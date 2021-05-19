На море в будь-який момент: кращі курортні країни, куди можна їхати без ПЛР-тестів

Фото: Мечеть в Стамбулі і пляж в Домінікані (колаж РБК-Україна)

Шість пляжних напрямків зі зручними умовами в'їзду

Подорожі влітку 2021 року будуть проходити за правилами пандемії: в більшість відкритих країн в'їжджати можна буде тільки при дотриманні умов: вакцинації або негативних ПЛР-тестів. В цілому для українців вже відкриті 107 країн світу, повідомив 18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Втім, в новому сезоні доступні напрямки, куди мандрівники зможуть їхати без істотних обмежень. Ми підібрали шість країн, в які туристи можуть забронювати тури й вирушити на відпочинок без ПЛР-тестів у будь-який момент.

Найпопулярніша країна відкрила пляжний сезон

Туреччина. Ця країна опинилася в лідерах з бронювання турів для відпочинку українців у 2020 році, де побували мільйон українців. У Туреччині є курорти на Середземному, Егейському і Чорному морях.

З 15 травня для громадян України в Туреччині скасували обов'язкову вимогу ПЛР-тестів для в'їзду в країну.

Фото: Відпочинок на Анталійському узбережжі (booking.com)

Тепер для поїздки тільки необхідно заповнити електронну анкету з персональними даними та отримати HES-код здоров'я, який прив'язується до актуального номера телефону. З цим кодом туристів і громадян пускають в торгові центри, транспорт і установи в Туреччині.

Заповнену форму потрібно пред'являти для посадки на рейс до Туреччини – в роздрукованому або електронному вигляді.

З 17 травня в країні скасували локдаун для місцевого населення і послабили карантинні обмеження для закладів громадського харчування, поїздок і торгівлі. У країні діє нічна комендантська година в будні дні й цілодобова - у вихідні, але обмеження не стосується туристів.

На європейські пляжі без тестів і вакцинації

Албанія. Це одна з повністю відкритих для туризму країн світу. Для туристів обмежень для в'їзду немає. ПЛР-тест при перетині кордону не потрібен. Віза для громадян України також не потрібна.

Фото: Курорт в Албанії (booking.com)

Албанія може стати одним з найпопулярніших напрямків на Балканах серед українських туристів. Перший чартер з України в "найзагадковішу країну Європи" вилетів 25 квітня, хоча пляжний сезон на Адріатичному та Іонічному морях починається в червні.

У країні діє нічна комендантська година, але дозвіл на пересування можна отримати на сайті е-Албанія.

Чорногорія. Одна з найпопулярніших балканських країн для екскурсій і пляжного відпочинку на Адріатичному морі влітку. Вильоти чартерів цього року стартували з 28 квітня. Для подорожі в Чорногорію не потрібні ні віза, ні ПЛР-тести.

Крім того, з 13 травня всі охочі туристи зможуть безкоштовно зробити ПЛР-тест для повернення додому після відпочинку - для українців це може виявитися приємним "бонусом". У разі захворювання коронавірусом на відпочинку, туристів лікуватимуть за рахунок Чорногорії.

У травні в Чорногорії скасували комендантську годину і дозволили пересування між регіонами, пом'якшили умови для ресторанів просто неба.

Фото: Чорногорія приймає туристів без умов (pixabay.com)

Північна Македонія. Країна не має виходу до моря, і це одна з причин, чому вона так мало вивчена українськими туристами. Втім, там знаходиться мальовниче озеро Охрид - найглибше (до 288 метрів) і найдавніше на Балканському півострові, яке включено до переліку ЮНЕСКО. На галькових пляжах Охридського озера якраз і відпочивають туристи.

Для поїздки в Північну Македонію українцям не потрібні ні тести, ні віза. Втім, в країні діє нічна комендантська година.

Спекотні заокеанські країни

Домінікана. Для туристів в цій екзотичній країні, яка омивається Атлантичним океаном і Карибським морем, найзручніші умови в'їзду - тести здавати не потрібно, віза для українців не потрібна.

Перед поїздкою необхідно заповнити анкету на порталі електронного квитка. Вона включає дані про стан здоров'я, митну декларацію. Її рекомендовано заповнити за 72 години до поїздки, роздрукувати QR-код або зробити знімок екрана з кодом і мати його під рукою до прибуття.

Для пасажирів комерційних рейсів, які зупиняються в готелях, продовжують оформляти тимчасову безкоштовну страховку, яка покриває всі витрати на лікування в разі зараження COVID-19 в Домінікані.

Фото: Відпочинок в Домінікані (pixabay.com)

У країні діє нічна комендантська година, але на території готелів туристів не обмежують.

Мексика. Цей напрямок став відкриттям для багатьох українців у 2021 році та став досить популярним – береги країни омиваються Тихим океаном і Карибським морем. Для поїздки не потрібні тести. Для подорожі літаком необхідно зареєструватися на сайті й заповнити форму "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros", яку пред'явити міграційній службі по прибуттю.

Через епідеміологічну ситуацію посольство України в Мексиці рекомендує відкласти поїздку до закінчення карантину, тим більше, що багато туристичних локацій працюють в обмеженому режимі.

Фото: Піраміди стародавніх цивілізацій в Мексиці (pixabay.com)

Крім того, в Мексиці діє посилений міграційний контроль і для самостійних мандрівників є ризик відмови у в'їзді в країну після співбесіди в аеропорту прибуття.

Нагадаємо, ми писали, яке барвисте селище на Егейському морі в Туреччині нагадує курорти Греції.

Також ми розповідали про курорти на морі в Україні, де сервіс не гірший закордонного.