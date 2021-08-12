Краса гір, гастрономія та давні традиції: що приготували для туристів на Синевирі в Карпатах

Мальовничий Синевир широко відомий серед українських мандрівників. Найчастіше його згадують у путівниках як найбільше озеро Українських Карпат. Воно розташовується у Міжгірському районі Закарпатської області серед гірського масиву Внутрішні Ґорґани.

Одна із хвиль популярності Синевиру разом з іншими локаціями Карпат припала на перший рік пандемії коронавірусу під час закриття кордонів та введення обмежень у 2020-му.

Тоді в інформаційному просторі широко акцентували увагу на мандрівках по рідній країні та запустили ініціативу #МандруйУкраїною, а в соцмережах почали з'являтися безліч фото яскравих місць в Україні, про існування яких раніше й не здогадувалися багато українців. Проте навіть ті, хто їде подивитися Синевир, оминають інші цікаві локації.

Не тільки Синевир: як дізнатися про регіон більше

Нещодавно стало відомо, що у Карпатах запрацюють нові маршрути, які допоможуть мандрівникам відкрити красу регіону. Зокрема, легендарного озера Синевир та туристичних атракцій поблизу нього.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів Олександр Коваль, керівник проекту "Турінформ Закарпаття". За його словами, в рамках проекту Синевирська громада буде розвивати власну територію як ключову туристичну дестинацію в самому центрі Українських Карпат.

Фото: Простори Синевиру (wikimedia.org)

"Одна із цілей - повноцінно використовувати історико-культурний потенціал на рівні з природнім, створюючи нові туристичні продукти та програми для візитерів, туристів", - відзначив експерт з туризму.

Очікується, що в рамках проєкту "Інтерпретаційна культурно-пізнавальна мандрівка "Синевир. Горяни" створять кілька нових туристичних маршрутів, які пройдуть територією громади. Це будуть такі маршрути:

"Синевир - Духовність";

"Синевир - Історія";

"Синевир - Традиції";

"Синевир - Промисли".

Відео: Синевир — найбільше озеро Українських Карпат (youtube.com/Exciting Places)

Майстрині та бокораші: традиції жителів гір

Всі маршрути будуть загальнодоступними для всіх мандрівників. Автори очікують, що за рахунок цього збільшиться також і кількість днів, які туристи проводитимуть у регіоні. Також запровадження нових маршрутів розширить сезонність туристичних потоків і сприятиме зростанню податкових надходжень до бюджету громади.

Більшість із тих, хто відвідує Національний природний парк Синевир, бачить лише озеро чи центр реабілітації бурих ведмедів, і на цьому відвідування цікавих місць в більшості обмежується, каже РБК-Україна Олександр Коваль.

За його словами, необхідно створити нові цікаві туристичні маршрути, з сучасними інтерактивними технологіями, щоб туристи могли зрозуміти, чому у свій час талановиті художники із різних місць приїжджали в Синевирську громаду шукати свою музу та натхнення. А головне - знаходили.

Фото: Оглядовий майданчик на березі Синевиру (wikimedia.org)

"Ці місця, сині гори й блакить небес не залишають байдужими нікого. Тут вам розкажуть та покажуть традиції жителів гір, легенди Синевиру. Адже усі чули про фільми, які там знімали. Розкажуть про професії бокорашів - відважних чоловіків, що сплавляли ліс гірськими річками, про майстринь, що виготовляють гуні з вовни овець.

Це все про культуру, традиції та звичаї та, звичайно, про карпатську гастрономію. Туристи, обравши той чи інший маршрут, зможуть як самостійно, так і з досвідченим екскурсоводом досліджувати, проходити його та більше дізнаватись про життя жителів гір з Синевиру" - каже керівник сайту.

Пізніше також створять сайт, де буде туристи отримають у вільному доступі віртуальний путівник місцями та маршрутами, тому навіть дистанційно можна буде досліджувати цінність та культурну спадщину території громади, додає Олександр Коваль.

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