Больше не в "зеленой" зоне ЕС. Стоит ли туристам отказываться от планов на отдых в Европе

Украинцы продолжают бронировать туры на зиму

Путешествия в Европу для украинских туристов снова могут оказаться недоступными из-за исключения Украины из списка стран "зеленой зоны" ЕС. Рекомендация ограничить въезд путешественников будет действовать ближайшие две недели.

Как будут реагировать европейские страны на рекомендацию Совета Европы, зависит от решений правительств отдельных государств. К слову, странам оставили возможность не запрещать путешествия вакцинированным.

"Это не ограничивает возможности государств-членов отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", - уточняется на сайте Совета Европы.

Стоит ли украинцам отказываться от планов на отдых в европейских странах и что эксперты советуют делать с бронированием билетов – в материале РБК-Украина.

Какие страны могут остаться открытыми для украинцев

Поскольку решение об ограничении на въезд туристов в страны ЕС является рекомендационным – это не означает, что вся Европа для нас теперь закрыта, говорит РБК-Украина директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура. Далее каждая страна будет решать отдельно – принимать эту рекомендацию во внимание или нет.

Фото: Туристы в Париже (unsplash.com/anthony-delanoix)

"Когда было решение ЕС не пускать туристов летом 2020 года, то Хорватия, Кипр, Болгария его проигнорировали и пускали туристов. Поэтому менее "строгие" страны – те, которые зависят от туризма. В возможном списке "открытых" может быть также Греция", - отмечает специалист.

Недавно въезд украинских туристов ограничила Болгария. Андрей Демура допускает, что такое решение страны может быть просто политическим ходом накануне выборов 14 ноября.

"В ноябре Болгария будет закрыта, ведь там уже завершился пляжный отдых, а горнолыжный сезон еще не наступил. Может быть, в декабре и к новогодним праздникам страна снова отроется. Такую же стратегию пробовала Турция перед пляжным сезоном весной 2021 года, когда строгие ограничения снизили заболеваемость и дали возможность отработать высокий сезон. Возможно, в закрытии границ Европы тоже есть такая логика", - допускает эксперт.

Спрогнозировать, в какие страны не стоит покупать билеты и туры после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, сложно, говорит Андрей Демура.

"Каждая страна определяет закрытие границ отдельно. Например, Болгария закрылась для украинских туристов еще две недели назад, хотя она не относится к тем странам, от которых этого можно было ожидать. Ведь в 2020 году она одна из первых открывалась с самыми простыми условиями въезда", - объясняет он.

Фото: Горнолыжный курорт в Болгарии (youtravel.bg)

Меры ужесточатся для невакцинированных туристов

После того как Украину исключили из "зеленой" зоны ЕС, с более жесткими ограничениями в путешествиях могут столкнуться те, кто еще не вакцинирован. Такое мнение высказал РБК-Украина глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко.

Это связано с тем, что недавно был изменен подход к временным ограничениям на туристические поездки - Совет ЕС рекомендовал открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ.

"Можно сделать вывод, что тотального недопуска в Евросоюз точно не будет. Вероятнее всего, с более жесткими ограничениями - обязательным карантином по прибытии или запретом на путешествия с туристической целью - столкнутся именно невакцинированные украинцы. В то время как полностью вакцинированные граждане имеют все шансы на свободное передвижение большинством стран Европейского союза", — прогнозирует эксперт.

Фото: Для вакцинированных туристов могут разрешить въезд (pixabay.com)

"Покупать билеты можно по любому направлению"

Андрей Демура считает, что логики и смысла в закрытии границ для туристов нет в принципе, ведь передача вирусной инфекции происходит внутри страны.

"Единственная мера, с которой можно согласиться - требовать тесты у путешественников", - обращает внимание эксперт.

При этом покупать билеты можно по любому направлению, считает руководитель туристической компании.

" Если границы вдруг закроют, то билеты просто "заморозятся", или их перенесут на другие даты. Я не вижу в этом каких-то больших рисков. Если туристы хотят отправиться в какую-то локацию Европы, нужно смотреть условия въезда на момент обращения. Если условно в Париж ехать можно, то оформляем тур. Мы не ощутили падения спроса даже на фоне слухов об исключении из "зеленого" списка, которые были уже неделю назад", - отмечает Андрей Демура.

Фото: Туристы в Будапеште (unsplash.com/emma-fabbri)

Украинцы планируют зимний отдых в Болгарии, Австрии и Андорре

Весь прошлый год все путешествия были нестабильными, поэтому туристы уже привыкли к часто меняющимся правилам, отмечает Демура.

"Люди думают так: планируем поездку, а если не получится, то перенесем, как делали это раньше. Туристы интересуются горнолыжным отдыхом в Болгарии и Австрии преимущественно, еще в тройке лидеров – Андорра", - перечисляет специалист.

Украинцы еще полетят отдыхать во Францию – но туры туда немного дороже популярных горнолыжных направлений и рейсов из Украины меньше.

Самая популярная среди украинцев "горнолыжка" – в Болгарии, там есть современный курорт Банско, который построили австрийцы. Недельный отдых на человека обойдется в среднем в 500 евро. В Андорре – около 700 евро, а в Австрии – 800-900 евро.

"Это в разы дешевле, чем кататься на лыжах у нас. Посмотрите, какие цены в Буковеле – кому не хватает денег на этот курорт, едут за границу", - говорит он.

Фото: Отдых в Австрии (unsplash.com/sokol-eugeniu)

Как планировать путешествия: советы авиаэксперта

После исключения из "зеленого списка" ЕС путешествия можно планировать по нескольким схемам, чтобы обезопасить себя от потери денег в случае закрытия границ страны. Свои советы туристам дал в комментарии РБК-Украина сооснователь сайта travelbans.org и авиаэксперт Владимир Беленький.

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, чтобы понимать, что вас действительно пустят. путешествовать с туроператорами, которые перенесут деньги в случае закрытия границ.

"Туристические компании предлагают условия, что, если страна закрывается, вашу путевку переносят на более поздние даты", - объясняет специалист.

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