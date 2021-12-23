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Авиакомпания Ryanair отменяет сразу 17 авиарейсов из Украины: список

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 12:45
Авиакомпания Ryanair отменяет сразу 17 авиарейсов из Украины: список Фото: Самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair (uk.wikipedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

Ограничения будут действовать с 10 по 31 января 2022 года

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал о сокращении зимнего расписания рейсов в январе 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Авиакомпания объявила о временном прекращении некоторых рейсов из Украины. Сообщается, что рейсы отменены в польские и итальянские города.

Приостановка рейсов будет действовать с 10 по 31 января 2022 года.

Какие рейсы Ryanair из Украины отменили

  • Киев – Быдгощ с 10 по 31 января
  • Киев – Мальта с 10 по 31 января
  • Львов – Бари с 10 по 31 января
  • Львов – Палермо с 10 по 31 января
  • Львов – Пиза с 10 по 31 января
  • Львов – Турин с 10 по 31 января
  • Львов – Манчестер с 10 по 31 января
  • Львов – Братислава с 10 по 31 января
  • Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января
  • Харьков – Варшава с 6 по 31 января
  • Харьков – Краков от 6 до 31 января
  • Харьков – Познань с 6 по 31 января
  • Харьков – Будапешт с 6 по 31 января
  • Харьков – Милан с 6 по 31 января
  • Одесса – Катовице с 10 по 31 января
  • Одесса – Болонья с 10 по 31 января
  • Одесса – Барселона с 10 по 31 января

В компании подчеркнули, что в расписании возможны изменения, поэтому там просят пассажиров следить за новыми сообщениями.

Напомним, ранее мы писали, что Wizz Air сокращает 84 рейса по международным маршрутам.

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