В курортной стране введут новые сборы для туристов: подорожают ли путевки

В Таиланде утвердили решение, согласно которому со всех иностранных туристов будут взимать плату за въезд в страну. По оценкам правительства, если такая политика будет реализована, это поможет получать бюджету до 3 миллиардов батов (почти 100 миллионов долларов – ред.) ежегодно, сообщает местное издание Khaos.

Предполагается, что с каждого иностранного туриста при въезде в страну будут брать 300 бат – около 280 гривен. Президент Ассоциации тайских туристических агентств Вичит Пракобгосол считает, что эта сумма не повлияет на количество туристов, а деньги, полученные от налога, пойдут на пользу туристической инфраструктуре Таиланда.

"Не думаю, что 300 бат - это проблема. Уверен, что иностранцы могут это принять", - сказал Вичит.

Предложение по введению сбора обсуждалось в течение многих лет, но в минувший четверг его окончательно одобрил министр туризма Пипат Ратчакитпракан. Однако какие-либо подробности о том, как именно будет взиматься сбор и когда нововведение вступит в силу, еще официально не объявлены.

"Наша цель - обеспечить безопасность туристов, а также поддержать бизнес-операторов, пострадавших от пандемии", - отметил министр.

Фото: В Таиланде введут сбор для туристов, которые въезжают в страну (pixabay.com)

Но в издании отметили, что "выездной налог", установленный ранее в Японии и многих других странах, подразумевает сбор для оплаты авиационных услуг и затрат аэропорта, в то время как проезд через сухопутные границы обычно не предполагает таких плат. А вот сбор за прибытие в Таиланд будет применяться к каждому туристу независимо от того, какой вид транспорта он выберет для поездки в страну.

Подорожают ли туры в 2021 году?

Местные журналисты обращают внимание на то, что для туристов в курортной стране введены и другие сборы. К примеру, в Таиланде уже взимают так называемый "выездной налог" для выезжающих из страны: он включен в цену за авиабилеты.

"Туристы из других стран уже вынуждены платить взносы - даже в 10 раз больше, чем местные жители. В некоторых случаях - во многих сферах по всему Таиланду", - идет речь в сообщении.

Новый налог первоначально планировалось ввести в 2020 году, но идею не реализовали из-за пандемии коронавируса: в рамках карантинных ограничений границы Таиланда долгое время были полностью закрыты.

Налог в размере 280 гривен – сумма не такая большая, и вряд ли из-за этого упадет спрос на туры в Таиланд, говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега. С другой стороны, это направление у наших туристов в целом пока не так популярно, как Египет или Турция.

"Цены на путевки в Таиланд стартуют от 50 тысяч гривен за семидневный отдых на двоих. Причем это – минимальная цена, преимущественно только с завтраками. Туры, в которые входят более расширенные типы питания, стоят дороже. Поэтому я не думаю, что сумма сбора в размере 300 гривен как-то негативно повлияет на спрос. Те, кто планировал отдых в Таиланде, вряд ли откажутся от поездок, - считает она.

По ее словам, пока непонятно, как будут взимать этот сбор. Но турагент предполагает, что его могут включать в цену за тур, но сами путевки значительно не подорожают.

Условия въезда в Таиланд для украинских туристов

Отметим, Таиланд открылся для украинских туристов в конце 2020 года. Тогда же в стране разъяснили и правила въезда на местные курорты.

Отправляясь в Таиланд на отдых, стоит определиться со строками пребывания: от этого зависит, какую визу необходимо оформить.

Фото: Курортный отдых в Таиланде (ТАТ)

До 30 дней украинцы могут пребывать в стране благодаря безвизовому режиму и, при желании, на месте можно продлить визу до 45 дней. При наличии новой туристической визы (TR) можно находиться в Таиланде до 60 дней и продлить ее на 30 дней. Специальная туристическая виза (STV) доступна путешественникам, которые собираются провести в стране до 90 дней – ее можно продлевать дважды на тот же срок. Также для путешественников существуют другие типы не иммиграционных виз.

Важно знать: туристов пускают в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который нужно сделать за 72 часа до вылета. Также необходимо оформить страховку от COVID-19 с минимальной суммой покрытия 100 000 долларов.

По прибытии в аэропорт Таиланда всех туристов просят пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин (ASQ) в утвержденных правительством местах. Сейчас таких мест – более сотни: в Бангкоке и других провинциях, включая популярные пляжные курорты, такие как Пхукет, Самуи и Паттайя.

Отметим, Сейшелы готовы принимать туристов в 2021 году, но с определенными условиями.

Также стало известно, когда Израиль откроет границы для туристов.