Рекордный спрос и низкие цены. Зимой набирает популярность отдых на море в Турции

Путевки в пятизвездочные отели стоят от 400 евро за двоих

Отдых у моря в Турции остается популярным среди украинских туристов даже зимой. В декабре спрос на туры на Анталийское побережье бъет рекорды, а турагенты активно рекламируют отели, которые предлагают развлекательные программы.

Особым спросом пользуются путевки не только на новогодние праздники, но даже в начале декабря, пишет профильное издание Turprofi.

При этом цены на отдых в условиях "весенней" погоды рекордно низкие. Какой отдых привлекает туристов в Турцию зимой – в материале РБК-Украина.

Комфортный климат и теплые бассейны: что привлекает туристов в Турцию зимой

Этой зимой туры в Турцию пользуются повышенной популярностью, и тенденция касается не только новогодних дат. Поэтому многие турагенты рекламируют предложения отдыха как формат "зимовки в Турции".

Фото: Погода на Анталийском побережье остается теплой (unsplash.com/vlada)

"Турция на Новый год идет великолепно. Особенно пользуются спросом сетевые пятизвездочные отели", - рассказал изданию Дмитрий Горбатюк, директор компании "Альянс".

Отмечается, что украинские туристы активно бронируют туры и на ближайшие даты. Стоимость путевок в 5* отели на недельный отдых с питанием "все включено" и авиаперелетом – от 168 евро.

Цены на отдых в Турции сейчас очень привлекательные, отмечает Павел Головненко, директор туристической компании "Пилигрим".

"Турция на втором месте по продажам – спрос выше, чем в Доминикану, ОАЭ, Мексику и Занзибар. Хотя Египет все равно на первом месте – он в 8 раз популярнее Турции", - делится статистикой эксперт.

По его словам, в Турцию сейчас едут не купаться в море, а побыть на побережье. Привлекают и цены на популярные пятизвездочные отели – от 400 евро на неделю за двоих.

Кроме того, набирает популярность зимовка в Турции – длительный отдых в комфортном климате. В начале декабря на Анталийском побережье температура воздуха – до +17-19 градусов днем.

Фото: Достопримечательности в Турции (unsplash.com/vulpe-gri)

"Сезон там действительно не закончился. Люди охотно покупают Турцию и на сейчас, и на Новый год. Бронируют отели, где будет много развлекательных шоу. Также – горнолыжные туры, больше в Паландокен. Цена там ниже, чем неделя в Буковеле, ски-пасс стоит всего 10 долларов в сутки и снег уже выпал", - рассказывает директор "ST Trevel" Светлана Триобчук.

Выбирают туристы также и короткие экскурсионные туры в Каппадокию – на 3-4 дня.

"Мы наблюдаем, как золото и подарки уступили место путешествиям. Для многих поездка на выходные стала лучшим подарком", - объяснила активность зимних поездок специалист.

Фото: Украинцы выбирают туры в Каппадокию на выходных (booking.com)

"Зимовка" в Турции: какая атмосфера ждет путешественников

Зима в Турции становится все популярней среди украинцев, хотя раньше такой формат отдыха выбирали преимущественно пенсионеры из стран западной Европы, написала на странице в Facebook руководитель туристического агентства "Променада тур" Оксана Рыбальченко. Она описала отдых на Анталийском побережье в декабре.

"Мы так привыкли, что Турция - это бары через каждые 5 метров, громкая музыка и постоянный круговорот: позагорал, поел, поплавал, попил, поспал. Что сложно себе представить, как можно не спеша послушать шум моря, понаблюдать за огромными бакланами, величиной с лабрадора, полюбоваться совершенно вальяжными котами, пособирать ракушек с моллюсками, выброшенными штормом на берег", - описала она атмосферу на турецком курорте зимой.

Фото: Пляж в Кемере (pixabay.com)

Вместо громкой анимации легким фоном звучит расслабляющая музыка, а чашка кофе в атмосферном кафе "уносит" в Тоскану.

"Ты дышишь этим густым воздухом, пропитанным хвоей и морем. Не можешь оторвать взгляд от этих гор, и кажется, все это, как в замедленном кадре. Здесь солнечно и тепло. Тепло настолько, что можно купаться и не околеть, выходя с моря, - описала она свои впечатления от отдыха.

Провести "зимовку" в Турции турагенты предлагают в новых стильных отелях, где "рай для любителей красивых цветов и деревьев", описывая преимущества климата.

"Ощущение того, что Вы находитесь в теплой весне, а зима подождет. Сейчас именно так в Турции на Анталийском побережье. Как вам идея улететь в турецкий отель и пожить там на "все включено" неделю-две и больше? Сейчас там +17, зеленые деревья и цветы. Купаться можно в теплом бассейне и гулять вдоль береговой линии", - пишет на странице в Instagram турагент Евгения Мельник.

Фото: Отель для зимнего отдыха в Алании (booking.com)

Сколько стоит отдых в Турции в декабре 2021 года

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 8 декабря и выбрали самые низкие цены.

У компании Farvater неделя отдыха в 3* отеле в Аланье обойдется от 11777 гривен (381 евро) с вылетом 15 декабря, в 4* - на 700 гривен дороже, в 5* отеле в Кемере – от 13075 гривен (423 евро).

У misto.travel при выборе отелей с подогреваемыми бассейнами предлагаются 5* отели в Сиде по цене от 527 евро с вылетом 8 декабря, в Белеке – от 609 евро.

У сети агентств "Поехали с нами" – неделя в 4* отеле в Аланье обойдется от 12518 гривен с вылетом 15 декабря, в 5* отеле в Кемере – от 13 тыс гривен на ту же дату.

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