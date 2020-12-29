Теплое море и пляжи: еще одна курортная страна открылась для украинцев

Фото: Достопримечательности Таиланда (ТАТ)

На каких условиях можно ехать в Таиланд

Мечта любителей азиатской экзотики осуществилась – Таиланд начинает принимать украинских туристов. На южных курортах можно будет провести не только короткий отпуск, но и остаться на несколько месяцев.

Туристическое управление Таиланда (TAT) сообщает, что страна открылась для украинских туристов с несколькими вариантами въезда - в зависимости от планируемой длительности пребывания на территории государства.

"С июня Таиланд живет в обычном режиме и полностью готов к приему иностранных гостей. Разнообразные визовые опции и членство в Elite Card предоставляют отличную возможность для украинцев, в частности, для профессионалов, занятых удаленной работой, и членов их семей провести самые холодные месяцы года в солнечном Таиланде, одном из самых безопасных мест в мире относительно пандемии COVID-19", - сообщила Ваджанан Сильпаворнвиват, директор представительства TAT в Восточной Европе.

Как долго можно отдыхать в Таиланде

Отправляясь в Таиланд на отдых или на "зимовку", стоит определиться со строками пребывания. От этого зависит, какую визу необходимо оформить.

До 30 дней украинцы могут пребывать в стране благодаря безвизовому режиму и, при желании, на месте можно продлить визу до 45 дней. При наличии новой туристической визы (TR) можно находиться в Таиланде до 60 дней и продлить ее на 30 дней. Специальная туристическая виза (STV) доступна путешественникам, которые собираются провести в стране до 90 дней – ее можно продлевать дважды на тот же срок.

Фото: Вид на Бангкок (ТАТ)

Кроме того, для путешественников существуют другие типы не иммиграционных виз, чтобы провести теплую зиму в Таиланде.

Чтобы получить долгосрочную визу, необходимо подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве за 3 недели до запланированного отъезда. Это можно сделать с помощью авторизованных агентов в Польше.

Правила отдыха для иностранцев

Перед полетом в Таиланд необходимо получить разрешение на въезд (Certificate of Entry) для конкретного авиарейса, сертификат пригодности к полету (Fit to Fly Certificate) о состоянии здоровья пассажира и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный 72 часа до вылета, отмечается в информации ТАТ.

Также необходимо оформить страховку от COVID-19 с минимальной суммой покрытия 100000 долларов.

Поскольку за все время пандемии в Таиланде зафиксировано всего 4200 случаев COVID-19, то в стране действуют усиленные меры предосторожности с целью обезопасить местное население от распространения коронавируса.

По прибытии в аэропорт Таиланда всех туристов просят пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин (ASQ) в утвержденных правительством местах. Сейчас таких мест – более сотни: в Бангкоке и других провинциях, включая популярные пляжные курорты, такие как Пхукет, Самуи и Паттайя.

Фото: Курортный отдых в Таиланде (ТАТ)

После карантина необходимо будет сдать ПЦР-тест. Если он негативный – турист может свободно посещать все места в стране.

Подводный мир Таиланда расцвел

Местные биологи и специалисты по дайвингу отмечают, что подводный мир Таиланда возрождается прямо на глазах – такой позитивный эффект имела туристическая пауза в стране.

Благодаря тому, что вода очистилась, к берегам вернулись огромные стаи рыб. Также очень сильно разрослись кораллы, которым вредило топливо от моторных лодок и катеров.

Инструктор по подводному плаванию Мануэль Сан Мартин сообщил швейцарскому телеканалу SRF, что впервые за десятилетия отмечается невероятный рост коралловых рифов.

"Кораллы сейчас так стремительно вырастают вверх, что основание уже их не выдерживает. Хотя они не падают, некоторые кораллы уже касаются песка своими отростками", - рассказал дайвер.

Фото: Подводный мир в Таиланде расцвел (pixabay.com)

Морские биологи надеются, что пример возрождения природы поспособствует пересмотру природоохранной политики в туристических зонах впоследствии.

Напомним, ранее мы писали, на каких условиях украинских туристов будут пускать в Оман.

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