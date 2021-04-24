Локации в Украине, которые станут настоящим открытием. Куда поехать этим летом

Весна и лето - идеальное время для путешествий по неизведанным уголкам страны
Уже скоро - летний сезон, период отпусков и отдыха. К сожалению, это уже второе лето, которое не только Украина, но и весь мир, встретят в условиях пандемии COVID. Границы большинства стран для наших туристов остаются закрытыми. А внутренний туризм, как и в прошлом году, продолжает развиваться.
В то же время среди доступных на сегодня вариантов немало украинцев предпочтут all inclusive на курортах Турции и Египта (даже при условии сдачи ПЦР-тестов), чем отдых в родной стране. Почему же так происходит и есть ли в Украине места, действительно достойные внимания - попробуем разобраться.
Длительное время путешествия по Украине ассоциировались у людей с посещением одного из трех главных мегаполисов (Киев, Львов, Одесса) или с поездкой в Карпаты на лыжи.
На самом же деле наша страна значительно разнообразнее, и стоит лишь немного отклониться от привычного курса, как можно открыть для себя просто исключительные места. Их часто называют и "украинская Венеция", и "украинские Мальдивы". И какие только другие "зарубежные псевдонимы" им не придумывали.
Фото: Заповедник Аскания-Нова в долгосрочной перспективе может стать самостоятельным туристическим направлением (wikipedia.org)
Эти места по красоте действительно могут посоревноваться со всемирно известными туристическими "магнитами". Однако считаю, что здесь важно продвигать украинский бренд, снова и снова повторять сугубо оригинальные украинские названия. Чтобы в итоге каждый иностранный турист знал, что остров Джарылгач, Черепашинский карьер или Вилково – это об Украине.
Национальные парки - еще одна изюминка, которая может нас очень сильно отличать среди западноевропейских стран. Тем более, что в последние годы значительную популярность приобретает зеленый туризм и тренд "единение с природой".
Среди потенциально больших магнитов и интересных проектов могу выделить заповедник Аскания-Нова - своеобразную визитку Херсонщины, и которая в долгосрочной перспективе может стать самостоятельным туристически направлением. Однако нужно еще поработать, чтобы этот адамант правильно огранить и превратить в настоящий бриллиант.
Многообразие природы - это то, чем мы действительно можем привлечь иностранцев и что не требует слишком больших инвестиций. В то же время нам нужно еще научиться правильно использовать собственные ресурсы.
Например, Днепр - самая большая река Украины со своими невероятными видами уже сама является туристическим магнитом. Однако пока еще этот "магнит" не используется в полной мере. А еще по обе стороны реки раскинулись прекрасные города и туристические объекты.
Фото: В последние годы популярным становится зеленый туризм и тренд "единение с природой" (booking.com)
Сейчас мы активно работаем над возобновлением речных туров. В частности, рассматриваем направление "Киев-Канев-Киев". Убеждена, что Канев точно станет открытием для многих украинцев, которые там не были, а такой однодневный тур – очень популярным среди киевлян и гостей столицы. Это настоящее "место силы", которое должен посетить каждый украинец.
Огромный, но нераскрытый потенциал - у нашего Приазовья, где местные громады и бизнес начали активно развивать курортный потенциал. Например, одним из хороших примеров среди береговых курортов, которые действительно предоставляют качественный сервис и уже сейчас движутся в правильном направлении, является Коблево.
Интересными локациями для путешественников могут стать Кирилловка, Железный Порт и Скадовск, где можно найти немало интересных развлечений по доступной цене.
Фото: В Украине возобновляют речные туры. В частности, направление "Киев-Канев-Киев" (РБК-Украина)
Кроме Черного и Азовского моря, хорошо отдохнуть у воды можно и на Шацких озерах Волыни, на Голубых озерах Черниговщины, или на Бакоте, что на Хмельнитчине.
Многие украинцы привыкли считать, что горный отдых актуален лишь в зимний сезон. Однако летом Карпатский регион и Закарпатье также чрезвычайно красивые и разнообразные, а весной там активно занимаются рафтингом.
Важно, чтобы туристический период в регионах не ограничивался только летним или зимним периодом, поэтому мы работаем над привлечением туристического потока в течение всего года.
Фото: Одна из "изюминок" Ивано-Франковщины - узкоколейка в селе Выгода (РБК-Украина)
Государство и местное самоуправление начали реализацию инфраструктурного проекта "Мале Карпатське коло”, которое позволит совместить уникальные населенные пункты Карпат на территории нескольких областей, открыть их стране и миру.
По дороге также можно приехать в Черновцы, где сохранилась уникальная австрийская архитектура. В частности, Черновицкий университет, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Еще одно необычное место, о котором мало кто знает и о котором хотела бы рассказать, – “Центр наследия Выгодской узкоколейки” на Ивано-Франковщине, который расположен в старом особняке.
Это яркий пример того, как, имея только время и вдохновени,е можно сделать настоящий туристический магнит, где обычная колода превратится в интересный экспонат. А что самое интересное, в этом музее есть множество интерактивных экспонатов, сопровождающихся играми, которые заинтересуют детей. Здесь можно услышать звуки и почувствовать запахи живой природы, увидеть уникальных жителей леса, побывать в норах диких животных.
Перспективным является также индустриальный и ностальгический туризм, который может быть интересен ценителям старины и былых архитектурных стилей, тем, кто хочет понять свои корни и посетить Родину предков.
В этом контексте совершенно уникальна для мира Чернобыльская зона отчуждения, места катастрофы, словно "застрявшие" во времени. И одновременно пример восстановления природы. В этом году мы вспоминаем о печальной 35-летней годовщине тех событий.
Фото: Зона отчуждения, объект " Дуга" (РБК-Украина/Виталий Носач)
Я перечислила лишь маленькую частичку тех уникальных мест, о которых украинцы почти ничего не знают, однако, которые однозначно стоят их внимания.
Каждый может найти для себя интересный отдых по своим предпочтениям.
Сейчас в соцсетях есть немало материалов, которые показывают нашу страну с необычных ракурсов. В этом году мы также хотим запустить национальный туристический сайт, где будут аккумулирована основная информация о наших туристических дестинациях, с полезной информацией как для участников рынка, так и для внутренних и въездных туристов.
Конечно, любое путешествие считается незавершенным, если не попробовать национальные угощения. Именно поэтому уже давно существует отдельный вид туризма, который предполагает дегустацию местной кухни.
Действительно, сложно переоценить большой потенциал Украины в области кулинарного туризма. Каждый регион имеет свои уникальные продукты и блюда, которые привлекают внимание многих путешественников и которые могут удивить всех.
Фото: Стоит обратить внимание на регионы, которые славятся виноделием (pixabay.com)
Сейчас в Украине реализуется очень интересный культурно-гастрономический проект "Дорога смаку та вина", который открывает для туристов Бессарабию, Закарпатье, Херсонщину - регионы, где процветает виноделие. Здесь речь идет не только о возможности продегустировать вино и ознакомиться с процессом производства, но и открыть для себя культурное наследие и народные ремесла, традиционную региональную кухню.
Например, на сегодня мы воспринимаем Одесскую область исключительно как морские территории, однако существует альтернативный туристический маршрут "Дорога вкуса и вина Бессарабии". Уже сегодня он находится на стадии завершения, и скоро все желающие смогут ознакомиться с уникальными традициями народов Бессарабии, попробовать местные крафтовые продукты и вино.
Я призываю все регионы и громады вспоминать собственные традиционные рецепты и использовать их как часть туристического продукта. Это всегда интересно!
Одной из проблем, почему украинцы продолжают выбирать отдых за рубежом, а не в Украине, является отсутствие инфраструктуры и качественного обслуживания. Эти два пункта являются основными в вопросе развития туристических направлений.
Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы обустроить качественную инфраструктуру вокруг национальных парков, создать места для кемпингов и гигиены, дорожки, лавочки и понятные указатели, прозрачные и понятные правила работы.
Фото: Зеленый маршрут "Полтава-Опошня" объединяет посещение природных и исторических локаций (tamtour.com.ua)
Дорога к горным курортам должна быть удобной, безопасной и не превращаться в еще один элемент экстрим-тура. Весь туризм в Украине должен быть максимально комфортным. В частности, когда речь идет об активном отдыхе. Например, зеленый маршрут "Полтава-Опошня" - это и природная локация с рекой и сплавом на байдарках, и с возможностю туристам посетить уникальный Музей гончарства в Опошне, который надо поддержать.
В реставрации нуждаются и замки по топовому среди туристов маршруту "Золотая подкова Львовщины". Здесь требуется вмешательство государства, потому что тот же Подгорецкий замок находится не в наилучшем состоянии. Только синергия усилий государства, бизнеса и местной власти является той формулой, которая может сработать в развитии территорий и их туристической привлекательности.
Фото: В реставрации нуждаются и замки "Золотой подковы Львовщины". В частности, Подгорецкий замок (wikipedia.org)
Работа над системными изменениями продолжается по всем возможным направлениям – от законодательства до продвижения внутреннего туризма. Отдельное внимание уделяется даже образовательному процессу по подготовке профессиональных кадров в туристической отрасли. В планах ДАРТ на этот год, в частности, и поддержка региональных проектов, которые называются "Туристические магниты", и обучение людей на направлениях, которые являются для нас приоритетными.
Сейчас активно ведем работу совместно с Экспертным советом по вопросам развития туризма и курортов Украины при ДАРТ над потенциальными проектами по обучению громад развитию туристических магнитов. Предполагается создание новых межрегиональных проектов, туристической инфраструктуры, расширение сети туристически-экскурсионных маршрутов, осуществления рекламно-презентационной кампании на внешнем рынке для привлечения иностранного потока туристов.
Бесспорно, архитектурные памятники, природные и культурные объекты являются основными точками интереса туристов.
Объединив их в маршруты, определив на государственном уровне их как приоритетные, можно показывать, что государство на всех уровнях готово инвестировать именно туда, реставрирует именно эти объекты, обеспечивает базовую инфраструктуру и тому подобное. Это будет сигнал, в том числе и бизнесу о том, что туризм на этих территориях и этих маршрутах можно и стоит развивать.
Формируйте свои собственные маршруты и путешествуйте по Украине!
Напомним, ранее в авторской колонке для РБК-Украина глава ДАРТ Марьяна Олеськив рассказывала, почему в Чернобыле стоит побывать каждому туристу.
Также ранее сообщалось, чем удивит туристов Приазовье в новом сезоне.