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Европейские каникулы остаются в силе. Какие страны ЕС не закрываются для украинских туристов (обновляется)

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 16:58
Европейские каникулы остаются в силе. Какие страны ЕС не закрываются для украинских туристов (обновляется) Фото: Какие страны Европы открыты для туристов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Список направлений, куда пускают вакцинированных украинцев

ЕС исключил Украину из "зеленого" списка стран из-за высокого уровня заболеваемости COVID. Вопреки этой рекомендации, страны ЕС одна за другой заявляют о том, что сохранят прежние условия въезда для украинских туристов.

Так, уже несколько стран заявили о том, что не будут менять установленных ранее правил въезда для наших путешественников. Обновленную информацию о странах, которые остаются открытыми для украинских граждан, публикует на своей странице в Twitter глава украинского министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"МИД продолжает работать с партнерами в странах Европейского Союза для сохранения свободы путешествий украинцев", - сообщает министр.

По последним данным, не закрываются в ближайшие две недели для украинских туристов уже 8 стран ЕС. Подробнее - в материале РБК-Украина (список стран обновляется).

Кипр

Кипр стал первой страной, где официально заявили, что оставят Украину в списке "въездных".

Вакцинированным путешественникам нужно иметь при въезде один из таких документов:

  • действующий сертификат о вакцинации международного образца;
  • бумажное свидетельство о вакцинации;
  • бумажный сертификат с портала "Дия".

Невакцинированным нужно получить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа до въезда. По прибытии на Кипр придется сделать еще один тест и находиться на самоизоляции до получения результата (около суток).

Бельгия

Бельгия оставила возможность украинским туристам путешествовать в страну после включения в "красную зону", подтвердил Дмитрий Кулеба.

Европейские каникулы остаются в силе. Какие страны ЕС не закрываются для украинских туристов (обновляется)Фото: Туристы в Бельгии (unsplash.com/jorge-fernandez-salas)

Однако путешествовать в Бельгию можно только при наличии сертификата о вакцинации, который признается странами ЕС. Принимается сертификат в приложении "Дия" и не подходит бумажный документ от семейного врача.

В случае отсутствия сертификата при поездке в Бельгию нужно иметь отрицательный ПЛР-тест (за 72 часа на момент пересечения бельгийской границы) и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии. Также будут необходимы документы: биометрический паспорт, подтверждение цели поездки (например, резервирование отеля или приглашение),

Также необходимо заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF). Ее можно заполнять, начиная с 6 месяцев до даты запланированного визита в Бельгию (даже за час до вылета самолета).

Дания

Дания сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию, сообщил министр иностранных дел Украины.

Въезд в Данию разрешен для всех категорий граждан Украины c любой целью, в том числе туристической. Для поездки принимается украинский сертификат вакцинации из "Дии". Сертификат в виде QR-кода может быть предъявлен в мобильном приложении или напечатан на бумаге.

Вакцины, которые признают в Дании: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford.

С 10 ноября 2021 года Украина отнесена Правительством Королевства Дания в категорию стран "с очень высоким риском инфицирования COVID-19". Поэтому в случае отсутствия сертификата, гражданам Украины нужно сделать тест на COVID в течение 24 часов после прибытия в Данию и самоизолироваться на 10 дней. Самоизоляция может быть прекращена на основе отрицательного теста на COVID -19, сделанного не раньше четвертого дня после въезда в Данию.

Европейские каникулы остаются в силе. Какие страны ЕС не закрываются для украинских туристов (обновляется)Фото: Туристические локации Австрии (unsplash.com/dahee-son)

Австрия

Австрия тоже сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации, сообщается на странице главы МИД.

Для въезда в Австрию, как и раньше, необходимо иметь сертификат:

  • о полной вакцинации от COVID вакцинами Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.
  • или подтверждение о выздоровлении (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не старше 90 дней).

Сертификаты вакцинации в приложении "Дия", бумажные сертификаты с портала "Дия" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача ("желтый сертификат") признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке.

Для невакцинированных путешественников необходима регистрация и 10-дневгый карантин. Также – негативный тест до въезда (ПЦР-за 72 часа, антиген-тест – за 48 часов).

Чехия

Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше, отметил Дмитрий Кулеба

В настоящее время въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации (Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield при условии, что после вакцинации дозой прошло не менее 14 дней.

Подтвердить вакцинацию во время пограничного контроля нужно: украинским международным сертификатом, сформированным в мобильном приложении "Дия" с QR кодом, его бумажным аналогом с QR кодом или сертификатом, выданным в стране ЕС.

Перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке. Полученное подтверждение о заполнении формуляра нужно предъявить во время пограничного контроля (в электронном или распечатанном виде).

Европейские каникулы остаются в силе. Какие страны ЕС не закрываются для украинских туристов (обновляется)Фото: Архитектура Праги, Чехия (unsplash.com/andrian-rubinskiy)

Нидерланды

Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября кроме сертификата о вакцинации для въезда будет необходим отрицательный тест, отмечают в МИД.

Сейчас въезд в страну возможен с сертификатом о полной вакцинации одной из вакцин: Astra Zeneca (Vaxzevria); Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria); Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine (Comirnaty); Johnson & Johnson (Janssen); Moderna (Spikevax); Serum Institute of India (Covishield); Sinovac (CoronaVac).

Нидерланды признают только сертификаты вакцинации в приложении "Дия" в электронном или распечатанном виде. Если турист летит самолетом, нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья и иметь ее при себе.

Украинцы, которые планируют поездку в Нидерланды любым видом транспорта без сертификата COVID, должны сделать ПЦР-тест максимум за 48 часов до вылета или тест на антиген — за 24 часа. Тесты не требуются детям до 12 лет.

С 11 ноября после пересечения границы невакцинированным украинцам (в частности тем, кто не прошел полный курс иммунизации против COVID-19) нужно пройти на самоизоляцию, согласно сообщению пресс-службы правительства страны.

Эстония

"Вторая страна ЕС, Эстония, не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию", - написал Кулеба.

В Эстонию украинцам разрешен въезд с любой целью для тех, кто получил полный курс вакцинации (все официально используемые в Украине вакцины сейчас принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, Covishield, CoronaVac).

Граждане третьих стран, и которые не прошли полный курс вакцинации и приезжают в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов – экспресс-тест на антитела, предъявив справку об отрицательном результате. Такие лица также подлежат 10-дневной самоизоляции.

Европейские каникулы остаются в силе. Какие страны ЕС не закрываются для украинских туристов (обновляется)Фото: Туристы в столице Эстонии (pixabay.com)

Хорватия

Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор, подтвердили в МИДе.

На данный момент для въезда в Хорватию туристы могут предоставить один из документов:

  1. отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа, или экспресс-тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, сделанный не позже 48 часов;
  2. сертификат о вакцинации двумя дозами вакцин, признанных в ЕС: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson & Johnson, Sputnik V;
  3. справка о перенесенном COVID-19 и получении одной дозы вакцины в течение шести месяцев от заражения вирусом;
  4. положительный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, подтверждающий, что человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

Напомним, РБК-Украина регулярно следит за правилами въезда в популярные страны - список требований к туристам обновляется.

Также предлагаем почитать, стоит ли туристам отказываться от поездок в Европу на фоне решения ЕС исключить нашу страну из "зеленого" списка.

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