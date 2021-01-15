Белоснежные пляжи и красочный дайвинг: еще одна курортная страна открывается для туристов

Фото: Подводный мир на Сейшелах (Ynet/Орен Коэн)

Сейшелы могут стать первой страной с иммунитетом к COVID-19

После длительного перерыва Сейшельские Острова 14 января вновь открыли свои двери для посетителей из любой точки мира. Об этом сообщил министр туризма страны Сильвестр Радегонде.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции по поводу массовой вакцинации, которая стартовала в стране в этом месяце, передает SBC. Также на Сейшелах озвучили условия, на которых любой желающий сможет приехать на местные курорты с туристической целью.

До сих пор на острова был разрешен въезд туристам из ограниченного списка стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Украинским гражданам прилетать на курорты африканской страны во время пандемии было запрещено.

Условия въезда для туристов из Украины

По заявлению местных чиновников, иностранных туристов из всех стран готовы принимать на островах, если они приняли обе дозы вакцины против COVID-19.

Министр туризма заявил, что помимо сертификата о вакцинации, путешественник также должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до перелета. При выполнении этих условий посетителям не нужно будет помещаться в карантин по прибытии на 115-островной архипелаг в Индийском океане.

"Мы надеемся, что это откроет туристическую отрасль для местных жителей, прежде всего для небольших отелей, которые испытывают трудности на Ла-Диге, Праслине, а также на Маэ. А также дать толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика", - пояснил Радегонде.

Фото: До недавнего времени въезд в курортную страну был строго ограничен (pixabay.com)

Сейшельские Острова - первая страна в Африке, запустившая национальную программу вакцинации против COVID-19. Судя по заявлениям чиновников, в стране стремятся стать первой страной в мире, которая будет вакцинировать 70% населения старше 18 лет для достижения коллективного иммунитета.

"Благодаря такой активной кампании вакцинации Сейшельские Острова стремятся стать первой страной в мире, которая вакцинирует не менее 70% населения старше 18 лет. Тогда мы сможем объявить Сейшельские острова безопасными относительно COVID-19", - сказал президент Уовел Рамкалаван, сообщает издание seychellestourismboard.travel.

Ожидается, что к середине марта уровень иммунизации местного населения достигнет этих 70%. Это будет свидетельствовать о приобретении коллективного иммунитета. Тогда посетителям островов нужно будет предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста.

Чем интересен отдых на Сейшелах

Сейшелы включают 115 островов в Индийском океане возле побережья Африки. Сейшельские острова известны своими удивительными песчаными пляжами, пышными горными тропическими лесами, широкими возможностями для дайвинга и снорклинга, а также романтическим роскошным отдыхом.

Типичный сейшельский остров - это большие камни, обилие вечнозеленой растительности и снежно-белый песок. Внешние острова кажутся необитаемыми, на них мало туристов. Острова преимущественно состоят из колоний окаменелых кораллов.

Лучшие месяцы для дайвинга возле островов в Индийском океане – в апреле и мае, а также – в октябре и ноябре. В это время температура воды – около 30 градусов.

Нырять на Сейшелах можно в любое время года – если знать, где в данный момент находится место для дайвинга. В декабре и январе дуют ветры, с мая по сентябрь они усиливаются. Поэтому большинство погружений перемещаются на защищенные стороны к северу и западу островов.

Фото: Сейшельские Острова - первая страна в Африке, где запустили программу вакцинации против COVID-(seychellestourismboard.travel)

Погода в курортной стране всегда комфортная для пляжного отдыха – температура воздуха колеблется от 25 до 30 градусов. Только в августе температура воды становится более прохладной – около 25 градусов.

Многие туристы думают, что Сейшельские острова, скорее всего, находятся вне их ценового диапазона. Но вы все же можете найти хорошее шале, гостиничный номер или апартаменты менее чем за 80 долларов за ночь, описывает особенности отдыха профильное издание traveloffpath.com.

А для тех, кто может поднять бюджет на ступеньку выше, есть роскошные 5-звездочные отели, такие как Hilton Resort по цене от 400 долларов за ночь или Savoy по цене от 350 долларов США.

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