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"Подняли уровни риска выше других". Когда рейсы компании KLM вернутся в Украину

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 16:10
"Подняли уровни риска выше других". Когда рейсы компании KLM вернутся в Украину Фото: Самолет компании KLM (unsplash.com/michael-fousert)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

По мнению эксперта, даже в случае отвода войск РФ от границы с Украиной на возобновление полетов понадобится некоторое время

На возобновление полетов авиакомпании KLM потребуется некоторое время, и решение будет полностью зависеть от деэскалации конфликта у границ Украины.

Такое мнение в комментарии TRAVEL РБК-Украина высказал авиаэксперт Богдан Долинце.

"После потери самолета MH17 (был сбит в 2014 году на востоке Донецкой области – ред.) в авиакомпании KLM сильно подняли протоколы безопасности и установили значительно выше уровни риска, чем у других европейских авиакомпаний", — объясняет он.

Он считает, что если посольства разных государств начнут официально заявлять о возвращении назад в Киев, будут данные об уменьшении скопления военных у границ Украины, то центр анализа рисков авиакомпании может дать рекомендации о возобновлении полетов.

По мнению авиаэксперта, даже отвод войск займет несколько недель, и сегодня никто не может гарантировать, что в марте не будут объявлены какие-то новые учения у наших границ.

Редакция РБК-Украина отправила компании KLM письмо с вопросом о возможных датах возобновления рейсов в Украину, однако на момент публикации ответа не получила.

Когда в KLM объявили о прекращении полетов

Отметим, нидерландская авиакомпания KLM отменила все полеты из Украины по меньшей мере до 17 февраля на фоне возможного вторжения России в Украину.

В день отмены рейсов, 12 января, представитель KLM не дал никаких советов клиентам, чьи рейсы были отменены. По его словам, путешественникам следует обратиться за консультацией в Министерство иностранных дел Нидерландов.

&quot;Подняли уровни риска выше других&quot;. Когда рейсы компании KLM вернутся в Украину

Фото: Самолет компании KLM (unsplash.com/card-mapr)

Кроме того, на минувших выходных в немецкой авиакомпании Lufthansa предположили, что могут прекратить полеты в Украину. Однако окончательное решение тогда не было принято.

Вместе с тем большинство рейсов других авиакомпаний осуществляются без изменений графика.

Ранее мы писали, как украинские авиакомпании пережили временную потерю части флота.

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