Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина
В то же время количество бронирований переплетов в страну не увеличилось
Недавно известный украинский ресторатор Миша Кацурин и популярный радио- и телеведущий Антон Птушкин запустили на YouTube совместное фуд и тревел шоу.
В первом видео, посвященному еде Ливана, блогеры объясняют, почему любят путешествовать по экзотическим странам, и для подготовки выпуска выбрали столицу страны - Бейрут. Его часто называют “ближневосточным Парижем”.
За сутки с момента выпуска видео посмотрело более 400 тысяч пользователей. По состоянию на 12 декабря выпуск собрал уже более полумиллиона просмотров.
Видео: Гастрономическая культура Ливана
Одновременно с ростом просмотров первого ролика, на международном сервисе поиска авиабилетов Aviasales.ua заметили в Украине резкий рост запросов в Ливан. Количество поисковых запросов на перелеты в Бейрут за сутки увеличилось на 120%, после премьеры видео на youtube-канале Кацурина и Птушкина.
Либеральная страна на Ближнем Востоке
Вопреки расхожему мнению, Ливан — самая либеральная страна на Ближнем Востоке. В бывшей французской колонии на берегу Средиземного моря нет пустынь, женщины могут ходить в мини-юбках, а до введения карантинных ограничений из других стран региона сюда приезжали на шумные вечеринки. Здесь также круглосуточно работают бары и рестораны.
Фото: Ливанская кухня - разнообразная и интересная (unsplash.com/slashio-photography)
Чтобы показать подписчикам местную гастрономическую культуру, Миша Кацурин и Антон Птушкин полетели в Ливан, пытаясь больше узнать о кулинарных традициях страны, где переплелись кухни армян, французов, осман и финикийцев.
Город Бейрут отличает не только насыщенное историческое прошлое, но и космополитичное настоящее. Античные памятники здесь граничат с ультрасовременными небоскребами, а уважительное отношение к традициям и культуре не мешает местным жителям идти в ногу со временем.
Фото: Улицы Бейрута (unsplash.com/ramy-kabalan)
В то же время в Aviasales уточнили, что несмотря на большое количество поисков билетов, количество их бронирований по этому направлению не увеличилось. В компании говорят, что это может быть связано с двумя причинами:
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стоимость перелета в Бейрут - довольно высокая (цена билета “туда-обратно” в среднем составляет от 12 000 грн);
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длительное время, которое путешественник должен провести в самолете. К примеру, полет из Киева в Бейрут с пересадкой в Ларнаке займет около 9 часов.
Фото: Мечеть в Бейруте (en.wikipedia.org)
Сколько стоят поездки в Ливан из Украины
Путешествие в Ливан из Украины предлагают довольно мало туристических фирм: такие поездки относятся к категории эксклюзивных и авторских туров. Одна из компаний предлагает экскурсионную поездку в Ливан на апрель 2022 года на 7 дней (6 ночей).
В программе - Бейрут – пещера Жаита – Библос – Тир – Кана – Макдуши – Анжар – Баальбек – кедровая роща – водопад Баатара – музей Хезболла - крепость крестоносцев Бельфорт в Набатии. Стоимость поездки - от 1025 долларов с человека.
Фото: Храм Бахуса в Баальбеке (uk.wikipedia.org)
У еще одной компании можно найти туры в Ливан с посещением экскурсии по Бейруту, пещер Джейта и древнего Библоса, шопинг на знаменитых улицах Бейрута - Хамра, Мар-Эльяс и Вердун. Там можно купить изделия из шелка, шифона, украшенные богатой отделкой. Стоимость тура на неделю - от 1155 долларов.
Какие условия въезда в Ливан во время пандемии
Начиная с 9 сентября этого года, все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет, обязаны сдать ПЦР-тест в лабораториях, сертифицированных местными органами власти стран не позднее чем за 96 часов до вылета в Ливан и предъявить результат теста с QR-кодом при регистрации в аэропорту.
Исключения:
Пассажиры, которые прошли полную вакцинацию (в Ливане признаются все виды вакцин, признанные ВОЗ).
Фото: Водопад Баатра (uk.wikipedia.org)
Также исключение составляют пассажиры, выздоровевшие от коронавируса в течение 90 дней перед посадкой на самолет. Однако они все же обязаны сдать ПЦР-тест по прибытию в аэропорт.
В Ливан можно въехать по Сертификату вакцинации в Приложении "Дия" и по бумажному сертификату с портала "Дия" (с QR code).
Перечень вакцин, признаваемых в Ливане
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Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;
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AstraZeneca/Oxford, а также ее аналог Covishield;
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CoronaVac производства Sinovac Biotech;
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Janssen производства Johnson & Johnson;
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mRNA-1273 производства Moderna и BBIBP-CorV производства Sinopharm.
Все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет, обязаны сдать ПЦР-тест по прибытию в аэропорту города Бейрут (стоимость ПЦР-теста составляет 50 долларов и входит в стоимость авиабилета).
Напомним, ранее мы писали, в каких экзотических странах украинцы планируют отдыхать зимой.