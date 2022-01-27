Солнечные берега. Страны, которые идеально подходят для пляжного отдыха весной

Популярные направления, где теплая погода наступает уже в апреле

Весной список направлений с теплой погодой для комфортного отдыха значительно расширяется. Даже в апреле, когда в своей стране погода еще изменчивая, есть смысл отправиться в одну из солнечных локаций с пляжами и колоритной архитектурой.

Даже любителям каникул в Европе весной стоит обратить внимание на более дальние солнечные берега, пишет издание Metro.

Какие жаркие локации советуют туристам для весеннего отдыха в 2022 году, какая там погода в апреле и как долететь по этим направлениям из Украины – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Тулум, Мексика

Температура днем: 29°C (иногда до 35°C).

Солнечное время: 12 часов.

Время полета: от 13 часов регулярными рейсами с пересадкой (авиакомпании Lufthansa, Swiss), чартерными прямыми (Azur Air).

Весной туристы могут посетить практически любую точку Мексики. Канкун – очевидная туристическая локация, как и Мехико или Оахака для погружения в культуру.

Фото: Пляж в Тулуме (unsplash.com/tanja-cotoaga)

А для пляжного отдыха и возможности исследовать несколько исторических мест майя - город Тулум является отличным выбором в это время года, когда сухой и солнечный сезон подходит к концу. Он находится на полуострове Юкатан, в прибрежной туристической зоне Ривьера Майя.

Погода идеальна для загара, а температура воды - для купания и занятий водными видами спорта – около 28°C.

Каир, Египет

Температура: 26°C (до 32°C).

Солнечное время: 10 часов.

Время полета: от 3 часов регулярными рейсами (МАУ, Turkish Airlines).

Столица Египта порадует туристов не только теплом до 30 градусов в апреле, но и отсутствием дождей. Среднее количество осадков в апреле составляет ноль миллиметров.

Отдых в Каире становится более заманчивым, если к посещению пирамид Гизы и Сфинкса добавить колоритные египетские базары.

Фото: Пирамиды в Египте (unsplash.com/spencer-davis)

Коста-дель-Соль, регион Испании

Температура: 17°C (до 19°C).

Солнечное время: до 10 часов.

Время полета: около 6 часов (регулярные рейсы с пересадкой), от 4 часов 30 минут – прямые рейсы (SkyUp) по маршруту Киев-Малага.

В апреле в Испании тепло, около 19 °C – для Европы это отличная погода.

Отдых на побережье Андалусии – это возможность насладиться солнцем на пляже, хотя по вечерам возможно придется надевать куртки.

Самыми известные локации там - Малага (прекрасный город, а также столица вечеринок), Марбелья и традиционный город Касарес.

Фото: Город Малага в Испании (unsplash.com/jonas-denil)

"Если у вас есть время и машина, отправляйтесь вглубь страны, чтобы узнать больше об Андалусии, где находится Альгамбра в Гранаде, знаменитая мечеть-собор Кордовы, а также города Севилья и Кадис", - советует издание.

Сорренто и побережье Амальфи, Италия

Температура: 18 - 22°C.

Солнечное время: с 12 до 13 часов.

Время полета: от 2 часов 45 минут регулярными рейсами (прямые Wizz Air и с пересадкой) по маршруту Киев-Неаполь.

Живописный город Сорренто недалеко от Неаполя и Помпеи и побережье Амальфи стоит включить в одно путешествие. Они находятся всего в часе езды друг от друга на машине.

Фото: Побережье в Италии (unsplash.com/rich-martello)

"А какой это драйв. Настоящий маршрут "списка желаний" с незабываемыми видами на Средиземное море. Возможно, самой известной остановкой на этом пути является город Позитано, который любят фотографы всего мира за захватывающие виды красочных домов, разбросанных по скалам", - описывают локацию для туристов.

Анталия, Турция

Температура: 17- 22°C.

Солнечное время: 12-13 часов.

Время полета: около 2 часов 30 минут чартерными рейсами и от 4 часов регулярными рейсами с одной пересадкой в Стамбуле или Анкаре.

Это один из самых густонаселенных городов Турции и самая популярная туристическая локация среди украинских туристов. Эта часть средиземноморского побережья привлекает ярко-синим морем, роскошными пляжами и красивыми гаванями.

Фото: Анталия весной (unsplash.com/marina-t)

Анталия – не только песок и загар. Там много исторических мест, связанных с древней Римской империей – тысячелетия назад город был шумным римским портом.

"Обратите внимание на хорошо сохранившиеся арочные ворота 2 века, названные в честь императора Адриана, а также на круглую башню Хидирлик того же периода", - рекомендуют путешественникам.

Кос, Греция

Температура: 20°C.

Солнечное время: 12 часов.

Время полета: около 6 часов рейсами с одной пересадкой (МАУ, SkyUp).

Отдых на острове весной возможен: просто отправляйтесь на греческий остров Кос, советуют еще одну яркую локацию в статье.

Кос - это остров, который имеет репутацию места для вечеринок, но на нем есть все, что нужно для солнечного отдыха на Пасху (включая хорошие шансы на 20-градусное тепло).

Фото: Туристы в Греции на острове Кос (unsplash.com/shalev-cohen)

"Красивые пляжи, живописный старый город для изучения и множество интересных руин, в том числе Древняя Агора Коса. Если вы любите приключения, вы также можете посетить более крупный остров - Родос, где в апреле также становится очень тепло", - рассказывают путешественникам.

Остров Лансароте на Канарах

Температура: 20- 25°C.

Солнечное время: 12-13 часов.

Время полета: от 9 часов с одной пересадкой (Ryanair, Lufthansa).

Хотя Лансароте официально является частью Испании, апрельская погода на острове более жаркая из-за географического положения у побережья Африки (недалеко от Марокко).

На Канарских островах есть множество пляжных курортов, на которых туристы могут отдыхать: Плайя-дель-Кармен, Коста-Тегисе и Плайя-Бланка.

Фото: Отдых на острове Лансароте (unsplash.com/piet-bastine)

Помимо типичных курортов, Лансароте любят за его инопланетные вулканические пейзажи — в основном знаменитый Национальный парк Тиманфайя и лавовую трубу Куэва-де-лос-Вердес.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Температура: 19 - 22°C.

Солнечное время: 11 часов.

Время полета: от 20 часов с одной или двумя пересадками регулярными рейсами (Lufthansa, KLM, Air France, МАУ).

Один из минусов – расстояние и время полета. Но этот южноамериканский город обычно выглядит и ощущается лучше всего с апреля по июнь. Знойная жара к тому времени закончится (обычно такая погода длится с декабря по март). Также высокий туристический сезон будет позади.

Фото: Колоритные улицы Буэнос-Айреса (unsplash.com/nathana-reboucas)

"Таким образом, вы можете насладиться культурой аргентинской столицы, увидеть красочный район Ла-Бока и полюбоваться его архитектурой 19 века без большого скопления людей. Если вы путешествуете так далеко, возможно, стоит съездить в Патагонию и чилийскую пустыню Атакама", - подсказывают идеи заядлым путешественникам.

Алгарве, Португалия

Температура: 17°C (до 20°C).

Солнечное время: с 12 до 13 часов.

Время полета: от 6 часов регулярными рейсами с пересадкой по маршруту Киев – Фару.

Весна считается идеальным сезоном для Португалии, несмотря на летнюю жару. В апреле на южном побережье в Алгарве можно найти золотые пляжи, солнечное небо, вкусную еду и изысканное вино.

Фото: Архитектура в Алгарве (unsplash.com/leonie-krickhuhn)

Туристам советуют: "Отдохните в пляжной Албуфейре, посетите города Фаро и Лагуш, где находится прекрасный пляж Прайя-ду-Камило, или отправляйтесь вдоль побережья, чтобы открыть для себя традиционные города, такие как Тавира. Не пропустите Сагреш, деревню на юго-западной оконечности Алгарве, которую иногда называют "краем света".

Напомним, ранее путешественники назвали самые интересные локации, которые приносят удачу.

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