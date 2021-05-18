"Египетская Венеция". Закрытый "город миллионеров" на Красном море удивляет туристов

Как отдохнуть в премиальных комплексах курорта Эль-Гуна

Египет остается излюбленным и хорошо изученным направлением для многих украинцев уже много лет. Курорты Красного моря пользуются популярностью круглогодично – даже летом в зной и зимой в ветреную погоду.

В условиях небольшого выбора доступных курортных стран и закрытых границ ЕС вариантов для любителей эксклюзивного отдыха остается немного. Один из таких элитных курортов, где вдали от толп туристов отдыхают украинские селебритис – закрытый город Эль-Гуна в Египте.

В чем преимущества курорта "для миллионеров", РБК-Украина рассказала основательница турагентства "Kazakovs Travel" Марина Казакова, которая отдыхала в Эль-Гуне в мае.

Яхты, мечеть и песчаные пляжи: чем примечателен курорт

Город Эль-Гуна построил египетский миллиардер Сами Савирис в 1991 году по единому плану. Он расположен всего в 22 километрах от Хургады на побережье Красного моря.



Фото: Курортный город "изрезан" каналами и лагунами (booking.com)

Из-за планировки курорта с большим количеством каналов между островками Эль-Гуну стали называть "египетской Венецией". На островах, соединенных мостиками, находятся отели.

На курорте даже есть небольшой аэропорт, хотя для туристов обычно организовывают трансфер из аэропорта Хургады. По самому городку можно передвигаться на маршрутках, лодках, тук-туках, такси.

Для морского отдыха оборудованы четыре песчаных пляжа с длинными отмелями, удобными для отдыха с детьми.

Из туристических достопримечательностей есть музей с экспонатами-копиями, район с лавками художников, гончаров и ремесленников, бесплатный аквариум, кинотеатр.

Недалеко от города находится сооружение из спиралей и конусов под названием "Дыхание пустыни".

Для активного отдыха в Эль-Гуне есть дайвинг-центры и центры кайтсерфинга, поля для гольфа и пейнтбола, теннисная школа и корт. Туристам предлагают заняться виндсерфингом, поплавать на яхтах, половить рыбу. Для любителей дайвинга можно обучиться в местных школах и понырять к рифам и затонувшим кораблям у берега.

Также на курорте построены христианская церковь и мечеть.

Фото: Город Эль-Гуна (wikipedia.org)

"Через КПП даже такси не всегда пропускают"

Особенность курорта – его закрытость и уровень сервиса, рассказывает Марина Казакова.

"Сами Савирис когда-то так вдохновился Италией и Венецией, что построил свой отдельный город закрытого типа Эль-Гуна. Это значит, что всем, кто там живет и гостям отелей, чтобы попасть в город, нужно проехать КПП. И не всегда даже такси из Хургады туда пропускают", - рассказывает она об уровне безопасности курорта.

По данным сайта booking.com, одна ночь в 5*отеле "Casa Cook El Gouna" в конце мая обойдется в 8470 гривен с завтраком, в 5* отеле "Sheraton Miramar" – 4129 гривен. А в 4* отеле "The Three Corners Rihana" – в 1860 гривен с завтраками и в 2384 гривен – с питанием "все включено".

По словам эксперта, в Эль-Гуне расположены преимущественно премиальные 5-звездочные отели и всего несколько 4*. Они находятся на отдельных островах или полуостровах.

"Я отдыхала в отеле на отдельном острове: он изрезан отдельными лагунами так, что это напоминает канал. Выглядит очень красиво. Передвигаться между островами можно по пешеходным мостам. Есть также есть автомобильные мосты", - рассказывает она.

Фото: На курорте все время ощущается бриз (excursiesegypte.nl)

В городе есть вся необходимая инфраструктура. Например, в центре расположен "даунтаун" с кафе, магазинами, сувенирными лавками, выставками, библиотекой.

"Этот город гордится тем, что у них есть свой госпиталь – эта больница немного выше уровнем, чем в Хургаде. На территории Эль-Гуны живут египетские миллионеры, а также итальянские, французские и другие известные люди там купили недвижимость на отдельных островах – обычно это большие двухэтажные виллы. Также основатель сам там живет, у него есть отдельный остров", - отмечает Марина Казакова.

Самый экологичный курорт Египта

Турагент собиралась отдыхать в популярном среди украинских знаменитостей небольшом отеле в бохо-стиле. Но оказалось, что мест на эти даты в нем уже не было, поэтому бронирование приостановили.

"Поэтому я остановилась в другом отеле. И не жалею, ведь территория была огромная, высокий хороший сервис – с Хургадой вообще не сравнится. Это непафосный курорт для тех людей, у которых требования чуть более высокие", - говорит она.

В отеле, где останавливалась Марина Казакова, отдыхают в основном поляки, немецкоязычные европейцы. Украинским туристам нужно быть готовыми к тому, что русскоязычного персонала в отелях может совсем не быть, но может кто-то случайно разговаривать, поясняет турагент.

"В месте, где я отдыхала, номера выходят все время на какой-то водоем – на лагуну или на море, или бассейн. Поэтому даже вечером не жарко, нет изнуряющей духоты. В Хургаде во время моей поездки в мае уже чувствовалась знойная жара, а в Эль-Гуне постоянно идет морской бриз", - описывает она одно из преимуществ курорта.

Фото: Каналы с мостиками на территории города (booking.com)

Она добавляет: еще один плюс – Эль-Гуна находится всего в 25 километрах от Хургады, от аэропорта ехать всего 40 минут.

"Если вы заскучали на территории отеля, например, во время пандемии там нет дискотек и ограничены другие мероприятия, то вы можете взять такси и поехать развлечься в Хургаду", - подсказывает специалист.

Эль-Гуна считается самым экологичным курортом в Египте: это подтверждено многими сертификатами, которые были получены в разное время.

"Я утром просыпалась от пения птиц. Там очень тихо, видно звезды. Когда была в Хургаде, то просыпалась от шума машин – это совсем разные регионы", - подытоживает эксперт.

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