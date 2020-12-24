"Масштабные изменения": каким стал 2020 год для украинского туризма

2020 год стал одновременно и чрезвычайно сложным, и невероятно интересным.

Он перевернул привычные принципы работы сферы туризма по всему миру - для путешественников, туркомпаний, отелей, авиакомпаний, ресторанов. Научил приспосабливаться к максимально некомфортным ситуациям, идти на риск, придумывать новые идеи, принимать нестандартные решения.

Поток иностранных туристов упал на 75%

Для сферы туризма в этом году все было нестандартно, местами нестабильно и неопределенно. Нетипичной ситуация на рынке туристических услуг была как для отдыхающих, так и для турпрофи. Закрытые дважды границы (весной и в сентябре) стали причиной падения потока иностранных туристов на 75% в сравнении с прошлым годом.

На момент локдауна средняя загруженность гостиниц снизилась до 20%. Это было время, когда бизнес выживал. И, к сожалению, многие не справились с трудностями.

Но наряду с этим внутренний туризм Украины имел все шансы на скачок в развитии. Большинство украинцев до сих пор с осторожностью относятся к заграничному отдыху и с удовольствием делают выбор в пользу отечественных курортов.

Фото: Во время локдауна средняя загруженность гостиниц снизилась до 20% (booking.com)

Многие заново открыли для себя Юг Украины – Херсон, Одессу, Приазовье, а также спрос увеличился на курорты, предлагающие "зеленый туризм".

Отели начали вводить новые требования для туристов

Даже во время кризиса имели успех те представители отрасли, которые понимали важность грамотного привлечения, внедрения интересных и выгодных предложений для туристов, повышения качества сервиса, развития личного бренда и, конечно, строжайшего соблюдения карантинных правил ради безопасности своих гостей.

Прекрасный тому пример – загородные спа-комплексы, которые привлекали возможностями скрыться от городской суеты, отдохнуть морально, найти единение с природой и оздоровиться.

Фото: Украинские отели стали вводить новые требования, среди которых - ПЦР-тесты (booking.com)

Одним из решающих факторов, на мой взгляд, стало введение определенных ограничений на пребывание – обязательное наличие отрицательного результата теста на COVID-19, строгий контроль соблюдения карантинных правил, вплоть до отказа в заселении в случае неисполнения требований.

Все эти важные "мелочи" стали причиной существенного повышения доверия и лояльности к заведениям.

Авиакомпании продолжили открывать новые рейсы

Второй пример - украинские авиакомпании. Они потерпели колоссальные убытки в 2020 году, но наряду с этим продолжали бороться за развитие туризма. Открывали новые рейсы и маршрутные программы, соединяя города Украины и "приучая" украинцев к авиапутешествиям.

Например, с 1 декабря впервые запустился прямой рейс из Киева в Подгорицу, что дает возможность развивать и горнолыжный туризм. Также авиакомпании ввели ряд новых правил для пассажиров и в основном не повышали цены на перелеты как внутри страны, так и за рубеж.

Фото: В разгар пандемии запустилось много новых рейсов (РБК-Украина)

Третий пример – диджитализация. На сегодняшний день практически любой бизнес, касающийся сферы обслуживания, можно частично или полностью перевести в интернет. Огромнейшая популярность онлайн-экскурсий, концертов, виртуальных мероприятий - тому подтверждение.

Огромный успех имели цифровые путешествия, 3D туры и виртуальные экскурсии, например, по кинолокациям Одессы, замкам и заповедникам Украины.

Были также созданы разнообразные приложения для планирования путешествий, энтузиасты развивают и наполняют интерактивные карты с интересными локациями нашей страны. Гиды, экскурсоводы, турагентства, которые оперативно воспользовались этой возможностью, получили популярность и востребованность.

Правила въезда в страны мира меняются каждую неделю

В этом году запустилось несколько проектов, которые информируют украинцев о правилах пересечения границ со странами мира. Проверка такой информации стала во время пандемии необходимостью, ведь требования ко въезду в разные государства часто пересматриваются и меняются. В итоге правила въезда теперь можно проверять на нескольких сайтах.

Украинский МИД запустил сайт Tripadvisor.mfa.gov.ua с интерактивной картой мира, где можно проверять условия въезда в разные государства.

Запустился и наш проект VisitUkraine.today, где туристы также получают на расстоянии актуальную информацию об изменениях правил въезда/выезда, транзита, пребывания в той или иной стране мира. Оперативно и безопасно, не выходя из дома.

Лично я благодарен этому году – он дал мне и моей команде невероятный стимул двигаться вперед и вверх с непривычной скоростью. Но с каждым реализованным проектом полученный результат оправдывает все затраченные силы, нервы и время.

Касаемо прогнозов на будущий год - загадывать сложно. Но могу сказать точно: для каждого представителя турсферы по-прежнему важно будет держать руку на пульсе потребностей туриста, обеспечивать его максимальный комфорт и безопасность.

Напомним, ранее мы писали, как карантин с 8 января повлияет на туризм в Украине.

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