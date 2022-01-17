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Путешествие для выносливых. Как попасть в Антарктиду и побывать в гостях у украинских полярников

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 13:21
Путешествие для выносливых. Как попасть в Антарктиду и побывать в гостях у украинских полярников Фото: Туризм в Антарктиде (unsplash.com/cassie-matias)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Сколько туристов бывало на станции "Академик Вернадский" до пандемии и когда снова активизируются поездки на самый южный континент

В течение последнего года перед пандемией COVID на станции "Академик Вернадский" побывали 5 тысяч туристов, однако в данный момент сейчас туризм "стоит на паузе". Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина Евгений Дикий, руководитель Национального антарктического научного центра.

"Станция – дальняя точка, и далеко не все туристические маршруты до нас доходят. Мы надеемся, пандемия закончится, и антарктический туризм снова вернется. До этого он рос очень быстрыми темпами", - говорит ученый.

По словам Евгения Дикого, попасть в Антарктику может любой желающий, достаточно приобрести тур. Бывают два вида туров – на парусных яхтах и ​​круизных кораблях. Но сначала необходимо долететь до Аргентины и отправиться в плавание оттуда, например, из южного порта Ушуайя.

Как попасть на станцию украинских полярников. Цены на туры в Антарктиду

Евгений Дикий отмечает, что свободно поехать "диким" туристом в Антарктиду не получится. А вот купить тур через туристическую компанию возможно, если можете себе это позволить:

"Антарктический туризм – недешевый. Относительно дешевый экстремальный туризм на парусных яхтах – стоимость тура обычно составляет от 6 тысяч евро с человека, чаще цена 7-8 тысяч евро плюс перелет".

Продолжительность пребывания на яхте – неделя-две-три. В этом виде туризма огромное преимущество – путешественник почувствует и увидит Антарктиду полностью, обращает внимание Евгений Дикий.

Видео: Пейзажи Антарктики (youtube.com/8K VIDEOS ULTRA HD)

По его словам, такое путешествие – для выносливых людей, ведь выдержать жесткий быт на тесной яхте и сильное качание на волнах могут туристы, точно знающие, что у них нет морской болезни. На яхтах в Антарктике путешествуют много женщин.

"Также можно купить тур на больших круизных лайнерах (но сейчас круизный туризм полностью "на паузе"). Стоимость стартует от 15 тысяч долларов. Это большое судно на 100-500 пассажиров со всеми развлечениями и ресторанами, которое ходит по нескольким "накатанным" маршрутам. Но Антарктиду с высокой палубы вы увидите меньше, чем с яхты", - рассказывает он.

На отдельных островах и полярных станциях туристов высаживают на берег шлюпками, тогда как из яхты можно выйти на сушу почти в любой локации.

Из каких стран едут в Антарктиду чаще всего

По словам руководителя Национального антарктического центра, украинцев среди туристов, прибывающих на станцию ​​"Академик Вернадский", было немного.

За последние годы больше всего гостей были из Китая, США и стран ЕС. Туристам проводили экскурсии, показывали лаборатории и угощали в баре. В проекте модернизации станции – изготовление информационных материалов для посетителей, которые впервые узнают об Украине в Антарктиде.

По словам эксперта, украинцев среди антарктических туристов из-за высокой стоимости таких путешествий крайне мало, однако с 2018 года начали работать первые две украинские круизные яхты компании Paganel Studio.

Мир льда и камня. Чем привлекает путешественников Антарктика

Туристический сезон в Антарктике совпадает с антарктическим летом – с декабря по март. В поездке можно увидеть наименее испорченную человеком часть планеты, говорит специалист.

Путешествие для выносливых. Как попасть в Антарктиду и побывать в гостях у украинских полярниковФото: Туристы также стремятся увидеть пингвинов, которые совсем не боятся людей (unsplash.com/derek-oyen)

"Антарктиде повезло: ее открыли всего 200 лет назад, поэтому ее территория сохранилась в первозданном нетронутом человеком виде. Можно увидеть другой мир – мир льда и камня, написанный без горячих цветов, лишь пятьсот оттенков от белого до синего: айсберги, море, ледники. Вы поймете, что до Антарктиды о льде и снеге не знали ничего".

Но самое мощное впечатление ученого от Антарктиды – "эффект Эдемского сада", где животные не боятся людей.

"Они не только не убегают. Наоборот: на некоторых островах пингвины могут собраться вокруг туриста и клювами дергать за штаны. Ни один тюлень не освободит человеку дорогу, еще и могут облаять, что им мешают лежать", - рассказывает он.

Такое общение с живой природой, которое можно встретить в Антарктиде, на других континентах стало невозможно. Среди животных, которые можно увидеть в туре, Евгений Дикий называет:

  • разные виды пингвинов – от крохотных "аделек" до здоровенных императорских;
  • тюлени (морские котики, крабоеды, хищные морские леопарды, огромные морские слоны);
  • около 20 видов китов – чаще всего встречаются горбатые.

"Сложно описать словами, насколько эти существа красивы, грациозны, мощны", – описывает он встречу с косатками.

Напомним, ранее украинскую станцию в Антарктиде засыпало огромным слоем снега.

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