Спа-отдых и целебные лиманы: курорты на море в Украине, где сервис не хуже заграничного

Сколько стоит отдых на южных курортах страны

Отдых на море в Украине многие украинцы планируют еще весной. Пора отпусков не за горами, а места в самых комфортных отелях разбирают первыми.

Если хочется отдохнуть недалеко от дома без ПЦР-тестов, а не лететь в другую страну, где карантинные условия могут измениться в любой день, украинским курортам есть что предложить. Во многих случаях туристы получают комфортабельные номера, ухоженную территорию и пляж, качественное питание и разнообразные услуги от СПА до экскурсий.

Мы подобрали несколько отелей на море в Украине, где предлагают комплексные услуги, благодаря чему можно полноценно отдохнуть летом как с детьми, так и самим взрослым.

Спа-комплекс на Арабатской Стрелке

Одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Азовском море – Арабатская Стрелка. До пандемии курортные поселки на косе принимали за сезон пару миллионов туристов из Украины и ближнего зарубежья.

Фото: Курортный отель на Азовском море (facebook.com/rayskysad)

Один из самых комфортных вариантов размещения на Арабатской стрелке - в отельном комплексе "Райский сад" в центре поселка Генгорка, примерно в 10 километрах от города Геническ в Херсонской области.

Отель находится на первой линии у моря, здесь есть свой пляж. В комплексе оборудовано 190 номеров повышенного комфорта – с кондиционером, санузлом, сейфом, телевизором и мини-холодильником. Вода добывается из субартезиантской скважины.

Питаться в комплексе предлагают по системе "шведский стол" на завтрак и ужин, а обед – комплексный или по меню. Есть также специальное меню для детей. На территории - ресторан и кафе.

Для отдыха на любой вкус есть спа-центр, тренажерный зал, бильярд, детская площадка, а также спортивная и волейбольная. На пляже – водные аттракционы. В прохладный период открытый бассейн подогревается.

Фото: Соляное розовое озеро на Арабатской стрелке (kirillovka.ks.ua)

Также гостям есть чем заняться вне отеля – отправиться на соляное озеро, в дельфинарий, на горячий источник или в сафари-парк.

Для детей от 5 до 10 лет предлагается скидка в размере 18%. В отеле регулярно предлагают акции.

Стоимость: От 1350 гривен в сутки за двухместный номер. С 1 мая по 14 июня можно отдохнуть со скидкой 15%. Проживание на двоих за 7 ночей в номере-стандарт с трехразовым питанием, комплексом спа-услуг (массаж, ароматерапия, соляная комната), доступом к бассейну, спортзалу и тренажерному залу – 16500 гривен.

В окружении целебных лиманов

Еще одно популярное место отдыха на Азовском море – Бердянская коса в Запорожской области. Комфортабельный отпуск можно провести в Sun Resort – отеле на 60 номеров на первой линии у моря. Он расположен в окружении лиманов с целебными грязями. У отеля есть свой обустроенный пляж с зонтами и шезлонгами.

В номерах – все удобства от санузла и кондиционера до раскладного дивана для дополнительных гостей.

С питанием у отдыхающих проблем не возникнет – на территории работают два ресторана. Один по системе "шведский стол", другой – по системе "a'la carte". Континентальный завтрак в одном из ресторанов включен в стоимость. Также отдохнуть можно в одном из трех баров.

Фото: Курортный отель на Бердянской косе (lovileto.com.ua)

На территории отеля действует 40-метровый бассейн с двумя полуостровами, мостом и зоной для детей. Для желающих можно попариться в сауне или получить сеанс массажа в спа-центре.

В отеле организована анимация: от игр и квестов для детей и танцев (например, сальса и бачата) до психологических тренингов и аттракционов. Также гостям предлагают разнообразные экскурсии в округе: зоопарк, дельфинарий, террариум, по самому Бердянску, к маяку на мысе косы. Также можно посетить местный аквапарк.

Стоимость: двухместный стандарт – от 4250 гривен в сутки с 1 июня (завтрак включен). В стоимость входит посещение бассейна и тренажерного зала.

Затока – альтернатива Турции

Любителям комфортного отдыха необязательно улетать на дорогие курорты за границу. Практически аналогичную обстановку и сервис предлагают и в Затоке.

Фото: Отель с бассейном в Затоке (leopolislux.com.ua)

Например, в апарт-отеле "Leopolis Lux" на берегу моря в центральной части курортного поселка к услугам гостей - два бассейна и аниматоры, ресторан и все удобства в номерах со стильными интерьерами.

Всего в отеле 73 номера разных категорий. Они оснащены кондиционером, телевизором, холодильником и чайником, ванной комнатой. Этот отель иногда выбирают, чтобы даже не выходить за территорию. К слову, с другой стороны отеля расположена оживленная улочка с множеством магазинов и ресторанов, где бурлит курортная жизнь.

На территории отеля есть свой пляж, где ежедневно просеивают песок, площадка для пляжного волейбола. К слову, в отеле часто бывает мало свободных номеров.

Стоимость: в начале июня проживание в номере люкс с видом на море – 2500 гривен (минимальный срок – 2 суток).

Полноценный отдых и сервис - и в "Hotel Aquapark Zatoka". В таком месте можно вообще забыть, что в Затоку едут ради моря. Тем более, что в июне вода бывает для многих туристов холодной.

На территории расположены два корпуса: главный и новый, открытый в 2021 году - с видом на лиман и собственным бассейном. Всего в отеле есть 173 номера от стандартных до премиум-сегмента. Из номеров открывается вид на аквапарк или Лиман.

Фото: Отель с аквапарком (facebook.com/aquaparkzatoka)

На большой территории отеля есть полноценный аквапарк с горками, два бассейна, ресторан. Для детей работает анимация.

В номерах с красивыми интерьерами есть все удобства. В цену за проживание включены завтраки по системе "шведский стол".

Стоимость: проживание 3 ночей в начале июня в номере стандарт с питанием "завтраки" – 3321 гривна, с питанием "полный пансион" – 6270 гривен.

Виноградники и Черное море

Один из самых популярных среди украинских туристов черноморских курортов в Николаевской области – Коблево. В этом поселке сосредоточены пансионаты, рестораны, дельфинарий, аквапарк. Коблево также известно своим виноделием – вокруг курорта растут виноградники.

Отдохнуть в Коблево можно в отеле "De La Vita" с трехразовым питанием. У отеля есть бассейны и собственный пляж, большой сад и терасса.

Фото: Один из отелей на Черном море (booking.com)

В отеле работает бар, а расслабиться можно в общем лаундже. В отеле De La Vita сервируется континентальный завтрак.

В номерах - кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ.

Стоимость: двухместный номер с трехразовым питанием за 2 ночи в начале июня – 5800 гривен, при размещении троих гостей – 7600 гривен.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых в отелях Карпат весной.

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