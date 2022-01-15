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Украинская авиакомпания резко прекратила все полеты: что известно

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Суббота 15 января 2022 20:26
Украинская авиакомпания резко прекратила все полеты: что известно Фото: Самолет компании Air Ocean Airlines (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В Air Ocean Airlines обещают вернуть деньги за купленные ранее билеты

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, созданная в 2021 году и развивавшая внутренние рейсы, 15 января заявила об остановке всех полетов. Об этом сообщается на сайте компании.

Решение об остановке рейсов в Air Ocean Airlines объясняют тем, что поставка новых самолетов задерживается, а тем временем на уже полученных авиалайнерах Ан-148 необходимо провести плановое техническое обслуживание.

Первые сообщения об отмене рейсов пассажиры начали получать 14 января — всего за один день до официальной остановки всех полетов, пишут в Avianews.

В своем заявлении Air Ocean Airlines пообещали вернуть деньги за купленные ранее билеты. Пассажиры, которые захотят перенести вылет по неиспользованному билету на другую дату, получат скидку 50% на покупку следующего билета.

Первый рейс Air Ocean Airlines совершила 21 ноября 2021 года. Флот авиакомпании состоял из двух самолетов Ан-148. Ранее компания запустила рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье, а также Харьков.

Сегодняшние рейсы авиакомпании Air Ocean уже отменены, а билеты в продаже на ближайшие два месяца отсутствуют.

“Такая резкая отмена рейсов может свидетельствовать о финансовых проблемах, поскольку если настоящая причина в плановом техническом обслуживании самолетов, то об этом было известно заранее”, — предполагают в Avianews.

Отметим, ранее были названы самые популярные маршруты авиарейсов в Украине.

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