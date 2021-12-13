Легендарный "Восточный экспресс" в Турции возобновляет работу: дата запуска и цены на билеты

В Министерстве транспорта и инфраструктуры назвали дату первого рейса
В Турции анонсировали запуск туристического поезда "Восточный экспресс", отмененный в марте 2019 года из-за пандемии коронавируса, пишет СNN Türk.
Восточный экспресс будет отправляться из Анкары в среду и пятницу, а из Карса – в воскресенье и пятницу и будет курсировать два раза в неделю.
"Наш поезд, проходящий через провинции Анкара, Кайсери, Сивас, Эрзинджан, Эрзурум, прибывает в провинцию Карс и преодолевает 1300 км примерно за 31,5 часа", – сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.
Поезд пользуется большим спросом среди туристов. Во время путешествия можно полюбоваться живописными видами и ознакомиться на остановках с достопримечательностями страны.
"Восточный экспресс" курсирует между Анкарой и Карсом с 15 мая 1949 года, его работа регулируется турецкой Государственной железной дорогой (TCDD).
Видео: Восточный экспресс в Турции
Восточный экспресс (Doğu Ekspresi) – название поезда, курсирующего одной из старейших железных дорог Турции. Начальное название направления – знаменитый восточный экспресс. Он был описан в романе Агаты Кристи. Маршрут связывал Стамбул с Европой как первый экспресс поезд 20-го века.
Позже, когда интерес к железным дорогам значительно снизился, железная дорога изменила направление движения между восточными городами Турции и Стамбула.
Фото: Маршрут поезда на карте Турции
Сейчас путешествие на Восточном экспрессе начинается из столицы Турции, Анкары. Можно также сесть на поезд из Стамбула в отправную точку.
До введения карантинных ограничений в стране цены на проезд в легендарном экспрессе достигали 704$, если один человек бронирует одноместное купе, и 300 TL (45$) на человека, за кровать в двухместном купе.
Сообщается, что стоимость проезда для одного человека на туристическом экспрессе определена на уровне 1300 TL (около 930 долларов). Если путешествуют двое, то цена на одного человека уменьшается вдвое - до 650 TL.
Восточный экспресс будет отправляться из Анкары в среду и пятницу, а из Карса – в воскресенье и пятницу и будет курсировать два раза в неделю.
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