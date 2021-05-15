Самые низкие цены: сколько стоит отдых в Черногории в конце мая

Туристам в Черногории оплатят ПЦР-тесты и лечение COVID

В Черногории придумали новые "бонусы" для туристов – с 13 мая в популярной балканской стране путешественникам будут делать бесплатные ПЦР-тесты для возвращения домой, а также бесплатно лечить от COVID на отдыхе. Об этом сообщила местная телерадиокомпания RTCG.

Хотя при въезде в Черногорию украинцам сдавать ПЦР-тест не нужно, при возращении в Украину по действующим сегодня правилам проверяться на COVID-19 необходимо – результат должен быть не позднее 72 часов. Или тест можно сделать уже после прилета: на это дается 24 часа.

Что предложит туристам Черногория

Минздрав Черногории проинформировал Институт общественного здравоохранения и все медицинские центры в стране, что для туристов, которым необходимо пройти тест для возвращения в свои страны, ПЦР-тесты будут проводиться с 13 мая бесплатно.

Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович ранее заявляла, что бесплатное лечение в больнице предоставляется всем туристам, которые заболели COVID-19 и нуждаются в госпитализации во время их пребывания в Черногории.

Фото: Столица Черногории Подгорица (pixabay.com)

На сегодняшний день Минздрав Черногории смягчил карантинные меры. До 20 мая будут действовать новые меры, снимающие запрет на междугородние поездки в выходные и комендантский час. А исполнение живой музыки на открытых площадках ресторанов разрешено с 19:00 до 22:00.

Особенности поездки в 2021 году

Вылеты в балканскую страну стартовали с 28 апреля. Для путешествия в Черногорию не нужны ни виза, ни ПЦР-тесты. Об отмене тестирования для украинцев заявил 20 апреля министр финансов Черногории Милойко Спаич.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон - 2021 для граждан Украины, Республики Беларусь, РФ и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал он.

В этом сезоне для путешественников в Черногорию есть некоторые ограничения. Многие туристы привыкли ездить в эту страну автомобилем. В 2021 году посольство Украины настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногории, вместо этого использовать прямые перелеты или непрямые с минимально коротким временем для пересадки.

Фото: Курортный город Котор (pixabay.com)

При возвращении в Украину также рекомендуется не покупать авиабилеты через европейские города, поскольку большинство из них не имеют транзитных коридоров и туристов не пустят на рейс в Черногории.

Самый оптимальный вариант в случае, если вы планируете отдых самостоятельно, не прибегая к помощи турагента – летать напрямую рейсом "Киев-Подгорица", или выбирать перелеты с пересадкой в ​​городах Стамбул или Белград, где разрешен транзит.

Сколько стоит отдых в Черногории

Мы проверили, сколько стоит недельный отдых на двоих в Черногории с авиаперелетом и питанием "завтраки" от ведущих туристических компаний Украины на даты с 20 мая и выбрали самые низкие цены.

Например, у туристической компании "Пилигрим", неделя в 4* отеле в Будве обойдется по цене от 19805 гривен с вылетом 22 мая, в 5* отеле в Бечичах – от 41117 гривен с вылетом на ту же дату.

У сети агентств "Поехали с нами" 7-дневный отпуск в 3* отеле в Которе можно провести по цене от 25236 гривен с вылетом 22 мая, в 4* отеле в Улцине – за 25273 гривен на ту же дату.

Фото: Пляж в Будве (booking.com)

У компании "Farvater" в 3* отеле курортного поселка Рафаиловичи можно провести 7 ночей по цене от 21105 гривен с вылетом 22 мая, в 4* отеле в Бечичах – от 24053 гривен на ту же дату, в 5* отеле на курорте Петровац – от 32428 гривен.

Напомним, мы писали, где дешевле отдыхать на море в новом сезоне – в Украине или Черногории.

Также мы рассказывали, чем привлекает туристов спа-отдых в Сербии.