Якорь каждый раз убивал метр кораллов. Как в Египте спасают от дайверов уникальные рифы

Коралловые рифы и живущие среди них рыбы – один из самых мощных "магнитов" в туризме Египта. С каждым годом все больше посетителей стараются не только нырять у берега с маской, но и проходят обучение для глубоководного дайвинга с лодок.

Популярность такого развлечения повлекла за собой массовую гибель многих участков коралловых рифов вблизи курортов. Одна из причин – повреждение живых образований на дне якорями лодок, которые привозят дайверов к месту ныряния.

Теперь же группа экологов и бизнесменов решила противостоять уничтожению рифов и придумали специальные буи, которые стали самой большой системой швартовки во всем мире, сообщает euronews.green.

Как причальные буи помогают сохранить природу Красного моря – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Мы убивали кораллы, но другого выхода не было" – владельцы яхт

Хешам Заглул начал свою карьеру в качестве инструктора по дайвингу на египетских курортах Красного моря в 1990-х годах, когда поток туристов только начинал набирать обороты.

Тогда миллионы отдыхающих прилетали на побережье, чтобы полюбоваться одними из самых богатых коралловых рифов в мире. Загул видел урон, который якоря яхт наносят этим хрупким подводным экосистемам.

Фото: Якоря разрушают кораллы в Красном море (unsplash.com/sean-wang)

"Мы убивали собственные средства к существованию каждый раз, когда бросали с яхты якоря в море. Они ударялись о кораллы, немедленно убивая их. Но у нас не было другого выхода", — рассказал 50-летний владелец яхты.

Наблюдая за гибелью кораллов из-за якорей и растущий поток любителей пляжного отдыха, группа экологов и бизнесменов решила что-то с этим сделать. Они создали альтернативу для якорей - причальные буи.

"Цель состояла в том, чтобы устранить ущерб, нанесенный коралловым рифам в Красном море созданием экологически чистого метода якорной стоянки для туристических и рыбацких лодок", - объяснил Мустафа Абдулла, руководитель группы буев Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады (HEPCA), неправительственной и некоммерческой группы.

Еще в 1995 году HEPCA начала устанавливать буи в ключевых местах для дайвинга вдоль побережья Красного моря в Египте, создав самую большую систему швартовки в мире.

Фото: Экологи придумали альтернативу - швартовку к буям (unsplash.com/nils)

Что такое заякоренные буи и как они работают?

HEPCA установила более 1400 буев вдоль Красного моря: 1300 для общественного пользования и более 100 - для обслуживания частных пляжей. Поскольку решение оказалось успешным, опыт переняли в Саудовской Аравии и Иордании.

Реализация проекта обошлась организации около 674 тысяч долларов, которые внесли члены HEPCA — в настоящее время их 65. Только в 1997 году USAID профинансировали 250 установок.

Каждый буй состоит из трех компонентов:

постоянно закрепленного на морском дне якоря, который может весить до 4,5 тонн;

плавающего на поверхности воды буя, к которому привязана лодка;

и соединения между двумя частями.

"Буй, закрепленный на плоской твердой скале, отличается от тех, которые установлены на песчаном участке. Система Halas, которая используется в твердых участках, включает в себя бурение и цементирование болта глубоко в земле. А Manta-Ray - быстрее, а металлический анкер вбивают в землю и буй прикрепляют сразу", - объяснил Абдулла.

Заглул, который с годами наблюдал, как число таких швартовочных установок растет, отметил, что их польза неоспорима.

Фото: Египет - одна из самых популярных стран для дайвинга (unsplash.com/aviv-perets)

"Кораллы не разрушаются так часто, как раньше. Это не исключает других вредных факторов, но без этих буев было бы намного хуже", - рассказал инструктор.

От гибели кораллов пострадает вся природа Красного моря

Исследования показали, что морские экосистемы серьезно пострадали из-за всплеска туризма в Египте. Согласно статье 2018 года, коралловый риф в Суэцком заливе сократился на 210 квадратных метров в период с 2000 по 2014 год, при этом количество видов кораллов уменьшилось с 21 до 14. А процент мертвого кораллового покрова увеличился с 23,8% до 47,9% в результате туристической деятельности.

Разрушение коралловых рифов вдоль египетского побережья Красного моря было бы на 70% больше, если бы не новые буи, считает Махмуд Ханафи, профессор морских наук в Университете Суэцкого канала и советник по окружающей среде HEPCA.

"Якорь одной лодки может повредить один квадратный метр кораллового рифа за раз. В губернаторстве Красного моря работает 2000 лицензированных туристических яхт. Они бы быстро уничтожили примерно 400 квадратных километров кораллов вдоль береговой линии", - пояснил он.

Фото: Кораллы - национальное достояние Египта (pixabay.com)

Описывая кораллы как "национальное достояние", привлекающее более 7 миллионов туристов каждый год, Ханафи сказал, что уничтожение одного квадратного метра кораллов обходится стране до 300 долларов. А для их восстановления потребуется 100 лет.

Впрочем, от уничтожения рифов пострадает не только туризм, но и вся природа Красного моря, обращает внимание Карим Фарук, профессор коралловых рифов в Университете Аль-Азхар.

"Проект причалов не только сохраняет туризм в регионе, но и поддерживает интегрированную экосистему Красного моря, которая содержит более 400 видов кораллов, 1500 видов рыб, 4000 видов моллюсков и шесть видов морских черепах. Если кораллы будут потеряны, то и вся система будет потеряна", - говорит Фарук.

Насколько экономика Египта зависит от живых коралловых рифов

В Египте на туризм приходится до 15% экономики, поэтому кораллы вносят решающий вклад, пишет издание. Деятельность, связанная с рифами – например, снорклинг и подводное плавание - приносит Египту 7 млрд долларов дохода ежегодно. Этот вид отдыха является крупнейшим в мире источником дохода в мировой индустрии туризма на коралловых рифах, которая в общей сложности приносит 35,8 миллиарда долларов в год.

Вред для красочных кораллов возрос в геометрической прогрессии вместе с угрозами от изменений климата и может привести к разрушению кораллового покрова страны, из-за чего к 2100 году Египет будет терять до 5,6 млрд долларов в год.

Фото: Число иностранных туристов в Египте растет (unsplash.com/michael-bernander)

Буи регулируют количество туристов в местах дайвинга

Инструктор по дайвингу на курорте Хургада Карим Мунди, рассказал, как сброс якорей уничтожил почти 300 квадратных метров некогда популярного места для дайвинга на острове Фанадир, недалеко от Хургады.

"Во время отсутствия швартовных буев дайверы использовали коралловые рифы для швартовки своих лодок, пока они не погибли и не превратились в твердые камни", - сказал он.

Мунди также отметил, что буи регулируют движение туристов вокруг мест для дайвинга.

"Владельцы лодок вынуждены придерживаться определенных мест для дайвинга. Буи также помогают ограничить количество дайверов, плавающих на одном участке, поскольку там одновременно вмещаются только несколько лодок. Это упростило выявление и наказание владельцев туристических лодок-нарушителей", - сказал он.

Несмотря на семинары, организованные HEPCA для обучения владельцев яхт, штрафы и наказание до 6 месяцев тюрьмы, многие владельцы предпочитают ставить свои яхты на якорь традиционным способом, нанося вред морской флоре и фауне, говорит Абдулла.

"Это от невежества, безрассудства или просто желания угодить туристам за счет кораллов. Около 80 процентов владельцев лодок соблюдают требования. Но о тех, кто этого не делает, докладывают властям и наказывают", - предупреждает он.

Фото: Количество лодок возле рифов нужно регулировать (unsplash.com/ralf-schlege)

Буи могут спасти популярные места для дайвинга

Экологи надеются, что государство будет регулировать количество туристических лодок. По словам Ханафи, за последние 6 лет до пандемии количество туристических яхт увеличилось в три раза. Увеличились и размеры - с 20 до 30 метров – что требует ежегодного расширения установленных буев, а также увеличения расходов на их ремонт.

Также увеличение числа лодок оказывает большую нагрузку на места для дайвинга, вызывая гибель кораллов и ставит под сомнение эффективность буев в общем.

По оценкам Ханафи, некоторые места для дайвинга в Египте "принимают" в десять раз больше туристов, чем предусмотренные 6000 погружений в год. После этого вред для коралловых рифов становится очевидным. Некоммерческая организация Reef Check сообщила в 2010 году, что некоторые рифы в Красном море Египта посещаются более 1000 раз в день.

Для многих инструкторов по дайвингу HEPCA помогла сохранить сферу туризма, но остальное зависит от их бережности.

"Они нам очень помогли, и мы стараемся сотрудничать. Они сохранили кораллы и рифы. Если бы их оставили на уничтожение, мы бы навсегда лишились средств к существованию", - отметил Заглул.

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