Бесплатный проезд и проживание три года. Как украинским беженцам помогают в Великобритании

Для граждан нашей страны действуют две визовые схемы

Великобритания – страна, которая во время войны России против Украины разработала меры по помощи нашим беженцам.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает об особенностях легализации в Великобритании со ссылкой на BritishRedCross и tripadvisor.mfa.gov.ua.

Какие программы действуют для украинцев в Великобритании

Для украинцев, которые спасаются от войны, в этой стране действуют две программы:

Ukraine Family Scheme - для тех, у кого есть родственники в этой стране;

- для тех, у кого есть родственники в этой стране; спонсорская Homes for Ukraine, по которой местные жители предоставляют комнаты украинским беженцам минимум на 6 месяцев.

При этом украинцы получают возможность работать и учиться, им предоставляется доступ к бесплатной медицине и разрешение на проживание в стране на три года. Также будет предусмотрена финансовая помощь.

Фото: Украинские беженцы могут приехать в Великобританию к родственникам или "спонсорам" жилья (gettyimages.com)

Как поехать в страну по программе для родственников

Для въезда в Великобританию гражданам Украины необходима британская виза. Правительство страны дает возможность оформлять визы украинцам по упрощенной процедуре.

Граждане, не имеющие действительных загранпаспортов, тоже могут подавать документы на визу в британском визовом центре. При этом необходимо объяснить причину отсутствия паспорта.

Въезд в страну возможен без действительного загранпаспорта при наличии визы.

Одна из первых программ приема беженцев из Украины, которая заработала в стране после начала войны - Ukraine Family Scheme.

Ознакомиться с условиями въезда для родственников можно по ссылке.

Подать заявку на визу для членов семей можно на сайте. Эти визы оформляют членам семей граждан Великобритании, членам семей граждан Украины, имеющих в частности разрешение на постоянное проживание в стране.

К слову, Министерство внутренних дел также объявило о программе гуманитарного спонсорства. Частные лица, благотворительные организации, предприятия и общественные группы смогут спонсировать граждан Украины, имеющих семейные связи с Великобританией.

Однако людям настоятельно рекомендуется обратиться за юридической консультацией, прежде чем подавать заявление на получение этих виз.

Группа юристов-добровольцев с опытом работы в сфере иммиграции/убежища готова предоставить бесплатные консультации по вопросам иммиграции и убежища в Великобритании гражданам Украины, пострадавшим от текущего кризиса.

Фото: Игрушки для украинских детей-беженцев (gettyimages.com)

Settled — это благотворительная организация для граждан ЕС в Великобритании, которая может предложить юридические консультации гражданам Украины, которые хотят перевезти членов семьи в эту страну.

Пишите по адресу: [email protected]

Вы также можете получить дополнительную информацию о юридических консультациях по электронной почте: [email protected]

Если вам нужна помощь, позвоните по круглосуточному бесплатному телефону поддержки: +44 808 164 8810 - выберите вариант 1.

Если вы не можете позвонить по номеру UK 0808, используйте: +44 (0)175 390 7510.

Что дает программа "Дома для Украины"

18 марта, правительство Великобритании запустило схему "Дома для Украины", которая позволяет гражданам Украины оставаться в доме спонсора в Великобритании до шести месяцев.

На такую легализацию имеют право те, кто является гражданином Украины или ближайшим родственником гражданина Украины и проживали в Украине до 1 января 2022 года.

Подать заявку на спонсорскую визу по программе Local sponsorship scheme for Ukraine можно по ссылке.

Для этой визы создан реестр организаций и частных лиц, предлагающих свою помощь в размещении украинцев в стране.

По этим процедурам оформляются визы сроком до 3-х лет с правом проживания, трудоустройства, обучения в Великобритании и доступом к государственным сервисам.

Если у граждан Украины есть паспорта, посещение визового центра не требуется. Детям паспорт не нужен. Если у украинцев нет паспорта, им нужно будет записаться на прием и прийти в визовый центр.

Проверка безопасности как для граждан Украины, так и для британского спонсора будет проводиться в рамках процесса подачи заявления на получение визы. Биометрические проверки будут проводиться после прибытия украинцев в Великобританию, чтобы избежать задержек.

Программа вступила в действие в Великобритании с 18 марта, в Шотландии – с 23 марта.

Британские визовые центры принимают документы на визы, в частности, в Польше, Венгрии, Молдове, Румынии, Франции. Список визовых центров в разных странах можно посмотреть по ссылке.

Фото: Для украинцев упростили процедуру получения виз в Великобритании (gettyimages.com)

Как продлить визу украинцам после истечения срока действия

Министерство внутренних дел согласовало визовую поддержку в Великобритании для граждан Украины, которые не могут вернуться в Украину после истечения срока действия их действующей визы.

Эти меры помогут гражданам Украины продлить свое пребывание в Великобритании без необходимости выезжать и повторно подавать документы из-за границы.

Если вы находитесь в Великобритании и не можете вернуться в Украину, вы можете продлить свою визу или перейти на другую, даже если раньше этого условия визы не позволяли.

Проезд украинских беженцев, направляющихся в Великобританию

Несколько туристических компаний предлагают бесплатный проезд в Великобританию:

Ukrainian Displaced Persons Travel Scheme предлагает бесплатные железнодорожные перевозки всеми операторами поездов в Англии, Шотландии и Уэльсе. У всех украинцев, прибывающих в Великобританию, будет 48 часов с момента прибытия, чтобы получить бесплатные билеты и завершить свое путешествие.

Фото: Для посадки на поезд первые 48 часов будет достаточно украинского паспорта (unsplash.com/michal-parzuchowski)

Для доступа к этому предложению вам нужно будет предъявить украинский паспорт и посадочный талон или билет. Вы также сможете бесплатно путешествовать по Лондону, используя лондонское метро TfL, легкое метро Docklands (DLR), автобусы и трамваи.

Авиакомпания Wizz Air поддерживает граждан Украины, предлагая 100 000 бесплатных мест на рейсах из приграничных стран Украины (Польши, Словакии, Венгрии и Румынии).

Они также предлагают специальные цены на билеты в размере 29,99 евро на рейсах из других мест (за исключением ОАЭ, Исландии и Канарских островов, стоимость которых составляет 69,99 евро).

Железнодорожная компания Eurostar предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь гражданам Украины добраться от любой станции Eurostar до лондонского St. Pancras International.

Лица, получившие действующую визу для въезда в Великобританию, могут предъявить ее вместе со своим украинским паспортом члену команды Eurostar на вокзалах Paris Nord (Париж), Brussels-Midi (Брюссель), Lille Europe (Лилль), Rotterdam Centraal (Роттердам) или Amsterdam Central (Амстердам), и они выдадут билет на поездку в Лондон.

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать о помощи украинским беженцам в Чехии.

Также мы составили большую подборку с полезными ссылками для украинцев за рубежом – где искать работу, жилье и другую помощь в Европе.