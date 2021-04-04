Море на майские праздники: почему стоит провести уикенд на Арабатской Стрелке

Арабатская Стрелка и Геническ - перспективные с точки зрения туристического потенциала курорты. В течение последнего года эту местность посетило немалое количество туристов.

Примечательно, что значительная часть визитов гостей пришлась на период осень-весна. Это подтвердило, что курорт становится круглогодичным: осенью и зимой сюда едут на термальные источники, а весной и летом - за морским отдыхом.

Возможно, не всем известно, что традиционный туризм на Арабатке и в Геническе всегда начинался как минимум на месяц раньше начала оздоровительного сезона. Обычно поводом для этого служил церковный праздник Пасха, а также майские праздники. Иногда они даже совпадали во времени, как и в этом году: православные христиане будут отмечать Пасху 2 мая 2021 года.

Фото: На берегу Азовского моря (Алексей Войцеховский)

Именно поэтому, помимо посещения церковных служб, такое совпадение послужит значительным поводом для начала сезона шашлыков и отдыха на природе.

После холодной зимы, какой бы очаровательной она ни была, всем нам хочется весеннего, настоящего тепла, которое будет означать, что до лета осталось совсем немного времени. С учетом того, что эти майские выходные будут чуть длиннее, рекомендую выбрать отдых не где-нибудь в лесах и парках, а на берегу Азовского моря.

Почему именно Арабатка?

На выходные в мае 2021 года на Арабатской Стрелке будут:

- не такие высокие цены за проживание, как летом;

- широкий выбор экскурсий по доступным ценам;

- возможность отдохнуть на пляже безопасно без толп туристов вокруг;

- шанс посетить целебные термальные источники;

- не будет проблем с освящением пасхи: в различных курортных поселках Арабатки есть несколько храмов.

Фото: Сезон отдыха на Арабатской стрелке начинается раньше, чем в других местах на море (Алексей Войцеховский)

На территории нашей местности находится четыре храма. Кафедральный собор Рождества Богородицы и Храм Успения Пресвятой Богородицы в Геническе, Храм Святого великомученика Георгия Победоносца в селе Геническая Горка, Парафия на честь святого Николая Чудотворца и Храм святого Сергия Радонежского в селе Стрелковое.

Верующие, которые хотят посетить все церковные службы, смогут это сделать вместе с местными жителями и другими туристами.

К тому же, кроме сугубо религиозной составляющей, местные церкви также являются историческими, культурными и архитектурными достопримечательностями нашего края. И их посещение, особенно в эти дни, может привнести новый смысл вашему пребыванию на этом курорте и гарантирует эстетическое удовольствие и приятные впечатления.

Фото: Арабатская Стрелка с самолета (uk.wikipedia.org)

Если на майские праздники погода не подведет (а в течение последних десяти лет не подводила!), вы сможете не только отдохнуть на побережье, но и полноценно искупаться на море, которое за счет своей небольшой глубины успеет прогреться до комфортной температуры.

На территории курорта работают круглогодичные рекреационные заведения, но к этому времени начнут "просыпаться" и сезонные, поэтому выбор жилья будет более разнообразным по сравнению с зимним периодом. Пикники, барбекю и шашлыки – это очень хорошо, но на Арабатке и в Геническе вы сможете найти много вариантов того, как разнообразить свой отдых.

Экскурсии, кайт-серфинг и термальные источники

На майские праздники здесь можно заказать интересные и познавательные экскурсии с гастрономической составляющей, активные путешествия на каяках по заливу Сиваш и проливам Утлюкского лимана, кайт-серфинг, попутешествовать на велосипедах.

Фото: Весна на Арабатской Стрелке (Алексей Войцеховский)

Также не стоит забывать о главном бальнеологическом ресурсе Арабатки – термальных радоновых источниках, которые можно посетить в лечебных, профилактических и косметологических целях.

Наличие горячей воды в источниках обеспечит вам возможность стопроцентно искупаться, даже если погода в это время будет не очень благоприятной. Приятной мелочью станет тот факт, что все цены на съемное жилье в это время года значительно ниже по сравнению с летним периодом.

Важно также добавить: несмотря на достаточно непростую ситуацию с коронавирусом в Украине, именно отдых на берегу моря Арабатской Стрелки будет намного безопаснее, чем участие в массовых мероприятиях в парках.

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Фото: Курортный поселок Стрелковое (uk.wikipedia.org)

Территория курорта позволяет и летом, во время наплыва максимального количества туристов, отдыхать на пляжах безопасно, придерживаясь нужной дистанции. А в мае количество отдыхающих здесь будет еще меньше, поэтому просторные пляжи вам гарантированы.

Местный воздух, который благодаря испарениям воды из Азова и Сиваша максимально насыщенный йодом, будет положительно воздействовать на вашу дыхательную систему, еще и улучшит иммунитет.

Времени для планирования отпуска осталось совсем немного, и лично я считаю, что сомнения здесь совершенно неуместны: приезжайте провести свои майские выходные на море. Арабатка и Геническ ждут вас!

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