Термальный отдых, озера и гастрономия: чем удивит туристов Приазовье в новом сезоне

У региона появился новый колоритный бренд

Отдых на Азовском море связан не только с пляжами. Здесь есть множество локаций, способных удивить самого бывалого туриста.

Помимо моря, Приазовье - это розовые озера, горячие источники, соленые лиманы. Это и красная трава солерос, превращающая край в "марсианские" пейзажи. Это каменные истуканы тысячелетней давности, скифские курганы, разбросанные по всей территории, словно магниты для искателей золота.

Это бескрайние, не оскверненные хаотичной застройкой, просторы и каменные глыбы древнего Сарматского моря, где более 20 тысяч лет молились и совершали ритуалы представители различных религий и духовных школ.

Здесь есть и национальные природные парки. В частности, Меотида - рай для редких птиц и бердвотчеров. Приазовье - это лиманы, невероятные рассветы, бескрайние просторы для любителей кайта.

Фото: Национальный природный парк "Меотида" (uk.wikipedia.org)

Это более 140 этносов, для которых Приазовье стало родным домом, а они дали ему неповторимый культурный колорит. Это невероятные вкусы Приазовья - микс рыбной и греческой, болгарской, еврейской, крымскотатарской, армянской, караимской кухонь.

Это немецкие поселения и одна из немногих действующих Лютеранских кирх в Украине. Когда я впервые в прошлом году побывала на Азовском море, то была поражена его колоритом.

Новый бренд Приазовье: богатое наследие и необычные локации

На днях у Приазовья появился свой колоритный бренд. Он яркий, воплощает в себе многогранность региона. Это бренд - конструктор: может трансформироваться в зависимости от туристического продукта. Я хочу, чтобы украинцы увидели весь колорит Приазовья и не воспринимали его только как "дешевое море".

Фото: Новый бренд Приазовья. Может трансформироваться в зависимости от туристического продукта (Анна Романова)

Перечислю лишь несколько основных выдающихся ресурсов материального культурного наследия региона, которые интересны для туристов как из Украины, так и из-за рубежа.

Памятник древней культуры "Каменная могила" в селе Мирное Мелитопольского района Запорожской области. В 2008 году получил статус Национального историко-археологического заповедника.

Это украинская версия культового комплекса "Стоунхендж" в Великобритании, однако украинский памятник - более старшего периода и имеет естественное происхождение.

Фото: Каменная Могила - мировой памятник древней культуры в Украине вблизи Мелитополя в Запорожской области над рекой Молочной (uk.wikipedia.org)

В комплексе - несколько тысяч уникальных древних наскальных рисунков – петроглифов, датируемых периодом палеолита и Средневековья. Несмотря на название, в "Каменной могиле" не проводились захоронения - только ритуальные обряды. Комплекс потенциально очень интересен для представителей различных религий и духовных школ, археологов и исследователей.

Скифские курганы. Их наличие свидетельствует о том, что кочевое племя скифов находилось в Азовских степях.

Наиболее значимый и ценный из них - так называемый Мелитопольский курган, расположенный на территории современного города Мелитополя, где найдены два захоронения знатных скифов и раба (из около 4000 золотых украшений, остатки погребальной колесницы) и скифского воина (50 золотых мостов, боевой пояс).

Фото: Мамай гора - одна из самых известных скифских могил (uk.wikipedia.org)

Артефакты из этих могил частично экспонируются в Мелитопольском краеведческом музее. Менее значительные скифские захоронения находятся в Бердянском районе (Канат-могила), популярных памятных местах для экскурсий из Бердянска.

Николаевский кварцевый лабиринт в Бердянском районе - своеобразная "нишевая" достопримечательность неустановленного происхождения, которая позиционируется как славянское языческое святилище и одно из "мест силы" в Азовском море (остатки других языческих храмов находятся неподалеку).

Лютеранская кирха в Бердянске - один из немногих действующих лютеранских храмов Украины, памятник архитектуры государственного значения, возведенный немецкой общиной Бердянска в 1903 году. Этот памятник архитектуры представляет интерес не только для украинского культурного путешественника, но и для немецких сентиментальных туристов.

Фото: Лютеранская кирха в Бердянске (uk.wikipedia.org)

Мечеть "Сулеймана и Роксоланы" в Мариуполе. Это уменьшенная копия соответствующей мечети в Стамбуле. Этот объект пользуется очень большой популярностью в интернете (на TripAdvisor, Google и так далее).

Фото: Мечеть "Сулеймана и Роксоланы" или Мариупольская мечеть (uk.wikipedia.org)

Нематериальное культурное наследие (НКС) Приазовья представлено множеством уникальными объектами культуры, традиций, кухни и быта.

В частности, традиция приготовления пирожка "эт аяклак" (караимский пирожок с мясом) была внесена в предварительный список объектов НКС ЮНЕСКО и в перечень НКС Украины в 2018 году (ареал распространения – Мелитопольский район)

Традиционные болгарские села Болгарка, Гюновка и село Азовское (Запорожская область) – потенциально интересные места для посетителей, которые могут ознакомиться с историей, традициями, повседневным бытом, праздниками (свадьбами) и кухней приазовских болгар (известное как направления гастрономического туризма).

Фото: Розовое озеро - еще одна "изюминка" региона Приазовья (uk.wikipedia.org)

Греческая традиционная культура, кухня, обычаи (Мариупольский район).

Болгарская культура, кухня, обычаи, распространенные в Запорожском Приазовье. Армянская традиционная культура, кухня, обычаи (Запорожское Приазовье).

Крымскотатарская культура, кухня, обычаи. Распространены во всем Приазовье, но больше всего - в Геническом районе и Мелитополе.

Еврейская культура, кухня, обычаи (все Приазовье, но больше всего - Бердянский район).

Немецкая культура, кухня, обычаи (все Приазовье, но больше всего – Бердянский район и Мариуполь).

Караимская культура, кухня, обычаи. Они наиболее распространены в Мелитопольском районе.

Напомним, ранее мы писали, что мешает развивать туризм в Украине в современных реалиях.

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