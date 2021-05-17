Инстаграмный рай в Турции: красочный поселок на Эгейском море напоминает курорты Греции

Из Украины можно добраться прямыми рейсами в Измир

С 17 мая в Турции закончился 17-дневный комендантский час и начался двухнедельный период поэтапного снятия карантинных ограничений. Разрешаются междугородние поездки, работа ресторанов на вынос, открываются торговые центры.

Хотя туристов большинство ограничений не касались, но путешествовать по красивым локациям страны интереснее, когда на улицах бурлит жизнь местных жителей. Кроме того, для украинских туристов в мае есть еще один приятный "бонус" – при въезде в страну с 15 мая больше не нужно предъявлять ПЦР-тест.

Одно из самых красивых и "инстаграмных" мест в Турции, которое рекомендуют большинство путеводителей для искушенных путешественников – деревня Алачати, которую называют "турецкой Грецией".

Чем примечателен поселок Алачати

Если задать в интернете в поиск слово "Алачати", откроется множество фотографий улочек – одна живописней другой. Находится красочный поселок на полуострове Чешме, у побережья Эгейского моря.

Фото: Поселок Алачати (shopandfly.com.tr)

Раньше на курортном месте была только греческая рыбацкая деревня, в которой сто лет тому стали жить турки.

Туристам, которые приезжают только на экскурсии, поселок запоминается каменными домами, обилием цветущих кустарников и лиан, а также множеством уютных ресторанчиков с европейским меню и местными морепродуктами.

Не так давно деревенька стала превращаться в курортное место, ведь кроме уютных "греческих" улочек, в этой местности замечательное море. Пляжный сезон начинается в конце мая и заканчивается в начале октября. Уже в середине лета воздух на побережье достигает 30 градусов, вода прогревается до 25 градусов. В июле-августе Алачати заполняется туристами с детьми.

Море на курорте мелкое – почти везде растянулись отмели с глубиной от 50 см до 1,5 м. Но можно найти и места поглубже, для взрослых купальщиков. Песок на берегу – золотистый.

Фото: Улочка в бывшем греческом поселке (booking.com)

Рай для серфинга и экскурсий

Алачати считается одним из самых лучших мест для виндсерфинга как для новичков, так и для опытных спортсменов. Благодаря неглубокому морю там получаются хорошие волны, а учиться кататься на серфе на мелководье легко и безопасно.

Самый большой центр обучения винсерфингу находится именно в Алачати. В этом поселке туристы, которые никогда не катались на волнах, могут обучиться азам за несколько дней. На другом пляже собираются любители кайтсерфинга.

При желании можно арендовать велосипеды и отправиться на экскурсии по полуострову или в горы. Также полюбоваться местными пейзажами можно во время прогулки на яхте, а также заняться дайвингом и отправиться на рыбалку.

Фото: В Алачати множество локаций для фото (audleytravel.com)

Как доехать и где отдыхать

Чтобы побыстрее попасть в полуостров Чешме, можно вылететь прямым рейсом из Киева в Измир с авиакомпаниями Pegasus или SkyUp по цене от 3500 гривен в обе стороны. Время в пути 2 часа 20 минут.

От Измира до Алачати – около 90 километров. Это немногим больше часа пути автобусом, который ездит прямо из аэропорта. Можно взять такси или заказать трансфер от отеля.

К слову, отелей в поселке – больше полторы сотни. Можно найти и 5-звездочные гостиницы со спа-центрами и бассейнами, и уютные бутик-отели, и 3-звездочные отели в греческом стиле.

Рядом с Алачати находится популярный у туристов поселок Чешме: обе эти локации включают в экскурсионные туры по "античной" Турции.

Фото: Отель в Алачати (booking.com)

К слову, по данным сайта бронирования booking.com, недельное проживание для двоих в отелях Алачати с завтраками на даты с 30 мая начинаются с 8127 гривен. При этом многие гостиницы предлагают до 30% скидки на эти даты.

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