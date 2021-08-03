Сотни удивительных локаций: немецкие архитектурные шедевры в Украине, о которых мало знают туристы

Знаковые исторические достопримечательности, созданные западными архитекторами

В течение последних месяцев Украина погрузилась в дискуссии относительно нюансов политических взаимоотношений с Германией. Однако я глубоко убеждена: любое политическое партнерство начинается с культурных обменов и туристических поездок на уровне обычных граждан страны.

Только вдумайтесь: в соседнюю Польшу с туристической целью в "доководные" времена приезжало в десять раз больше немцев, чем в Украину. Да, частично это можно объяснить общей немецко-польской границей и Шенгенской зоной.

Но если системно развивать туризм между Украиной и Германией туристический поток можно увеличить как минимум вдвое

Чем интересно туристам немецкое наследие в Украине

Немецкие туристы очень любят культурно-познавательные туры, связанные с их наследием. Даже есть такой вид туризма – сентиментальный. Это путешествия к местам, с которыми связаны выдающиеся страницы жизни туриста или его предков, его народа.

Польша давно пользуется таким увлечением немцев – польская туристическая индустрия еще десятилетия назад разработала немецкоязычные туры для немцев местами их культурного наследия.

Как результат - количество въездов немцев в Польшу за 2017-2019 годы в 10-15 раз превышало количество въездов в Украину.

Немецкая архитектура, без которой сложно представить современный Киев

К сожалению, о том, что множество всем известных туристических локаций появились в Украине благодаря немцам, не знает ни широкая немецкая аудитория, ни большинство украинцев.

Фото: Немцы имели непосредственное отношение к сооружению Кловского дворца в Киеве. Дворец построен в 1756 году для размещения почетных гостей Киево-Печерской лавры (wikipedia.org)

Начнем с того, что символические сооружения Киева, без которых трудно представить столицу, – большая колокольня Киево-Печерской Лавры, колокольня Софийского Собора, Кловский дворец, корпус Киево-Могилянской академии на Подоле, "Дом плачущей вдовы", замок барона Штейнгеля, Театр "Соловцов" и множество других туристических локаций – были спроектированы немецкими архитекторами. И это было задолго до Второй мировой войны.

Фото: Особняк Аршавского или "Дом безутешной вдовы" - памятник архитектуры в Киеве на улице Лютеранской, 23 (wikipedia.org)

Знаковые места немецких мастеров в разных городах Украины

Многие города Украины обязаны немецким мастерам своими знаковыми местами. Например, знаменитый Одесский театр оперы и балета, Черновицкий театр имени Ольги Кобылянской и здание гостиницы "Жорж" во Львове были спроектированы австрийско-немецкими архитекторами (бюро "Фельнер и Гельмер").

Всем известную изюминку Львова-Собор Святого Юра - спроектировал архитектор немецкого происхождения Бернард Меретин.

Фото: Главный греко-католический собор Львова спроектировал архитектор немецкого происхождения (wikimedia.org)

В таких городах как Запорожье, Бердянск, Мариуполь, Геническ, есть архитектурные изюминки, которые связаны с немецкими архитекторами или немецкой общиной, которая проживала на их территории в XVIII-XIX столетиях.

Знаковый украинский "туристический магнит" – биосферный заповедник "Аскания-Нова" был создан немецким бароном Фальц-Фейном и назван "Аскания" в честь его имения Аскания в Германии. Сейчас уникальный заповедник носит имя немца-основателя.

Фото: Заповедник Аскания-Нова на юге Украины создал немецкий барон Фальц-Фейн (wikimedia.org)

Изящная архитектура исторических зданий Мариуполя появилась благодаря немецкому архитектору Виктору Нильсену, который в начале XX века стал главным архитектором города.

Кстати, именно поэтому муниципалитет Мариуполя сейчас начал кампанию по популяризации известного архитектора – маленькие бронзовые "Нильсены" в разных ипостасях украшают точки туристического маршрута по городу. Подобно гномов во Вроцлаве, если кто-то видел. Это создает позитивный имидж для Мариуполя и одновременно сохраняет память поколений о выдающемся архитекторе.

Вот далеко не полный список "туристических магнитов" Украины, к которым имели отношение немцы:

Софийский собор, колокольня и ворота (Киев);

Поместье Леопольда Кенига (Тростянец);

Дом Одесской оперы (Одесса);

Фото: Усадьба Кенига - памятник истории и архитектуры национального значения в Тростянце Сумской области (wikimedia.org)

Черновицкий городской театр (Черновцы);

Киево-Печерская лавра, большая колокольня Успенского собора (Киев);

Собор Святого Юра (Львов);

Фото: Черновицкий городской театр (wikimedia.org)

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Е. Фальц-Фейна (Аскания-Нова);

Древнегреческий город Тира, открытый Эрнстом Штерном (Белгород-Днестровский);

Замок барона Штейнгеля (Киев);

Театр "Соловцов" (Киев);

Троицкий собор, колокольня (Чернигов);

Лютеранская церковь Христа Спасителя (Николаев);

Фото: Лютеранская церковь Христа Спасителя в Николаеве. Религиозный центр лютеран Николаева немецкой церковной традиции (wikimedia.org)

Центральный лютеранский Кафедральный собор Украины Святого Павла (Одесса);

Церковь святого Иосафата (Владимир-Волынский);

Лютеранская кирха (Житомир);

Водонапорная Башня Нильсена (Мариуполь);

Фото: Лютеранская кирха в Житомире, которая берет свое начало с 1801 года (wikimedia.org)

Николаевский яхт-клуб (Николаев);

Имение Лизогубов (Седнев);

Памятник Тарасу Шевченко (Харьков);

Музей сакральной барочной скульптуры Пинзеля (Львов);

Национальный дендрологический парк "Софиевка" (Умань);

Фото: Усадьба Лизогубов - комплекс сооружений в седновском имении Лизогубов конца XVII-начала XX века (wikimedia.org)

Дворец графов Шенборнов (Карпаты);

Кирха Христа Спасителя (Бердянск);

Остров Хортица на порогах Днепра в Запорожье;

Посольство Германии в Украине (Киев);

Католическая кирха святых Петра и Павла в Карлсруэ (Степное);

Что необходимо, чтобы об этих немецких "туристических магнитах" в Украине узнали потенциальные туристы из Германии? По моему мнению, стоит, в частности, создавать и популяризировать немецкоязычные культурно-познавательные маршруты и привлекать к диалогу представителей туристических сообществ обеих стран. Ну а для украинских туристов это прекрасная возможность исследовать малоизвестную архитектуру внутри страны.

Предлагаем также почитать про архитектурное наследие немецких колонистов в Украине и об интересных локациях, где ее можно отыскать.

Кроме того, мы писали, как выглядит первый в Украине пешеходный маршрут, созданный по примеру Италии.