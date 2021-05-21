Справжня знахідка для туристів: маловідома локація в Єгипті, де комфортно відпочивати влітку

Гід визначними пам'ятками міста Олександрія
Влітку в Єгипті на курортах Червоного моря стає спекотно: вже у травні стовпчики термометрів піднімаються вище позначки 40 градусів. Тому влітку заможні єгиптяни вирушають на північне узбережжя країни, яке омивається Середземним морем – на курорти, розташовані від Олександрії до Марса-Матрух.
Весь цей берег називають "єгипетськими Мальдівами" за красу пляжів і дорожнечу курортів, де можна зустріти також європейських туристів. Втім, для багатьох українських туристів ця локація все ще мало відома. Можливо, саме з цієї причини більшість наших співвітчизників вибирають для відпочинку вже звичні Хургаду або Шарм-ель-Шейх.
Але в Олександрії та околицях відпочинок теж може бути цікавим, а з настанням спеки ще й комфортним за температурою.
"На цих курортах - звичайне Середземне море, з великими хвилями, як в Україні на Чорному морі. А в Шарм-ель-Шейху море спокійне, без хвиль, і дуже солоне. І відпочивати на північному узбережжі можна тільки влітку, в той час як на Червоному морі - весь рік", - розповіла РБК-Україна про особливості відпочинку українка Юлія Хазем, яка живе в Єгипті.
Вона побувала з сім'єю на північному курорті і розповіла, що цікавого туристи можуть побачити в Олександрії і неподалік.
Курорти Єгипту на Середземному морі: головні особливості
Середземноморське узбережжя Єгипту - досить довге: воно простягається більш ніж на 1000 кілометрів. Разом з тим, не все узбережжя пристосоване для курортного відпочинку. Але, на відміну від узбережжя Червоного моря, тут мало коралів, і відпочивати тут можна безпечно, не боячись поранити ноги в піску.
У самому ж місті Олександрія хоч і є пляжі, але на пляжний відпочинок у звичному для українців форматі розраховувати тут не доводиться, зазначає українка.
"Олександрія не є туристичним місцем, так що за пляжним відпочинком краще їздити за місто в район Марина і далі. Саме там ви знайдете звичні нам пляжі з шезлонгами і туристами у бікіні. Приємним бонусом стане білий пісок на пляжах і бірюзова вода в морі. Недарма ці середземноморські пляжі називаються "єгипетськими Мальдівами", - описує курортний напрямок Юлія.
Вона із сім'єю відпочивала на курорті Марина – він знаходиться найближче до Олександрії з лінії середземноморських курортів. Їхати - трохи більше години. Далі розташований курорт Ель-Аламейн, ще далі - Марса Матрух (240 км від Олександрії). Чим далі, тим красивіше, передає думку єгиптян українка. За переказами, в Марса Матрух відпочивала Клеопатра. У місто літають літаки з Каїра.
Фото: Пляж в Марса Матрух (booking.com)
"У самій Олександрії на пляжах замість шезлонгів ви побачите стільці навколо столиків з парасольками, а відпочивальниці будуть в чорних буркіні. Безкоштовних пляжів тут немає, але є готелі зі світовим ім'ям і своїми пляжами", - описує вона пляжний відпочинок в місті.
"Олександрія може шокувати туристів"
Втім, в Єгипет їдуть для занурення в культуру, тому в Олександрію варто вирушити на екскурсії.
"Є велика ймовірність, що непідготовленому туристу це найдавніше місто може спочатку не сподобатися", - попереджає Юлія Хазем.
В Олександрії середземноморська архітектура нагадує грецьку, але портове місто має східні і суто єгипетські риси.
"Це запилена штукатурка на будинках, старі машини, пробки і хаос на дорогах, чоловічі кафе, в яких столики можуть стояти на тротуарах і проїжджій частині, і автомобілістам доводиться їх об'їжджати, ринок посеред вулиці з ослами і возами, сміття в деяких районах", - попереджає вона.
Незважаючи на перше враження, місто все ж досить комфортне для туристів, стверджує вона.
"В Олександрії зовсім не обов'язково одягатися в балахони: футболка, що прикриває плечі і спідниця по коліно цілком підійдуть для прогулянок містом", - підказує дівчина.
Під час поїздки варто спробувати місцеві страви, оскільки вони відрізняються від їжі на курортах Червоного моря.
"Морепродукти тут на порядок дешевші, різноманітніші і часто смачніші, ніж на звичних курортах. А місцеві страви можуть відрізнятися рецептом приготування і навіть назвою", - ділиться досвідом Юлія.
Фото: В Олександрії їздять трамваї (pixabay.com)
Під час прогулянок Олександрією можна зустріти "частинку" України – вулицями їздять трамваї, виготовлені в нашій країні. Це єдине єгипетське місто з подібним видом транспорту.
Столиця Стародавнього світу: що подивитися в Александрії
Якщо туристи відкинуть перші враження від міста, то зможуть відчути, що вони стоять на землі міста, яке був заснований в 332 році до нашої ери, і яке був торговим і культурним центром Стародавнього світу, каже українка.
"Тоді можна відчути дух і міць історії цієї великої колишньої столиці світу, створеної Олександром Македонський. Єгипет в ті часи був найбагатшим царством і природно, всі його багатства стікалися в столицю - Олександрію", - описує вона історію міста на своїй сторінці у Instagram.
У місті також збереглися пам'ятки османського періоду, під час якого Олександрія пережила другий свій розквіт.
Українка склала перелік з 5 місць, які must see для українських туристів в Олександрії:
- Олександрійська бібліотека "Александріна";
- Цитадель Кай Бей;
- Парк Монтаза;
- Мечеть Ель Моріс Абу Ель Аббас;
- Королівський музей коштовностей.
"Це місто може похвалитися багатющою історією. Наприклад, Геракліон, який був раніше на місці Олександрії, зараз можна спостерігати під водою біля узбережжя.
До слова, саме в Олександрії з'явилася найбільша в світі бібліотека,
там також було споруджено одне з восьми чудес світу - Фароський маяк. Тут жили і творили великі уми тієї епохи, такі як Архімед, Платон, Піфагор, Евклід, Аристарх, Феокріт, Аполлоній Родоський, Каллімах", - підкреслює вона історичну значимість місця.
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