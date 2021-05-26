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Безопасность и правила карантина: к чему готовиться туристам, отдыхая в Турции в новом сезоне

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Среда 26 мая 2021 16:53
Безопасность и правила карантина: к чему готовиться туристам, отдыхая в Турции в новом сезоне Фото: Отдых в Мармарисе и Анталии (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Какие меры дейстуют в стране на втором году пандемии

Турция - одна из тех стран, интерес к которой у украинских туристов не снижается даже в разгар пандемии. В условиях довольно ограниченного количества доступных стран она не теряет популярности, говорит РБК-Украина глава Ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

"За счет того, что выбор направлений в этом году сужен, а Турция открыта стопроцентно, и это было известно еще на этапе раннего бронирования, туроператоры поставили на лето рейсов больше, чем в 2019 году. По нашим подсчетам - на 62% больше. Львиная их доля приходится на Анталийское побережье, где царит "все включено", — поясняет он.

Вскоре начнется новый сезон отдыха в Турции. Что стоит знать туристам о правилах безопасности в стране?

Как Турция выходит из локдауна: правила во время пандемии

Сегодня в Турции проходит один из этапов постепенного выхода из карантина. С 7 мая (первый этап) в стране начали открываться кафе и рестораны. Комендантский час начинается не в 19.00, а в 21.00. Комендантский час в воскресенье отменен.

Во время второго этапа, который начнется с 31 мая, кафе и рестораны будут работать дольше, закрываясь в 22.00. Далее, с июля (третий этап), разрешается проведение свадеб с карантинными ограничениями. Кафе будут работать до 23.45, но только на открытых площадках.

Безопасность и правила карантина: к чему готовиться туристам, отдыхая в Турции в новом сезоне

Фото: Маски нужно носить во всех публичных местах. В том числе - на улицах (Getty Images)

Впрочем, требование соблюдать комендантский час на туристов не распространяется: нужно лишь иметь при себе паспорт. Везде действует требование носить маски, в том числе - на улицах.

Сертификаты безопасности: в чем отличия от прошлого сезона

В первый год пандемии COVID в Турции в июне 2020 года ввели Сертификат безопасного туризма. Чтобы открыться во время пандемии, кафе, рестораны, отели, музеи, галереи и другие заведения должны пройти проверки на соответствие ряду критериев.

В новом сезоне 2021 года к заведениям выдвигают и новые требования, расширив список критериев до 171 пункта. Каждый месяц проводится около четырех инспекций заведений.

Безопасность и правила карантина: к чему готовиться туристам, отдыхая в Турции в новом сезонеФото: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой (РБК-Украина)

"Турция приложила максимум усилий, чтобы удержать туристов: были разработаны антиковидные протоколы для всего туристического сектора, оперативно проведена сертификация отелей, ресторанов и транспортных компаний. Сейчас завершается процесс вакцинации персонала, задействованного в обслуживании туристов", — отмечает Павел Григораш.

По словам министра туризма и культуры страны, Турция была одной из первых стран в мире, которая начала Программу сертификации безопасного туризма в прошлом году.

"В 2020 году мы приняли 16 миллионов гостей в нашей стране. Наша программа сертификации стала одной из самых успешных в мире, и у нас был успешный сезон. Прежде всего, мы сделали обязательным сертификацию для средств размещения вместимостью 30 коек и более, а затем увеличили частоту проверок", — отметил министр Мехмет Нури Эрсой.

Безопасность и правила карантина: к чему готовиться туристам, отдыхая в Турции в новом сезоне

Фото: Одна из гостиниц на курорте Сиде (booking.com)

Он добавил, что 2021 год должен стать "годом повышенной безопасности в туристическом сезоне". "Более 10000 сертифицированных туристических объектов по всей Турции готовы к летнему сезону 2021", — сказал он.

Ситуация с COVID и вакцинацией

Резкий всплеск заболеваемости COVID произошел в Турции в апреле. Были дни, когда фиксировали по 60 тысяч новых заболевших в сутки. Из-за этого в стране был введен жесткий локдаун.

Усиленные карантинные ограничения сняли 17 мая, когда уровень заболеваемости начал снижаться. После этого страна перешла к периоду "управляемой нормализации", предполагающей поэтапную отмену ограничений. Согласно официальным данным, 25 мая в Турции зафиксировано 9,375 новых случаев COVID.

По данным One World Data на 24 мая, полную вакцинацию в Турции прошли 12,1 млн граждан или 14,8% населения страны (количество населения составляет 82 млн людей). В министерстве здравоохранения страны также заявляют, что в Турции проведена вакцинация большинства сотрудников туристической сферы.

Какие правила въезда в Турцию сегодня

Начиная с 15 мая этого года, Турция отменила действующее ранее требование сдачи ПЦР-теста для въезда в страну.

Не ранее чем за 72 часа до поездки нужно зарегистрироваться онлайн, заполнив специальную форму и получить HES-код для отслеживания контактов с теми, кто заболел COVID.

HES-код, который сформируется после заполнения анкеты автоматически, нужно сохранять на смартфоне для предъявления на стоках регистрации на рейс в Украине. Также его потребуют показать на выезде из Турцию, когда будете возвращаться домой.

Безопасность и правила карантина: к чему готовиться туристам, отдыхая в Турции в новом сезоне

Фото: Отель в Белеке на Средиземном море (booking.com)

Обращаем внимание на то, что без заполненной анкеты и получения HES-кода пассажиру будет отказано в посадке на борт.

С 24 марта 2021 года, все прибывающие в Украине должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Досрочно освобождает от нее ПЦР-тест на COVID.

Его можно сделать максимум за 48 часов до пересечения границы. Если теста по возвращении у вас нет, нужно загрузить на смартфон приложение Vdoma, сделать ПЦР-тест по прибытию в Украину и оставаться на самоизоляции, ожидая результат тестирования.

Популярные направления в Турции: главные курорты Средиземного моря

Традиционно самой большой популярностью для пляжного отдыха пользуется побережье Анталии. Главные курорты региона:

Кемер расположен на юг от Анталии. Включает курортный город Кемер, поселки Гойник, Текирова, Кириш, Бельдиби. Курорт отличается живописными пейзажами и галечными пляжами. Некоторые отели используют здесь также привозной песок.

Анталия. Здесь расположен аэропорт, в который прибывает большинство чартеров. В регионе находятся курортные зоны Кунду и Лара. Их отличают красивые песочные пляжи и плавный вход в море. В этой зоне можно найти немало отелей, ориентированных на премиальный отдых с высоким уровнем комфорта и большим выбором разнообразных услуг. Отели работают по системе all inclusive.

Безопасность и правила карантина: к чему готовиться туристам, отдыхая в Турции в новом сезоне

Фото: Анталия - один из самых популярных курортов среди украинцев (pixabay.com)

Белек - один из самых "зеленых" курортов страны. На территории многих отелей находятся поля для гольфа, а отдых здесь считается особенно комфортным. Курорт окружают зеленые территории заповедника. Пляжи - песчаные. Отели, расположенные на первой линии, располагают прямым выходом к морю.

Алания - одно из самых популярных направлений. Есть разные пляжи: галечные, песчаные или смешанные. Есть немало бюджетных гостиниц с неплохим сервисом.

Сиде считается оптимальным выбором для семейного отдыха с детьми. Здесь хороший выбор развлечений для детей. Пляжи - песчаные. В городе достаточно магазинов и ресторанов. Есть возможность отдыха на разный бюджет.

На запад от указанных курортов расположены и другие популярные локации для отдыха.

"Эгейское побережье тоже пользуется популярностью, но Бодрум+Измир+Даламан в сумме в пять раз уступают по объемам Анталии. В прошлом году Эгейское побережье часто выбирали те, кто любит европейский стиль отдыха, но не смог полететь в Европу из-за пандемии", — комментирует Павел Григораш.

Напомним, ранее консул Украины в Турции рассказал о том, что в курортной стране стало больше услуг на украинском языке.

Также мы писали, сколько стоит отдых в Хорватии на старте пляжного сезона.

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