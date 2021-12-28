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Украинская авиакомпания приостанавливает полеты в два популярных города: названа причина

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 18:03
Украинская авиакомпания приостанавливает полеты в два популярных города: названа причина Фото: Самолет Ан-148 компании Air Ocean Airlines (uk.wikipedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

Авиаперевозчик Air Ocean Airlines временно приостанавливает запланированные рейсы

Авиакомпания Air Ocean Airlines анонсировала временное прекращение рейсов по маршруту Черновцы – Киев. Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Компании приостанавливает рейсы по указанному маршруту до весны 2022 года из-за неблагоприятных погодных условий.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпания приняла решение приостановить полеты по данному направлению до конца осенне-зимней навигации", — говорится в сообщении.

Для возврата средств за приобретенные авиабилеты необходимо отправить запрос авиакомпании или обратиться в авторизованное агентство, где непосредственно был приобретен авиабилет.

Авиакомпания Air Ocean Airlines получила разрешение на выполнение рейсов из Черновцов в Киев в ноябре этого года.

Отметим, что Air Ocean Airlines основана в сентябре 2020 года. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные внутренние перевозки в Украине и за ее пределами на самолетах Ан-148, Ан-158 разработки ГП "Антонов". Свой первый рейс на самолете Ан-148 по маршруту Киев-Николаев авиакомпания выполнила 30 октября 2021 года.

Напомним, ранее мы писали об отмене рейсов WizzAir аннулированных направлений из Украины.

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