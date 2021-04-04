Море на травневі свята: чому варто провести вікенд на Арабатській Стрілці

Арабатська Стрілка та Генічеськ - перспективні з точки зору туристичного потенціалу курорти. Протягом останнього року цю місцевість відвідала немала кількість туристів.

Примітно, що значна частина візитів гостей припала на період осінь-весна. Це підтвердило, що курорт стає цілорічним: восени та взимку сюди їдуть на термальні джерела, а навесні та влітку - за морським відпочинком.

Можливо, не всім відомо, що традиційний туризм на Арабатці та в Генічеську завжди розпочинався як мінімум на місяць раніше початку оздоровчого сезону. Зазвичай приводом для цього слугувало велике церковне свято Пасхи та травневі свята. Інколи вони навіть співпадали у часі, як і цього року: православні християни будуть відзначати Пасху 2 травня 2021 року.

Фото: На березі Азовського моря (Олексій Войцеховський)

Саме тому, окрім відвідування церковних служб, такий збіг слугуватиме значним приводом для початку сезону шашликів та відпочинку на природі.

Після холодної зими, якою б чарівною вона не була, всім нам хочеться весіннього, справжнього тепла, яке означатиме, що до літа залишилось зовсім трохи часу. Зважаючи на те, що ці травневі вихідні будуть трохи довшими, рекомендую обрати відпочинок не де-небудь в лісах та парках, а на березі Азовського моря.

Чому саме Арабатка?

На вихідні у травні 2021 року на Арабатській Стрілці будуть:

- не такі високі ціни за проживання, як влітку;

- широкий вибір екскурсій за доступними цінами;

- можливість відпочити на пляжі безпечно без натовпів туристів навколо;

- шанс відвідати цілющі термальні джерела;

- не буде проблем з освяченням пасхи: у різних курортних селищах Арабатки є кілька храмів.

Фото: Сезон відпочинку на Арабатській стрілці починається раніше, ніж в інших місцях на морі в Україні (Олексій Войцеховський)

На території нашої місцевості знаходиться чотири храми. Кафедральний собор Різдва Богородиці та Храм Успіння Пресвятої Богородиці в м. Генічеськ, Храм Святого великомученика Георгія Побідоносця в с. Генічеська Гірка, Парафія на честь святого Миколая Чудотворця і Храм святого Сергія Радонезького в с. Стрілкове.

Віряни, які хочуть відвідати всі церковні служби, зможуть це зробити разом з місцевими жителями й іншими туристами.

До того ж, окрім суто релігійного змісту, місцеві церкви також є історичними, культурними та архітектурними пам’ятками нашого краю. І їх відвідання, особливо в ці дні, може привнести нового змісту вашому перебуванню на цьому курорті та гарантує естетичне задоволення і приємні враження.

Фото: Арабатська Стрілка з літака (uk.wikipedia.org)

Якщо на травневі свята погода не підведе (а протягом останніх десяти років не підводила!), ви зможете не тільки відпочити на узбережжі, а й повноцінно скупатись на морі, яке за рахунок своєї невеликої глибини встигне прогрітись до комфортної температури.

На території курорту працюють цілорічні рекреаційні заклади, але до цього часу почнуть "прокидатись" і сезонні, тому вибір житла буде більш різноманітним в порівнянні з зимовим періодом. Пікніки, барбекю і шашлики – це дуже добре, але на Арабатці та у Генічеську ви зможете знайти багато варіантів для того, щоб урізноманітнити свій відпочинок.

Екскурсії, кайт-серфінг та термальні джерела

На травневі свята тут можна замовити цікаві та пізнавальні екскурсії з гастрономічною складовою, активні подорожі на каяках затокою Сиваш і протоками Утлюкського лиману, кайт-серфінг і подорожі на велосипедах.

Фото: Весна на Арабатській Стрілці (Олексій Войцеховський)

Також не варто забувати про головний бальнеологічний ресурс Арабатки – термальні радонові джерела, які можна відвідати в лікувальних, профілактичних і косметологічних цілях.

Наявність гарячої води гарантуватиме вам можливість стовідсотково скупатись навіть якщо погода буде не досить сприятливою. Приємною дрібничкою стане той факт, що всі ціни на орендоване житло в цю пору року значно нижчі в порівнянні з літнім періодом.

Важливо також додати: не дивлячись на досить непросту ситуацію з коронавірусом в Україні, саме відпочинок на березі моря Арабатської Стрілки буде набагато безпечнішим за масові заходи у парках.

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Фото: Курортне селище Стрілкове (uk.wikipedia.org)

Територія курорту дозволяє і влітку, під час напливу максимальної кількості туристів, відпочивати на пляжах безпечно і дотримуватись необхідної дистанції. А в травні кількість людей буде ще меншою, тому просторі пляжі вам гарантовані.

Місцеве повітря, яке через випарювання води Азову і Сиваша максимально насичене йодом, буде мати корисний вплив на вашу дихальну систему, ще й покращить загальний імунітет.

Часу на планування відпустки залишилося зовсім небагато. І особисто я вважаю, що вагання тут зовсім недоречні – кидайте все і приїздіть провести свої травневі вихідні на морі. Арабатка і Генічеськ чекають на вас!

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