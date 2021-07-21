Колорит и красота Фетхие: что увидеть и попробовать на любимом курорте западных туристов в Турции

Горы, пляжи и гробницы: чем удивляет курортный город на Эгейском море

Турция летом 2021 года – самое популярное зарубежным направлением для пляжного отдыха среди украинцев. И хотя большинство туристов выбирают курорты на Анталийском побережье Средиземного моря, многие также ищут "другую" Турцию на Эгейском море.

Именно из этой части страны путешественники везут самые красочные фото и незабываемы впечатления. При этом, по последним данным турецкого Центра мониторинга медиа, самым популярным среди западных туристов и самих турецких граждан в этом сезоне является Фетхие - город и курорт на берегу живописного залива Эгейского моря, расположенный на юго-востоке страны.

В чем особенность отдыха на уютном курорте, что увидеть и попробовать в самостоятельном путешествии, РБК-Украина рассказала киевлянка Елена Яковенко, которая решила открыть для себя Турцию с этого региона.

Цены и перелет: в два раза дороже, чем в Алании

Увидеть "непопсовую" Турцию Елена решилась на фоне пандемии, потому что границы ее любимых азиатских стран остаются закрытыми в 2021 году.

"Хотелось колорита и красоты, а не толп наших туристов в отеле, в ресторане на выдаче еды и пляже. Поэтому Турцию как направление для поездок не рассматривала долгие годы", - рассказала она изданию.

Фото: Колоритные пейзажи в окрестностях Фетхие (РБК-Украина)

Этим летом решилась поехать с подругой в локацию Турции, где процент русскоговорящих отдыхающих минимальный.

"Насмотрелась фото и выбрала Фетхие. Дешевле всего было лететь прямым чартером в Даламан с пакетным туром в небольшой 3-звездочный отель рядом с пляжем. По раннему бронированию 6 ночей на одного человека обошлись 400 евро с завтраками, включая перелет, страховку и трансфер", - отмечает она.

Для сравнения в эти же даты в начале июля за ту же сумму можно было найти тур в Аланию на Анталийском побережье в 4* отеле с питанием "все включено" за двоих человек.

"Сам отель, в котором мы жили в Фетхие – из качественных, в которых отдыхали турецкие семьи с детьми. На сайте букинг сутки проживания стоят от 40 евро", - уточнила киевлянка.

Что впечатляет в городе

Курортный город Фетхие кажется небольшим из-за малоэтажной застройки особняками. При этом население популярного у западных туристов курорта – около 84 тыс. людей.

Фото: Виды в Фетхие (РБК-Украина/ предосталено Еленой Яковенко)

"Он расположен в бухте в окружении гор. На востоке – впечатляющая гора Бабадаг высотой 1969 метров над уровнем моря, с которой организованы полеты на параплане над бухтой Олюдениз, одной из самых красочных пляжных локаций мира", - делится Елена.

К слову, гора охраняется ЮНЕСКО благодаря редкостным растениям, которые растут на ее склонах. Возле горы проходит знаменитая Ликийская тропа.

"Ликийские гробницы, которые датируются 4 веком до нашей эры можно увидеть прямо на территории Фетхие в скале над городом. Самая яркая – Аминтаса, напоминающая фасад древнегреческого храма с колоннами. В скальных некрополях когда-то хоронили ликийских вельмож", - рассказывает она о яркой достопримечательности.

Фото: Скальные гробницы в Фетхие (РБК-Украина)

Для посещение других руин она советует арендовать автомобиль или присоединиться к одной из групповых экскурсий, которые можно найти в соцсетях по цене 20-50 евро.

"Также стоит прогуляться по набережной рано утром или ближе к закату, отправиться на смотровую площадку в верхних точках города, чтобы полюбоваться видом сверху на городской пейзаж и белоснежные яхты на удивительно синей воде", - советует Елена.

Фото: Пляж и набережная в Фетхие (РБК-Украина/ предоставлено Еленой Яковенко)

Вечером впечатляет парк на набережной - Sehit Fethi Bey Parkі. На немалой ухоженной территории обустроена большая игровая площадка для детей, много скульптур и инсталляций, разнообразные лавочки и арки. В парке по вечерам после жары при мягком свете фонарей собираются семьи на пикники, рыбалку, прогулку пешком или на велосипеде. В отдаленном уголке парка под навесом с лавочками стоит стеклянный шкаф-библиотека с учебниками, которые студенты оставляют для других учащихся.

Экскурсии: где стоит побывать

Самая яркая сторона Эгейского побережья – завораживающие пляжи с бирюзовой водой в бухтах в окружении живописных гор и хвойных лесов, в которых не умолкают цикады.

"На фотографиях все время кажется, что цвет воды – оптическая иллюзия. Когда попадаешь даже на городской пляж в Фетхие, оказывается, что вода сохраняет этот цвет даже в твоих ладонях. Хотя это наименее впечатляющая пляжная локация в радиусе 100 км", - отмечает она.

По ее словам, только ради цвета воды стоит посетить максимальное количество пляжей, которое позволяют дни отдыха. Можно найти организованные экскурсии, в которых объединены самые популярные локации для посещения за один день.

Фото: Живописные локации рядом с Фетхие (РБК-Украина)

"Поплавайте в Олюденизе и понаблюдайте за парапланеристами, проведите несколько часов на уютном галечном пляже Гемилер рядом с островом Святого Николая, отправьтесь на огромный песчаный пляж Патара в программе экскурсии по побережью, на Черепаший пляж, где река Дальян впадает в море ", - перечисляет локации она.

Киевлянка добавляет: чтобы увидеть все самые красивые локации даже в радиусе 100 километров, нужно планировать отпуск на несколько недель. Кроме пляжей, стоит посетить "инстаграмные" городки Каш, Дальян, Демре.

"Одна из самых ярких экскурсий – в ущелье Саклыкент примерно в 50 километрах от Фетхие. Это национальный парк, куда вход по билетам. Чтобы пройти в ущелье, придется перейти вброд небольшой участок леденящей бурной горной реки. Кроме температурного шока для ног, нужно позаботиться о "морских тапках", чтобы не поранить ноги о камни под водой", - предупреждает путешественница.

Фото: Туристы в ущелье Саклыкент (Елена Яковенко)

Длина ущелья около 18 км, а глубина (высота) – 300 м. Так далеко туристы не проходят, но даже недолгая прогулка между причудливыми светлыми скальными породами, "подпирающими небо" с неглубокой бирюзовой рекой "на дне" оставляют массу впечатлений и ярких фото.

Что попробовать и купить туристам в Фетхие

Морской курорт невозможно представить без морепродуктов. Именно в Фетхие находятся десятки рыбных ресторанов, популярных среди туристов из разных стран.

"Самая знаменитая рыбная локация – Рыбный маркет. Там вокруг прилавков со свежевыловленной рыбой, огромными креветками и кальмарами стоят столики с белоснежными скатертями, где к вечеру собирается огромное количество гостей. Ведь рыбу, которую турист выбрал сам, ему тут же и приготовят, и подадут с вином. Аромат приготовленных морепродуктов вокруг стоит непередаваемый", - рассказывает киевлянка о локации must visit.

Фото: Рыбный маркет с ресторанами в Фетхие (РБК-Украина)

Другая локация, которую стоит посетить самостоятельным путешественникам – фермерский базар, который работает по вторникам и пятницам. Там можно не только купить свежайшие фрукты, но и попробовать интересные локальные продукты.

"Например, сразу при вас пожарят огромные лепешки с начинкой из сыра или овощей – гезлеме. Их можно найти и в других местах, но тут они особенно вкусные", - говорит она.

На рынках или в специализированных магазинах киевлянка советует также купить лукум из виноградного или гранатового сока с фисташками, который в Украине попадается редко, а стоит в два-три раза дороже – до 150 гривен за килограмм в Турции против 400 грн на наших прилавках.

Фото: Специи и сладости на рынке в Фетхие (РБК-Украина)

"Вообще в Турции интересно умеют делать соки. Например, в деревнях вокруг Фетхие в придорожном кафе можно найти мороженое из уваренного сока шелковицы, который смешивают со снегом, собранным зимой с ближайших гор и сохраненным до лета. Это самое полезное натуральное мороженое. С таким снегом могут смешать также и свежие фрукты, я пробовала такой же снежный десерт из свежей дыни", - рассказывает Елена.

Вообще, мороженое – это еще одна "фишка" Турции после лукума и пахлавы. Можно покупать как фабричное упакованное, так и развесное на уличных точках.

Фото: Симиты и лукум из Турции (Елена Яковенко)

"Еще must try – турецкая выпечка. Где ее покупать, лучше спросить у местных. Попробуйте и мягкие "бублики" - симиты от 7 гривен, и разнообразные слоеные изделия с оливками, сыром, мясом", - советует киевлянка.

Напомним, ранее мы писали о том, что отели Турции заполнены "под завязку" и в чем причина ажиотажа.

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