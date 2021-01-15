Одни из первых: стало известно, когда Израиль откроет границы для иностранных туристов

Город Хайфа в Израиле (pixabay.com)

Страна лидирует по темпам вакцинации населения

В Израиле назвали даты, когда страну откроют для иностранных туристов. Министерство туризма Израиля подготовило план по возвращению иностранных туристов к середине 2021 года, сообщает издание breakingtravelnews.com.

Такие сроки в правительстве называют, исходя из массовой вакцинации населения, которое продолжается в стране. Уже около 20% израильтян получили первые прививки. При таких темпах вакцинации туризм в Израиле начнет восстанавливаться уже весной 2021 года, надеются в правительстве.

Фото: Пляж в Тель-Авиве (pixabay.com)

"За каждого туриста будет жесткая конкуренция"

В министерстве туризма озвучили: прошлый год в Израиле начался с оптимизма благодяря небывалому количеству прибывающих туристов и был продолжением рекордных максимумов за последние годы. Но закончился 2020-й закрытием неба и запретом на въезд туристов. В общей сложности в 2020 году Израиль прибыло на 81% меньше туристов, чем в предыдущем году – всего около 850 000 человек.

Поэтому власти разработали план по сохранению туристической инфраструктуры и финансовой поддержке тех сфер, которые пострадали от локдаунов больше всего.

"Такой год следует использовать для укрепления и создания инфраструктуры, рабочих планов и программ, которые укрепят отрасль на тот момент, когда она может снова открыться. Это наряду с заботой о людях, работающих в сфере туризма в то время, когда их доходы полностью подорваны", - пообещала поддержку туристическому рынку министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

Чиновники отметили, когда небо над миром вновь откроется, за каждого туриста будет жесткая конкуренция. Поэтому страны, которые будут действовать первыми, получат преимущество.

Фото: Туризм в Израиле (pixabay.com)

Большие планы

Министерство подготовило план по возвращению туристов в Израиль. Чиновники высказывают надежду, что туристы начнут возвращаться весной.

"Мы уже работаем вместе с Министерством здравоохранения над планом выхода туристической индустрии из кризиса. В ближайшее время мы направим деньги для финансирования проектов в различные органы, подавшие заявки", - сказала Орит Фаркаш-Хакоэн.

Этот план будет действовать в соответствии с принципом, что пострадавшие больше всего от последствий локдаунов будут одними из первых, кто откроется, когда страна выйдет из изоляции.

И хотя в настоящее время Израиль лидирует в мире по вакцинации от COVID-19 - около 20% населения сделали хотя бы первую из двух инъекций, но уровень заболеваемости растет, и в Израиле заговорили о более строгих карантинных мерах.

Фото: Мертвое море в Израиле (pixabay.com)

Эйлат снова закрыт

Весной и летом туристическая отрасль "передохнула" благодаря тому, что внутренние туристы заполнили израильские отели вместо поездок за границу. Но в середине октября отели опять закрылись во время общенационального локдауна и больше не открывались.

В ноябре правительство вкратце одобрило создание так называемых "туристических островов" в Эйлате и на Мертвом море, что позволило отелям и другим объектам вновь открыться для внутреннего туризма в этих местах.

Израильский курортный город тогда предложил план возобновления туризма на фоне второго локдауна в стране. Мэр города Эйлат Ицхак Халеви обращался к правительству с предложением создать на курорте "зеленый остров" для туризма, чтобы спасти туристические компании от упадка. Ведь со времени первого локдауна в городе оказались на пороге закрытия до 800 компаний, связанных с туризмом.

Согласно плану возобновления туризма, в Эйлате должны были открыть местный аэропорт "Рамон" для международных и внутренних рейсов. Местным туристам разрешалось посетить курорта на основе результатов ПЦР-теста, сделанного за 48 часов. Для иностранцев предлагалось обязательное ПЦР-тестирование по прибытию.

Но поскольку уровень заражения снова вырос по всей стране и объявили третий локдаун, работа отелей для внутреннего туризма была отменена.

По данным портала trip.gov.ua, въезд украинских граждан на территорию Израиля на текущее время запрещен.

Напомним, мы писали, какая курортная страна откроется для украинских туристов 1 марта.

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