипет не стоятиме осторонь. Ми не будемо вводити якісь свої окремі правила. Ми приймемо загальний стандарт таких документів і в нашій країні",- пояснив РБК-Україна глава відомства.

Правила в'їзду в Єгипет сьогодні

Перед перетином кордону треба попередньо здати ПЛР-тест на COVID не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. По прибуттю в Єгипет потрібно показати довідку про тест. У документі мають бути підпис лікаря, дата проведення тестування, печатка клініки або QR-код (який веде на результат тесту на сайті лабораторії).

Також у травні цього року в Єгипті відновили дію візового збору для туристів з більшості країн: тепер для в'їзду потрібно заплатити 25 доларів - онлайн або по прильоту в аеропорту.

Зазначимо, до початку червня 20201 року в Єгипті вже вакциновані всі співробітники туристичної сфери. З іншого боку, всього в країні пройшли вакцинацію близько 0,3% населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які країни значно послабили карантин на початку літа.

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