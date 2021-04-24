Локації в Україні, які стануть справжнім відкриттям. Куди поїхати у мандрівку цього літа

Вже незабаром - літній сезон, період відпусток та відпочинку. На жаль, це вже друге літо, яке не лише Україна, але й увесь світ, зустрінуть в умовах пандемії COVID. Кордони більшості країн для наших туристів залишаються закритими. А внутрішній туризм, як і торік, продовжує розвиватися.

Водночас серед доступних на сьогодні варіантів чимало українців нададуть перевагу all inclusive на курортах Туреччини та Єгипту (навіть за умови здачі ПЛР-тестів), ніж відпочинку в рідній країні. Чому ж так відбувається та чи є в Україні місця, справді варті уваги – спробуємо розібратися.

Закордонні Мальдіви чи український Джарилгач?

Тривалий час подорожі Україною асоціювалися у людей з відвідуванням одного з трьох головних мегаполісів (Київ, Львів, Одеса) або з поїздкою в Карпати на лижі.

Насправді ж наша країна значно різноманітніша, й варто лише трішки відхилитися від звичного курсу, як можна відкрити для себе надзвичайні місця. Їх часто називають і "українська Венеція", і "українські Мальдіви". І які лише інші "закордонні псевдоніми" не придумували.

Фото: Заповідник Асканія-Нова у довгостроковій перспективі може стати самостійною туристичною дестинацією (wikipedia.org)

Справді, ці місця за красою можуть позмагатися з всесвітньо відомими туристичними "магнітами". Однак вважаю, що тут важливо просувати український бренд, знову й знову повторювати суто оригінальні українські назви. Щоб врешті-решт кожен іноземний турист знав, що острів Джарилгач, Черепашинський кар’єр або Вилкове – це про Україну.

Національні парки – ще одна родзинка, яка може нас дуже сильно вирізняти серед західноєвропейських країн. Тим паче, що останніми роками значної популярності набуває зелений туризм та тренд "єднання з природою".

Серед потенційно великих магнітів та цікавих проєктів можу виділити заповідник Асканія-Нова - своєрідну візитівку Херсонщини, та яка в довгостроковій перспективі може стати самостійною туристичною дестинацією. Однак потрібно ще попрацювати, щоб цей адамант правильно огранувати та перетворити на справжній діамант.

Різноманіття природи – це те, чим ми справді можемо привабити іноземців і що не потребує надто великих інвестицій. Водночас нам потрібно ще навчитися правильно використовувати власні ресурси.

Наприклад, Дніпро – найбільша річка України зі своїми неймовірними краєвидами вже є туристичним магнітом. Однак поки ще цей "магніт" не використовується повною мірою. А ще по обидві сторони річки розкинулися прекрасні міста та туристичні об‘єкти.

Фото: Останніми роками популярним стає зелений туризм та тренд "єднання з природою" (booking.com)

Зараз ми активно працюємо над відновленням річкових турів. Зокрема, розглядаємо напрямок "Київ-Канів-Київ". Переконана, що Канів точно стане відкриттям для багатьох українців, які там не були, а такий одноденний тур – дуже популярним серед киян та гостей столиці. Це справжнє місце сили, яке має відвідати кожен українець.

Величезний, але нерозкритий потенціал має наше Приазов’я, де місцеві громади і бізнес почали активно розвивати курортний потенціал. Наприклад, одним із хороших прикладів серед берегових курортів, які справді надають якісний сервіс та вже зараз рухаються у правильному напрямку, є Коблево.

Цікавими локаціями для мандрівників можуть стати Кирилівка, Залізний Порт та Скадовськ, де можна знайти чимало цікавих розваг за доступною ціною.

Фото: В Україні відновлюють річкові тури. Зокрема, напрямок "Київ-Канів-Київ" (РБК-Україна)

Окрім Чорного і Азовського моря, гарно відпочити біля води можна і на Шацьких озерах Волині, на Блакитних озерах Чернігівщини, або на Бакоті, що на Хмельниччині.

Карпати влітку: унікальні населені пункти посеред гір

Чимало українців звикли вважати, що гірський відпочинок актуальний лише в зимовий сезон. Однак влітку Карпатський регіон і Закарпаття також надзвичайно красиві та різноманітні, а навесні там активно займаються рафтингом.

Важливо, щоб туристичний період у регіонах не обмежувався лише літнім або зимовим періодом, тому ми працюємо над привабленням туристичного потоку протягом усього року.

Фото: Одна із "родзинок" Івано-Франківщини - вузькоколійка у селі Вигода (РБК-Україна)

Держава і місцеве самоврядування почали реалізацію інфраструктурного проекту “Мале Карпатське коло”, яке дозволить поєднати унікальні населені пункти Карпат на території декількох областей, відкрити їх країні і світу.



Дорогою можна також завітати до Чернівців, де збереглася унікальна австрійська архітектура. ЗокремаЮ Чернівецький університет, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ще одне надзвичайне місце, про яке мало хто знає і про яке хотіла б розповісти, – “Центр спадщини Вигодської вузькоколійки” на Івано-Франківщині, який розташований в старому особняку.

Це яскравий приклад того, як, маючи лише час та натхнення, можна зробити справжній туристичний магніт, де звичайна колода перетвориться на цікавий експонат. А що найцікавіше, у цьому музеї є безліч інтерактивних експонатів, що супроводжуються іграми, які зацікавлять дітей. Тут можна почути звуки та відчути запахи живої природи, побачити унікальних мешканців лісу, побувати у норах диких тварин.

Ще один тренд - індустріальний туризм

Перспективним є також індустріальний та ностальгійний туризм, який може бути цікавим поціновувачам старовини та колишніх архітектурних стилей, тим, хто хоче зрозуміти своє коріння і відвідати Батьківщину предків.



У цьому контексті абсолютно унікальна для світу Чорнобильська зона відчуження, місця катастрофи, які ніби застиглиу часі. І водночас приклад відновлення природи. Цього року ми пам’ятаємо про сумні 35-річні роковини тих подій.

Фото: Зона відчуження, об'єкт "Дуга" (РБК-Україна/Віталій Носач)

Я перерахувала лише маленьку частинку тих унікальних місць, про які українці майже нічого не знають, однак, які однозначно варті їхньої уваги.

Кожен може знайти для себе цікавий відпочинок за своїми уподобаннями.



Зараз в соцмережах є чимало матеріалів, які показують нашу країну з незвичних ракурсів. Цього року ми також хочемо запустити національний туристичний сайт, де будуть акумульована основна інформація про наші туристичні дестинації, з корисною інформацією як для учасників ринку, так і для внутрішніх та в’їзних туристів.

Гастрономічні тури: відкрити для себе регіони по-новому

Звичайно, будь-яка мандрівка вважається незавершеною, якщо не скуштувати національні частування. Саме тому вже давно існує окремий вид туризму, який передбачає дегустацію місцевої кухні.

Справді, складно переоцінити великий потенціал України у галузі кулінарного туризму. Кожен регіон має свої унікальні продукти та страви, які привертають увагу багатьох мандрівників та які можуть здивувати кожного.

Фото: Варто звернути увагу на регіони, які славляться виноробством (pixabay.com)

Наразі в Україні реалізується дуже цікавий культурно-гастрономічний проєкт "Дорога смаку та вина", який відкриває для туристів Бессарабію, Закарпаття, Херсонщину - регіони, де процвітає виноробство. Тут йдеться не лише про можливість продегустувати вино та ознайомитись з процесом виробництва, але й відкрити для себе культурну спадщину і народні ремесла, традиційну регіональну кухню.

Наприклад, на сьогодні ми сприймаємо Одещину виключно як морські території, однак існує альтернативний туристичний маршрут "Дорога смаку і вина Бесарабії". Вже сьогодні він перебуває на стадії завершення, й скоро усі охочі зможуть ознайомитись з унікальними традиціями народів Бессарабії, скуштувати місцеві крафтові продукти та вино.

Я закликаю усі регіони та громади згадувати власні традиційні рецепти і використовувати їх як частину туристичного продукту. Це завжди цікаво!

Попереду ще багато роботи: як заохотити українців мандрувати країною

Однією з проблем, чому українці продовжують вибирати відпочинок за кордоном, а не в Україні, є відсутність інфраструктури та якісного обслуговування. Ці два пункти є основними в питанні розвитку туристичних дестинацій.

Тому зараз ми працюємо над тим, щоб облаштувати якісну інфраструктуру навколо національних парків, створити місця для кемпінгів та гігієни, доріжки, лавочки і зрозумілі вказівники, прозорі і зрозумілі правила роботи.

Фото: Зелений маршрут "Полтава-Опішня" поєднує відвідування природних та історичних локацій (tamtour.com.ua)

Дорога до гірських курортів має бути зручною, безпечною і не перетворюватись у ще один елемент екстрим-туру. Весь туризм в Україні має бути максимально комфортним. Зокрема, коли йдеться про активний відпочинок. Наприклад, зелений маршрут "Полтава-Опішня" - це і природна локація з річкою та сплавом на байдарках, і з можливістю туристам відвідати унікальний Музей гончарства в Опішні, який треба підтримати.

Реставрації потребують і замки за топовим серед туристів маршрутом "Золота підкова Львівщини". Тут потрібне втручання держави, бо той же Підгорецький замок знаходиться в ненайкращому стані. Лише синергія зусиль держави, бізнесу та місцевої влади є тією формулою, яка може спрацювати у розвитку територій та їх туристичній привабливості.

Фото: Реставрації потребують і замки "Золотої підкови Львівщини". Зокрема, Підгорецький замок (wikipedia.org)

Робота над системними змінами триває за всіма можливими напрямками – від законодавства до промоції внутрішнього туризму. Окрема увага надається навіть освітньому процесу по підготовці професійних кадрів у туристичній галузі. У планах ДАРТ на цей рік, зокрема, й підтримка регіональних проєктів, які називаються "Туристичні магніти", і навчання людей у дестинаціях, які є для нас пріоритетними.

Зараз ведемо активно роботу спільно з Експертною радою з питань розвитку туризму і курортів України при ДАРТ над потенційними проєктами з навчання громад щодо розвитку туристичних магнітів. Передбачається створення нових міжрегіональних проєктів, туристичної інфраструктури, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення рекламно-промоційної кампанії на зовнішньому ринку задля приваблення іноземного потоку туристів.

Безперечно, архітектурні пам’ятки, природні та культурні об’єкти є основними точками інтересу туристів.

Об’єднавши їх у маршрути, визначивши на державному рівні їх як пріоритетні, можна показувати, що держава на всіх рівнях готова інвестувати саме туди, реставрує саме ці об’єкти, забезпечує базову інфраструктуру тощо. Це буде сигнал, зокрема й бізнесу про те, що туризм на цих територіях та цих маршрутах можна і варто розвивати.

Формуйте свої власні маршрути і мандруйте Україною!

Нагадаємо, раніше у авторській колонці для РБК-Україна голова ДАРТ Мар'яна Олеськів розповідала, чому у Чорнобилі варто побувати кожному туристу.

Також раніше повідомлялося, чим здивує туристів Приазов'я у новому сезоні.