Настоящая находка для туристов: малоизвестная локация в Египте, где комфортно отдыхать летом

Летом в Египте на курортах Красного моря становится жарко: уже в мае столбики термометров поднимаются выше отметки 40 градусов. Поэтому летом состоятельные египтяне отправляются на северное побережье страны, которое омывается Средиземным морем – на курорты, расположенные от Александрии до Марса-Матрух.

Весь этот берег называют "египетскими Мальдивами" за красоту пляжей и дороговизну курортов, где можно встретить также европейских туристов. Впрочем, для многих украинских туристов эта локация все еще мало известна. Возможно, именно по этой причине большинство наших соотечественников выбирает для отдыха уже привычные Хургаду или Шарм-эль-Шейх.

Но в Александрии и окрестностях отдых тоже может быть интересным, а с наступлением жары еще и комфортным по температуре.

"На этих курортах – обычное Средиземное море, с большими волнами, как в Украине на Черном море. А в Шарм-эль-Шейхе море спокойное, без волн, и очень соленое. И отдыхать на северном побережье можно только летом, в то время как на Красном море – весь год", - рассказала РБК-Украина об особенностях отдыха украинка Юлия Хазем, которая живет в Египте.

Она побывала с семьей на северном курорте и рассказала, что интересного туристы могут увидеть в Александрии и неподалеку.

Курорты Египта на Средиземном море: главные особенности

Средиземноморское побережье Египта – довольно длинное: оно простирается более чем на 1000 километров. Вместе с тем, не все побережье приспособлено для курортного отдыха. Но, в отличие от побережья Красного моря, здесь мало кораллов, и отдыхать здесь можно безопасно, не боясь поранить ноги в песке.

Фото: Побережье в Александрии (pixabay.com)

В самом же городе Александрия хоть и есть пляжи, но на пляжный отдых в привычном для украинцев формате рассчитывать здесь не приходится, отмечает украинка.

"Александрия не является туристическим местом, так что за пляжным отдыхом лучше ездить за город в район Марина и далее. Именно там вы найдете привычные нам пляжи с шезлонгами и туристами в бикини. Приятным бонусом станет белый песок на пляжах и бирюзовая вода в море. Неспроста эти средиземноморские пляжи зовутся "египетскими Мальдивами", - описывает курортное направление Юлия.

Она с семьей отдыхала на курорте Марина – он находится ближе всего к Александрии из линии средиземноморских курортов. Ехать – чуть больше часа. Далее расположен курорт Эль-Аламейн, еще дальше - Марса Матрух (240 км от Александрии). Чем дальше, тем красивее, передает мнение египтян украинка. По преданию, в Марса Матрух отдыхала Клеопатра. В город летают самолеты из Каира.

Фото: Пляж в Марса Матрух (booking.com)

"В самой Александрии на пляжах вместо шезлонгов вы увидите стулья вокруг столиков с зонтиками, а отдыхающие будут в черных буркини. Бесплатных пляжей здесь нет, но есть гостиницы с мировым именем и своими пляжами", - описывает она пляжный отдых в городе.

"Александрия может шокировать туристов"

Впрочем, в Египет едут для погружения в культуру, поэтому в Александрию стоит отправиться на экскурсии.

"Есть большая вероятность, что неподготовленному туристу этот древнейший город может сначала не понравиться", - предупреждает Юлия Хазем.

В Александрии средиземноморская архитектура напоминает греческую, но портовый город имеет восточные и сугубо египетские черты.



"Это пыльная штукатурка на домах, старые машины, пробки и хаос на дорогах, мужские кафе, в которых столики могут стоять на тротуарах и проезжей части, и автомобилистам приходится их объезжать, рынок посреди улицы с ослами и повозками, мусор в некоторых районах", - предупреждает она.

Фото: Порт в Александрии (pixabay.com)

Несмотря на первое впечатление, город все же довольно комфортный для туристов, утверждает она.

"В Александрии совсем не обязательно облачаться в балахоны: футболка, прикрывающая плечи и юбка по колено вполне подойдут для прогулок по городу", - подсказывает девушка.



Во время поездки стоит попробовать местные блюда, поскольку они отличаются от еды на курортах Красного моря.

"Морепродукты здесь на порядок дешевле, разнообразные и зачастую вкуснее, чем на привычных курортах. А местные блюда могут отличаться рецептом приготовления и даже названием", - делится опытом Юлия.

Фото: В Александрии ездят трамваи (pixabay.com)

Во время прогулок по Александрии можно встретить "частичку" Украины – по улицам ездят трамваи, изготовленные в нашей стране. Это единственный египетский город с подобным видом транспорта.

Столица Древнего мира: что посмотреть в Александрии

Если туристы отбросят первые впечатления от города, то смогут почувствовать, что они стоят на земле города, который был основан в 332 году до нашей эры, и который был торговым и культурным центром Древнего Мира, говорит украинка.

"Тогда можно почувствовать дух и мощь истории этой великой бывшей столицы мира, сотворенной Александром Македонский. Египет в те времена был самым богатым царством и естественно, все его богатства стекались в столицу – Александрию", - описывает она историю города на своей странице в Instagram.



В городе также сохранились памятники Османского периода, во время которого Александрия пережила второй свой расцвет.

Фото: Архитектура в Александрии (pixabay.com)

Украинка составила список из 5 мест, которые must see для украинских туристов в Александрии:

- Александрийская библиотека "Александрина";

- Цитадель Кай Бэй;

- Парк Монтаза;

- Мечеть Эль Морис Абу Эль Аббас;

- Королевский музей драгоценностей.



"Этот город может похвастаться богатейшей историей. Например, Гераклион, который был ранее на месте Александрии, сейчас его можно наблюдать под водой возле побережья.

К слову, именно в Александрии появилась самая большая в мире библиотека,

там также было сооружено одно из восьми чудес света - Фаросский маяк. Здесь жили и творили великие умы той эпохи, такие как Архимед, Платон, Пифагор, Евклид, Аристарх, Феокрит, Аполлоний Родосский, Каллимах", - подчеркивает она историческую значимость места.

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