Локдаун и новые ограничения. Что делать, если страна закрыла границы прямо перед запланированной поездкой

Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из списка "зеленых" стран, что означает установление более жестких условий въезда для наших граждан в страны Европейского сообщества.

Важно помнить, что это решение носит исключительно рекомендательный характер и каждая страна самостоятельно устанавливает особенности режима въезда украинцев на ее территорию, а следовательно единого алгоритма поездки в Европу нет.

Но, как видим из сообщений в СМИ, фактически большинство стран ЕС не закрываются полностью, оставив возможность поездок для наших граждан, которые выполнят одно из уже привычных условий:

предъявят на границе сертификат о вакцинации (одной из вакцин, признанных в этой стране);

или отрицательный ПЦР-тест на SARS-Cov-2;

или выполнят другое требование, определенное законодательством государства.

Где проверять условия въезда в разные страны мира

Учитывая нововведение, первой проблемой, которая встала перед нашими туристами - получение достоверной информации об особенностях путешествия в конкретную страну.

На интерактивном ресурсе, разработанном Министерством иностранных дел Украины можно узнать точные сведения об общих правилах въезда для граждан Украины не только в европейские страны, но и во все государства мира (важно обращать внимание на дату обновления информации, которая находится внизу справки о выбранной стране и отличается в каждом конкретном случае).

Фото: Условия въезда в страны Европы (инфографика МИД Украины)

Ресурс содержит перечень документов, запреты, ограничения и другую важную информацию, которую должен знать иностранец, чтобы без лишних проблем пересечь границу.

Поэтому, планируя выезд за границу, необходимо обязательно:

проверить режим въезда в эту страну для граждан Украины по указанной ссылке; сверить перечень необходимых документов; убедиться в отсутствии ограничений во избежание неприятностей при пересечении границы.

Как быть с уже приобретенными билетами на самолеты, поезда и автобусы за границу

Вопрос, который в последние дни, пожалуй, больше всего волнует украинское общество - как быть с уже приобретенными билетами на самолеты, поезда и автобусы за границу, а также с запланированными туристическими поездками.

Несмотря на значительные изменения в условиях въезда во многие страны, рейсовые пассажирские перевозки всех видов транспорта остались практически без изменений, а следовательно у украинцев сохраняется возможность использовать уже приобретенный транспортный билет. Но наличие билета не является гарантией того, что вы сможете беспрепятственно попасть в желаемую страну.

По общему правилу процедура паспортного контроля предполагает, но не исключительно, проверку у пассажира документов, удостоверяющих личность и других документов необходимых для въезда в страны, перечень которых устанавливается законодательством этого государства.

Фото: Большинство стран позволяют пересекать границы при условии прохождения полного курса вакцинации или ПЦР-теста (unslpash.com/cdc-rHCNMH9Vlmw)

При пересечении границы вам вправе отказать во въезде на территорию государства в случае несоответствия имеющихся документов карантинным ограничениям в этой стране.

Установление перечня необходимых документов и предоставление работникам пограничной службы полномочий не впустить в страну лицо - прерогатива каждого государства, а потому право Украины на такие правоотношения не распространяется. Таким образом, каким бы неприятным ни был отказ гражданам Украины во въезде в европейские страны после введенных изменений, она является правомерной.

Ответственность - на пассажире. Как путешественникам добиться компенсации средств

К сожалению, законодательство Украины не предусматривает справедливой компенсации гражданам за неудобства, причиненные такими нововведениями.

Что касается ответственности перевозчиков, будь-то авиакомпания или железная дорога, они не несут ответственность за разрешение своему пассажиру посетить государство, в которое его доставили. Перевозчик является субъектом, предоставляющим услуги только перевозки. Хотя, к примеру, авиалинии и проверяют требования въезда в стран в системе Международной ассоциации воздушного транспорта на основе общих сведений и предоставляют пассажиру разрешение на посадку, последнее слово остается за пограничниками.

Поэтому при покупке билета на рейс бремя ответственности за прохождение таможенного и паспортного контроля лежит на пассажире, а перевозчик в лице авиакомпании, железной дороги, автоперевозчика несет ответственность только за фактическую доставку лица к месту, определенному в билете.

Таким образом, претензии пассажиров к перевозчику в случае отказа им пересечь линию паспортного контроля желаемой страны являются безосновательными.

Фото: При покупке билета на рейс бремя ответственности за прохождение таможенного и паспортного контроля лежит на пассажире (unsplash.com/bernardo-ferrari)

Относительно запланированных туристических путешествий – здесь ситуация также зависит от ограничений, которые действуют в стране. В случае закрытия границ в страну путешествия туристам в большинстве случаев туроператоры предлагают перенести путешествие на другой период после отмены введенных ограничений.

Что делать, если условия въезда изменили за несколько дней до путешествия

Теперь несколько слов о том, что делать туристу, если путешествие приближается, в стране путешествия введены ограничения, а предложение переноса отдыха от туроператора так и не поступило. Обращаемся в первую очередь к условиям договора с туроператором и к нормам Закона Украины "О туризме".

Закон предоставляет возможность как туристу, так и туроператору как сторонам договора требовать до начала путешествия, внесения изменений в договор или расторжения договора в случае существенного изменения условий и обстоятельств, о которых не было известно на момент заключения договора, а в таком случае таких как ухудшение условий путешествия, изменения его сроков.

Поэтому первым шагом для туриста должно стать обращение к туроператору с требованием внесения изменений в договор и переноса путешествия, в связи с установлением ограничений для туристов на въезд в страну путешествия, на другой период – после отмены введенных ограничений.

Требование расторжения договора с туроператором не выглядит привлекательно для туриста из тех оснований, что в большинстве договоров с туроператорами или турагентами сумма средств, подлежащая возврату туристу в случае расторжения договора по его инициативе является мизерной по сравнению с уплаченной, ведь турист возмещает туроператору понесенные и осуществленные расходы на организацию путешествия.

К кому еще можно обратиться за помощью

Судебная практика – ничем не лучший вариант: в ситуации, когда ни одна сторона договора не виновна в его невыполнении (ограничения на въезд не зависят от воли и возможностей туроператора и туриста).

Суд, расторгая договор, будет распределять понесенные сторонами расходы поровну. Это означает, что возврат всех средств за путешествие турист не получит.

Фото: В большинстве договоров сумма средств, подлежащая возврату в случае расторжения договора по инициативе туриста, является мизерной в сравнении с уплаченной (unsplash.com/amy-hirschi)

Таким образом, в случае с введенными ограничениями на въезд туристов из Украины в страну в которую планируете и оплатили путешествие, лучшим вариантом будет договоренность с туроператором или турагентом о переносе путешествия на другой период. Если же туроператор не идет на встречу, обращайтесь к нему заблаговременно и официально путем, выслав письмо.

Если реакция отсутствует, рекомендую обратиться в региональные органы Госпродпотребслужбы с жалобой потребителя на туроператора. По жалобе Госпродпотребслужба обязана провести проверку и в случае выявления нарушений принять меры.

Однако подчеркиваю, что лучший способ прийти к компромиссу, в ситуации с введением ограничений на въезд – выбирать надежного партнера для организации туристического путешествия, а также следить за введением ограничений на въезд в страну, куда вы собираетесь ехать.

Единственным вариантом для тех, кто уже имеет на руках билеты или приобретенную туристическую поездку и нет возможности перенести поездку или выполнить условия въезда в ту или иную страну, остается возврат билетов на условиях перевозчика или расторжение договора туристического обслуживания на условиях туроператора, что обеспечит возврат хотя бы части потраченных средств.

Следовательно, ответственность за зарубежные поездки лежит на каждом туристе лично. Поєтому обезопасить себя от финансовых затрат и испорченных нервов из-за поездки, которая не состоялась, можно внимательно следя за изменениями и соблюдая установленные ограничения.

Напомним, РБК-Украина ведет список стран Европы, которые не закрываются для украинских туристов несмотря на решение ЕС исключить Украину из" зеленого" списка.

Также мы собрали список правил пересечения границы популярных среди путешественников стран.