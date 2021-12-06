Новый туристический бренд Турции. Страна изменит международное название

Какие другие государства в разное время меняли названия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым изменил международный бренд страны с Turkey на Türkiye.

Указ опубликовали 4 декабря 2021 года в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, пишет Anadolu.

Согласно документу, новым экспортным брендом Турции отныне — Türkiye. Вся продукция, которая экспортируется за границу должна содержать именно такой вариант написания названия страны — Made in Türkiye.

В тексте указа отмечается, что решение о смене бренда страны отражает богатую культуру и наследие и призвано подтвердить добросовестность турецкого производителя как надежного поставщика качественной продукции.

А в официальных документах страны вместо названий Turkey, Turkei, Turquie будут использовать единый термин Turkiye.

Какие еще страны и почему меняли свои названия

Грузия

В январе 2021 года Литва официально утвердила новое название Грузии, которое теперь используется в официальных документах – Сакартвело. Так называют свою страну сами грузины, но в мире страну чаще всего называют либо русским словом "Грузия", либо латинским "Georgia" (Джорджия или Георгия).

Шри-Ланка

Шри-Ланка, известная с 16 века, как остров Цейлон изменил свое название лишь в 1970 году. Сначала страна получила название Республика Шри-Ланка, а впоследствии стала Демократической социалистической республикой Шри-Ланка.

Северная Македония

Почти 30 лет македонцы спорили с Грецией за название "Македония", в состав которой входит одноименный регион.

Греция блокировала стремление Македонии по вступлению в НАТО и ЕС. В конце концов странам удалось достичь компромисса – в 2019 году Македония сменила название — Северную Македонию.

Эсватини

В 2018 году правитель страны Мсвати III настоял на том, чтобы африканскую страну Свазиленд называли — Эсватини из-за сходства названия Swaziland на английское название Швейцарии-Switzerland.

Иран

В 1935 году тогдашний правитель страны Персии, которую весь мир так называл, принял решение, чтобы иностранные государства называли – Иран.

Напомним, мы подготовили актуальный список стран, которые принимают украинских туристов во время карантинных ограничений.