ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 14:22
Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина Фото: Город Библос в Ливане (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В то же время количество бронирований переплетов в страну не увеличилось

Недавно известный украинский ресторатор Миша Кацурин и популярный радио- и телеведущий Антон Птушкин запустили на YouTube совместное фуд и тревел шоу.

В первом видео, посвященному еде Ливана, блогеры объясняют, почему любят путешествовать по экзотическим странам, и для подготовки выпуска выбрали столицу страны - Бейрут. Его часто называют “ближневосточным Парижем”.

За сутки с момента выпуска видео посмотрело более 400 тысяч пользователей. По состоянию на 12 декабря выпуск собрал уже более полумиллиона просмотров.

Видео: Гастрономическая культура Ливана

Одновременно с ростом просмотров первого ролика, на международном сервисе поиска авиабилетов Aviasales.ua заметили в Украине резкий рост запросов в Ливан. Количество поисковых запросов на перелеты в Бейрут за сутки увеличилось на 120%, после премьеры видео на youtube-канале Кацурина и Птушкина.

Либеральная страна на Ближнем Востоке

Вопреки расхожему мнению, Ливан — самая либеральная страна на Ближнем Востоке. В бывшей французской колонии на берегу Средиземного моря нет пустынь, женщины могут ходить в мини-юбках, а до введения карантинных ограничений из других стран региона сюда приезжали на шумные вечеринки. Здесь также круглосуточно работают бары и рестораны.

Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина

Фото: Ливанская кухня - разнообразная и интересная (unsplash.com/slashio-photography)

Чтобы показать подписчикам местную гастрономическую культуру, Миша Кацурин и Антон Птушкин полетели в Ливан, пытаясь больше узнать о кулинарных традициях страны, где переплелись кухни армян, французов, осман и финикийцев.

Город Бейрут отличает не только насыщенное историческое прошлое, но и космополитичное настоящее. Античные памятники здесь граничат с ультрасовременными небоскребами, а уважительное отношение к традициям и культуре не мешает местным жителям идти в ногу со временем.

Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина

Фото: Улицы Бейрута (unsplash.com/ramy-kabalan)

В то же время в Aviasales уточнили, что несмотря на большое количество поисков билетов, количество их бронирований по этому направлению не увеличилось. В компании говорят, что это может быть связано с двумя причинами:

  1. стоимость перелета в Бейрут - довольно высокая (цена билета “туда-обратно” в среднем составляет от 12 000 грн);

  2. длительное время, которое путешественник должен провести в самолете. К примеру, полет из Киева в Бейрут с пересадкой в Ларнаке займет около 9 часов.

Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина

Фото: Мечеть в Бейруте (en.wikipedia.org)

Сколько стоят поездки в Ливан из Украины

Путешествие в Ливан из Украины предлагают довольно мало туристических фирм: такие поездки относятся к категории эксклюзивных и авторских туров. Одна из компаний предлагает экскурсионную поездку в Ливан на апрель 2022 года на 7 дней (6 ночей).

В программе - Бейрут – пещера Жаита – Библос – Тир – Кана – Макдуши – Анжар – Баальбек – кедровая роща – водопад Баатара – музей Хезболла - крепость крестоносцев Бельфорт в Набатии. Стоимость поездки - от 1025 долларов с человека.

Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина

Фото: Храм Бахуса в Баальбеке (uk.wikipedia.org)

У еще одной компании можно найти туры в Ливан с посещением экскурсии по Бейруту, пещер Джейта и древнего Библоса, шопинг на знаменитых улицах Бейрута - Хамра, Мар-Эльяс и Вердун. Там можно купить изделия из шелка, шифона, украшенные богатой отделкой. Стоимость тура на неделю - от 1155 долларов.

Какие условия въезда в Ливан во время пандемии

Начиная с 9 сентября этого года, все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет, обязаны сдать ПЦР-тест в лабораториях, сертифицированных местными органами власти стран не позднее чем за 96 часов до вылета в Ливан и предъявить результат теста с QR-кодом при регистрации в аэропорту.

Исключения:

Пассажиры, которые прошли полную вакцинацию (в Ливане признаются все виды вакцин, признанные ВОЗ).

Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина

Фото: Водопад Баатра (uk.wikipedia.org)

Также исключение составляют пассажиры, выздоровевшие от коронавируса в течение 90 дней перед посадкой на самолет. Однако они все же обязаны сдать ПЦР-тест по прибытию в аэропорт.

В Ливан можно въехать по Сертификату вакцинации в Приложении "Дия" и по бумажному сертификату с портала "Дия" (с QR code).

Перечень вакцин, признаваемых в Ливане

  • Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;

  • AstraZeneca/Oxford, а также ее аналог Covishield;

  • CoronaVac производства Sinovac Biotech;

  • Janssen производства Johnson & Johnson;

  • mRNA-1273 производства Moderna и BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет, обязаны сдать ПЦР-тест по прибытию в аэропорту города Бейрут (стоимость ПЦР-теста составляет 50 долларов и входит в стоимость авиабилета).

Напомним, ранее мы писали, в каких экзотических странах украинцы планируют отдыхать зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливан
Отдых в Украине
Мнения
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
Наталя Боротканич
Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту
Наталя Боротканич
координатор космических программ группы проектов Noosphere, кандидат исторических наук
Ольга Орехова
Скандинавская мечта. Впечатляющие экопривычки шведов и норвежцев, которые стоит позаимствовать украинцам
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Ирина Савина
Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения