Легендарний "Східний експрес" у Туреччині відновлює роботу: дата запуску та ціни на квитки

У Міністерстві транспорту та інфраструктури назвали дату першого рейсу
У Туреччині анонсували запуск туристичного поїзда "Східний експрес", який було скасовано у березні 2019 року через пандемію коронавірусу, пише СNN Türk.
Східний експрес відправлятиметься з Анкари в середу та п'ятницю, а з Карса – у неділю та п'ятницю і курсуватиме двічі на тиждень.
"Наш поїзд, що проходить через провінції Анкара, Кайсері, Сівас, Ерзінджан, Ерзурум, прибуває у провінцію Карс і долає 1300 км приблизно за 31,5 години", – повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Джахіт Турхан.
Поїзд користується неабияким попитом серед туристів. Під час подорожі можна помилуватися мальовничими краєвидами та ознайомитися на зупинках з визначними місцями країни.
"Східний експрес" курсує між Анкарою та Карсом від 15 травня 1949 року, його робота регулюється турецькою Державною залізницею (TCDD).
Відео: Східний експрес в Туреччині
Східний експрес (Doğu Ekspresi) - назва поїзда, який курсує однією з найстаріших залізниць Туреччини. Початкова назва напрямку - знаменитий східний експрес. Він був описаний у романі Агати Крісті. Маршрут зв'язував Стамбул з Європою як перший експрес-поїзд 20-го століття.
Пізніше, коли інтерес до залізниць значно знизився, ця залізниця змінила напрямок руху між східними містами Туреччини та Стамбула.
Фото: Маршрут поїзда на мапі Туреччини
Зараз подорож на Східному експресі починається зі столиці Туреччини, Анкари. Можна також сісти на поїзд зі Стамбула до відправної точки.
До введення карантинних обмежень в країні ціни на проїзд у легендарному експресі досягали 704 $, якщо одна людина бронює одномісне купе, і 300 TL (45 $) на особу, за ліжко у двомісному купе.
Повідомляється, що вартість проїзду для однієї людини на туристичному експресі визначена на рівні 1300 TL (близько 930 доларів). Якщо подорожують двоє, ціна на одну людину зменшується удвічі - до 650 TL.
Східний експрес відправлятиметься з Анкари в середу та п’ятницю, а з Карса – у неділю та п’ятницю та курсуватиме двічі на тиждень.
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