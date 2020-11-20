Открыть правду: почему в Чернобыле хотя бы раз стоит побывать каждому туристу

Фото: Зона отчуждения, объект "Дуга" (РБК-Украина/Виталий Носач)

Этой осенью впервые среди туристов в зоне отчуждения было 90% украинцев

Чернобыльская зона отчуждения уже на протяжении десяти лет работает как интересная туристическая локация в Украине. Но только за последние пять лет это направление стало более массовым.

Заброшенная территория после аварии на ЧАЭС, которая долго отпугивала радиационным загрязнением, сегодня открыта для туристов со всего мира.

В этом году, в частности, из-за пандемии и закрытых границ, доля украинских туристов в Чернобыле значительно превысила долю иностранцев. В то время как среди иностранных туристов эта локация не теряет популярности, многие украинцы все еще не рассматривают Чернобыль как место для экскурсий. Считаю - зря.

Почему там стоит побывать - расскажу свою историю.

Безопасно ли туристам ехать в Чернобыль?

Уровень радиации очень неравномерно распределен по всей территории зоны отчуждения. Все существующие утвержденные маршруты, по которым следуют туристические группы, проверены специалистами заранее, и именно на них доза облучения не превышает безопасную для человека.

Поэтому здесь установлен специальный порядок посещения, который обеспечивает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, и налажена работа профессиональных сопровождающих, которые заботятся о безопасности туристов.

Фото: В Припяти у известного среди туристов колеса обозрения (Геннадий Минченко/Укринформ)

При этом каждому посетителю предоставляется собственный дозиметр-накопитель, аренда которого входит в стоимость тура. Именно он измеряет дозу, полученную за все время пребывания, чтобы турист мог убедиться, что все безопасно.

Можно также дополнительно взять дозиметр, показывающий уровень радиации на данный момент в месте вашего пребывания. В случае чего он первым вас "убедит", что не стоит отклоняться от заданного безопасного маршрута, потому что здесь до сих пор есть места, куда лучше не заходить.

Фото: Музей ликвидаторской техники открыли для посещения осенью этого года (РБК-Украина/Виталий Носач)

Я тоже была среди тех, кто не спешил посещать зону отчуждения.

Видела много фото, слышала рассказы коллег, поэтому ожидания были просто "рабочими". Но Чернобыль меня поразил! Это "место силы", где остановилось время, чтобы дать возможность людям подумать о глубинных смыслах.

Мы можем спокойно увеличить сюда туристический поток, расширить аудиторию желающих поехать, в том числе и с помощью промокампании. До сих пор среди туристов в зоне отчуждения бывали преимущественно любители заброшенных городов, так называемые сталкеры.

Фото: Радиолокационная станция "Дуга" служил СССР для системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет (Виталий Носач/РБК-Украина)

С мая 2019 года к ним присоединились те, кто пересмотрел сериал "Чернобыль" от студии НВО. Однако эта локация заслуживает внимания всех украинцев, даже старшего поколения, потому что и они знают не всю правду об этой катастрофе. Поэтому формирование нарративов для этих экскурсий – одна из наших первоочередных задач.

Главное, что стоит увидеть в зоне отчуждения

Сейчас в основном туристы едут в зону отчуждения на один день, хотя есть туры на два, три и самый длинный маршрут - на пять дней. Среди самых популярных объектов - Чернобыль, Припять, сама ЧАЭС станция и "Дуга".

Но мало кто знает, что Чернобыль – это еще и древний город с интересной историей, в котором есть Краеведческий музей истории Полесья и Музей гражданской защиты "Звезда Полынь".

Среди экспонатов впечатляет удостоверение одного из погибших пожарных, которое до сих пор излучает очень высокий уровень радиации. Здесь перед тобой открываются истинные масштабы этой катастрофы и обесценивания человеческой жизни советской системой.

Фото: Заброшенный детский сад в Чернобыльской зоне (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кстати, на моем дозиметре в Чернобыле и других основных локациях уровень радиации показывал от 0,17 до 0,2 микрорентген при допустимых 0,3. И это - в сравнении с печально известным "рыжим лесом", где проезжающим нельзя выходить, потому что там на дозиметре показывает от 6 до 10 микрорентген. То есть город мы можем максимально музеефицировать, чтобы привлечь туда гораздо большую аудиторию туристов.

Люди, которые по тем или иным причинам до сих пор боятся ехать в Припять, для начала могут спокойно ограничиться посещением Чернобыля, окунуться в эту историю.

Фото: Возле объекта "Дуга" (Геннадий Минченко/Укринформ)

Совместно с Минкультом мы будем думать, как это лучше сделать, потому что даже посещение Чернобыля производит большое впечатление на людей, и это уже самостоятельная полноценная локация.

А наиболее заинтересованные могут задержаться на несколько дней, остановившись на ночлег в гостинице. Поехать к "городу-призраку" Припять, где есть завод "Юпитер", уникальная мозаика, заброшенный кинотеатр.

Фото: Радиолокационная станция "Дуга" - один из самых известных объектов зоны отчуждения (РБК-Украина/Виталий Носач)

Еще одна популярная локация - радиолокационная станция "Дуга" - очень сильный объект, который стоит посетить. Он оставляет невероятные впечатления. Можно посетить саму станцию, увидев ее со смотровых площадок. Есть отдельная экскурсия на первый, второй и третий энергоблоки, в которых сохранилось оборудование, но она достаточно длительная, поэтому предоставляется отдельно от однодневного маршрута.

В контексте посещения Припяти тоже нужно много решать проблем. Одна из них – дома в аварийном состоянии, в которые туристы обязательно хотят зайти несмотря на предупреждения об опасности. Здесь стоит некоторые из них "законсервировать", открыть для посещения для того, чтобы к другим, опасным, люди не заходили.

Как пандемия повлияла на туризм в Чернобыле

Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в наши планы. Туристическая отрасль страдает от этого кризиса больше всего.

По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, такой успешный 2019 год, когда зону отчуждения посетило 124 000 туристов, сменился 2020-м, когда за десять месяцев имеем статистику только в 31 720 посетителей. Для сравнения: в октябре октябрь 2019-го здесь побывало 17 038 туристов, а в октябре 2020-го – 7 202.

Фото: В этом году впервые за последнее время именно украинские туристы составляли 90% среди тех, кто посетил Чернобыль (РБК-Украина/Виталий Носач)

Мы должны приложить усилия, чтобы после пандемии в сжатые сроки восстановить туристический поток до прошлогоднего уровня и даже увеличить его в ближайшей перспективе.

Как сделать локацию еще популярнее среди туристов

Чернобыль уже стал туристическим "магнитом", особенно для иностранцев, которые специально приезжают сюда. Например, за 2019 год больше всего их прибыло из Великобритании – 18 000, по 10 000 с Польши и Германии, а также 6 500 - из США. А все потому, что в мире нет аналогов такому месту. Поэтому мы должны все сделать для обустройства, удобного и безопасного посещения туристов.

Первое – улучшить состояние базовой инфраструктуры: дороги, сервис на КПП, электронная пропускная система, указатели.

Второе – сохранить памятники и типичные туристические объекты, привлечь реставраторов для оценки того, что можно законсервировать, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Фото: Чернобыльская зона - место, где время будто остановилось (РБК-Украина/Виталий Носач)

Третье – музеефицировать такие локации как техника ликвидаторов и другие.

Четвертое – организовать обучение гидов.

Пятое – упорядочить существующие маршруты, которых на сегодня двадцать. В частности, веломаршруты по старым селам, посещение еврейских исторических памятников, экскурсии на вездеходах и летом - сплав на каяках среди дикой природы.

До конца года планируется утвердить даже вертолетный маршрут с посадкой. То есть это разнообразие надо оформить в туристический продукт, представить и донести до конечного потребителя.

Фото: Припять (РБК-Украина/Виталий Носач)

И самое главное – вновь привлечь внимание к этому туристическому "магниту" по случаю празднования 35-годовщины трагедии в 2021 году. Разработать бренд и популяризировать эту локацию.

Кстати, она уже заинтересовала наших граждан, потому что в этом году впервые в сентябре и октябре среди туристов здесь было 90% украинцев.

Фото: Город Припять, бывший отель "Полесье" (РБК-Украина/Виталий Носач)

В зоне отчуждения чувствуешь, насколько природа сильнее человека и насколько она способна к восстановлению. Как на улицах некогда идеальных городов Чернобыля и Припяти вырастает лес.

Эту часть территории нам также нужно сохранить как память о катастрофе, положившей начало развалу Советского Союза, власть которого обесценила человеческую жизнь настолько, что использовала своих граждан фактически как биоматериал во время ликвидации аварии.

Чернобыль - рядом: туда реально приехать, это доступно и это возможно. Нам нужно сделать максимально для того, чтобы показать его украинцам и миру. На этой локации можно увидеть, во что может превратиться наша планета под воздействием цивилизации, если человечество не сделает правильных выводов.

Напомним, ранее мы писали, как туристам можно посетить зону отчуждения во время пандемии и карантинных ограничений.