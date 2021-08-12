Красота гор, гастрономия и древние традиции: что приготовили для туристов на Синевире в Карпатах

Живописный Синевир широко известен среди украинских путешественников. Чаще всего его вспоминают в путеводителях как самое большое озеро Украинских Карпат. Оно располагается в Межгорском районе Закарпатской области среди горного массива Внутренние Горганы.

Одна из волн популярности Синевира вместе с другими локациями Карпат пришлась на первый год пандемии коронавирус во время закрытия границ и введения ограничений в 2020-ом.

Тогда в информационном пространстве широко акцентировали внимание на путешествиях по родной стране и запустили инициативу #МандруйУкраїною, а в соцсетях начали появляться множество фото ярких мест в Украине, о существовании которых раньше и не догадывались многие. Однако даже те, кто едет посмотреть Синевир, обходят другие интересные локации.

Не только Синевир: как узнать о регионе больше

Недавно стало известно, что в Карпатах заработают новые маршруты, которые помогут путешественникам открыть красоту региона. В частности, легендарного озера Синевир и туристических достопримечательностей вблизи него.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Александр Коваль, руководитель проекта "Турінформ Закарпаття". По его словам, в рамках проекта Синевирская громада будет развивать собственную территорию как ключевое туристическое направление в самом центре Украинских Карпат.

Фото: Просторы Синевира (wikimedia.org)

"Одна из целей - полноценно использовать историко-культурный потенциал на уровне с природным, создавая новые туристические продукты и программы для визитеров, туристов", — отметил эксперт по туризму.

Ожидается, что в рамках проекта "Интерпретационное культурно-познавательное путешествие "Синевир. Горяны" создадут несколько новых туристических маршрутов, которые пройдут по территории громады. Это будут такие маршруты:

"Синевир - Духовность";

"Синевир - История";

"Синевир - Традиции";

"Синевир - Промыслы".

Видео: Синевир - самое большое озеро Украинских Карпат (youtube.com/Exciting Places)

Мастерицы и бокораши: традиции жителей гор

Все маршруты будут общедоступными для всех путешественников. Авторы ожидают, что за счет этого увеличится также и количество дней, которые туристы будут проводить в регионе. Также введение новых маршрутов расширит сезонность туристических потоков и будет способствовать росту налоговых поступлений в бюджет громады.

Большинство из тех, кто посещает Национальный природный парк Синевир, видит только озеро или центр реабилитации бурых медведей, и на этом посещение интересных мест в большинстве ограничивается, говорит РБК-Украина Александр Коваль.

По его словам, необходимо создать новые интересные туристические маршруты, с современными интерактивными технологиями, чтобы туристы могли понять, почему в свое время талантливые художники из разных мест приезжали в Синевирскую громаду искать свою музу и вдохновение. А главное - находили.

Фото: Смотровая площадка на берегу Синевира (wikimedia.org)

"Эти места, синие горы и лазурь небес не оставляют равнодушными никого. Здесь вам расскажут и покажут традиции жителей гор, легенды Синевира. Все ведь слышали о фильмах которые там снимали. Расскажут о профессии сплавщиков/бокорашей - отважных мужчин, сплавлявших лес по горным рекам, о мастерицах, изготавливающих гуни из шерсти овец.

Это все о культуре, традициях и обычаях и, конечно, о карпатской гастрономии. Туристы, выбрав тот или иной маршрут, смогут как самостоятельно, так и с опытным экскурсоводом исследовать, пройти его и больше узнавать о жизни жителей гор с Синевира" - говорит руководитель сайта.

Позже также создадут сайт, где туристы получат в свободном доступе виртуальный путеводитель по местам и маршрутам, поэтому даже дистанционно можно будет исследовать ценность и культурное наследие территории громады, добавляет Александр Коваль.

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