Якір щоразу вбивав метр коралів. Як у Єгипті рятують від дайверів унікальні рифи

Коралові рифи і риби, які живуть серед них - один з найпотужніших "магнітів" у туризмі Єгипту. З кожним роком все більше відвідувачів намагаються не тільки пірнати біля берега з маскою, але і проходять навчання для глибоководного дайвінгу з човнів.

Популярність такої розваги спричинила за собою масову загибель багатьох ділянок коралових рифів поблизу курортів. Одна з причин - пошкодження живих утворень на дні якорями човнів, які привозять дайверів до місця пірнання.

Тепер же група екологів і бізнесменів вирішила протистояти знищенню рифів і придумали спеціальні буї, які стали найбільшою системою швартування у всьому світі, повідомляє euronews.green.

Як причальні буї допомагають зберегти природу Червоного моря - в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Ми вбивали корали, але іншого виходу не було" – власники яхт

Хешам Заглул почав свою кар'єру інструктора з дайвінгу на єгипетських курортах Червоного моря в 1990-х роках, коли потік туристів тільки починав набирати обертів.

Тоді мільйони відпочивальників прилітали на узбережжя, щоб помилуватися одними з найбагатших коралових рифів у світі. Загул бачив шкоду, яку якорі яхт завдають цим тендітним підводним екосистемам.

Фото: Якорі руйнують корали в Червоному морі (unsplash.com/sean-wang)

"Ми вбивали власні засоби до існування кожен раз, коли кидали з яхти якорі в море. Вони вдарялися об корали, негайно вбиваючи їх. Але у нас не було іншого виходу", — розповів 50-річний власник яхти.

Спостерігаючи за загибеллю коралів через якорі і зростаючий потік любителів пляжного відпочинку, група екологів і бізнесменів вирішила щось з цим зробити. Вони створили альтернативу для якорів - причальні буї.

"Мета полягала в тому, щоб усунути шкоду, заподіяну кораловим рифам в Червоному морі створенням екологічно чистого методу якірної стоянки для туристичних і рибальських човнів", - пояснив Мустафа Абдулла, керівник групи буїв Асоціації захисту та охорони навколишнього середовища Хургади (HEPCA), неурядової та некомерційної групи.

Ще в 1995 році HEPCA почала встановлювати буї в ключових місцях для дайвінгу вздовж узбережжя Червоного моря в Єгипті, створивши найбільшу систему швартування в світі.

Фото: Екологи придумали альтернативу - швартування до буїв (unsplash.com/nils)

Що таке заякорені буї та як вони працюють?

HEPCA встановила понад 1400 буїв уздовж Червоного моря: 1300 для громадського користування і більше 100 - для обслуговування приватних пляжів. Оскільки рішення виявилося успішним, досвід перейняли в Саудівській Аравії та Йорданії.

Реалізація проекту обійшлася організації близько 674 тисяч доларів, які внесли члени HEPCA — в даний час їх 65. Тільки в 1997 році USAID профінансували 250 установок.

Кожен буй складається з трьох компонентів:

постійно закріпленого на морському дні якоря, який може важити до 4,5 тонн;

плаваючого на поверхні води буя, до якого прив'язаний човен;

і з'єднання між двома частинами.

"Буй, закріплений на плоскій твердій скелі, відрізняється від тих, які встановлені на піщаній ділянці. Система Halas, яка використовується в твердих ділянках, включає в себе буріння і цементування болта глибоко в землі. А Manta-Ray - швидший, металевий анкер вбивають в землю і буй прикріплюють відразу", - пояснив Абдулла.

Заглул, який з роками спостерігав, як число таких швартувальних установок зростає, зазначив, що їхня користь незаперечна.

Фото: Єгипет - одна з найпопулярніших країн для дайвінгу (unsplash.com/aviv-perets)

"Корали не руйнуються так часто, як раніше. Це не виключає інших шкідливих факторів, але без цих буїв було б набагато гірше", - розповів інструктор.

Від загибелі коралів постраждає вся природа Червоного моря

Дослідження показали, що морські екосистеми серйозно постраждали через сплеск туризму в Єгипті. Відповідно до статті 2018 року, кораловий риф в Суецькій затоці скоротився на 210 квадратних метрів в період з 2000 по 2014 рік, при цьому кількість видів коралів зменшилася з 21 до 14. А відсоток мертвого коралового покриву збільшився з 23,8% до 47,9% в результаті туристичної діяльності.

Руйнування коралових рифів уздовж єгипетського узбережжя Червоного моря було б на 70% більшим, якби не нові буї, вважає Махмуд Ханафі, професор морських наук в університеті Суецького каналу і радник з навколишнього середовища HEPCA.

"Якір одного човна може пошкодити один квадратний метр коралового рифу за раз. У губернаторстві Червоного моря працює 2000 ліцензованих туристичних яхт. Вони б швидко знищили приблизно 400 квадратних кілометрів коралів уздовж берегової лінії", - пояснив він.

Фото: Корали - національне надбання Єгипту (pixabay.com)

Описуючи корали як "національне надбання", що приваблює понад 7 мільйонів туристів щороку, Ханафі сказав, що знищення одного квадратного метра коралів обходиться країні до 300 доларів. А для їхнього відновлення потрібно 100 років.

Втім, від знищення рифів постраждає не тільки туризм, але і вся природа Червоного моря, звертає увагу Карім Фарук, професор коралових рифів в університеті Аль-Азхар.

"Проект причалів не тільки зберігає туризм у регіоні, але й підтримує інтегровану екосистему Червоного моря, яка містить понад 400 видів коралів, 1500 видів риб, 4000 видів молюсків і шість видів морських черепах. Якщо корали будуть втрачені, то і вся система буде втрачена", - говорить Фарук.

Наскільки економіка Єгипту залежить від живих коралових рифів

У Єгипті на туризм припадає до 15% економіки, тому корали вносять вирішальний внесок, пише видання. Діяльність, пов'язана з рифами - наприклад, снорклінг і підводне плавання - приносить Єгипту 7 млрд доларів доходу щорічно. Цей вид відпочинку є найбільшим у світі джерелом доходу у світовій індустрії туризму на коралових рифах, яка в цілому приносить 35,8 мільярда доларів на рік.

Шкода для барвистих коралів зросла в геометричній прогресії разом із загрозами від змін клімат і може призвести до руйнування коралового покриву країни, через що до 2100 року Єгипет буде втрачати до 5,6 млрд доларів на рік.

Фото: Число іноземних туристів в Єгипті зростає (unsplash.com/michael-bernander)

Буї регулюють кількість туристів у місцях дайвінгу

Інструктор з дайвінгу на курорті Хургада Карім Мунді, розповів, як скидання якорів знищило майже 300 квадратних метрів колись популярного місця для дайвінгу на острові Фанадір, недалеко від Хургади.

"Під час відсутності швартовних буїв дайвери використовували коралові рифи для швартування своїх човнів, поки вони не загинули і не перетворилися на тверді камені", - сказав він.

Мунді також зазначив, що буї регулюють рух туристів навколо місць для дайвінгу.

"Власники човнів змушені дотримуватися певних місць для дайвінгу. Буї також допомагають обмежити кількість дайверів, що плавають на одній ділянці, оскільки там одночасно вміщаються тільки кілька човнів. Це спростило виявлення і покарання власників туристичних човнів-порушників", - сказав він.

Незважаючи на семінари, організовані HEPCA для навчання власників яхт, штрафи і покарання до 6 місяців в'язниці, багато власників вважають за краще ставити свої яхти на якір традиційним способом, завдаючи шкоди морській флорі і фауні, говорить Абдулла.

"Це від невігластва, нерозсудливості або просто бажання догодити туристам за рахунок коралів. Близько 80 відсотків власників човнів дотримуються вимог. Але про тих, хто цього не робить, доповідають владі і карають", - попереджає він.

Фото: Кількість човнів біля рифів потрібно регулювати (unsplash.com/ralf-schlege)

Буї можуть врятувати популярні місця для дайвінгу

Екологи надіються, що держава буде регулювати кількість туристичних човнів. За словами Ханафі, за останні 6 років до пандемії кількість туристичних яхт збільшилася в три рази. Збільшилися і розміри - з 20 до 30 метрів – що вимагає щорічного розширення встановлених буїв, а також збільшення витрат на їхній ремонт.

Також збільшення числа човнів дає велике навантаження на місця для дайвінгу, викликаючи загибель коралів і ставить під сумнів ефективність буїв в цілому.

За оцінками Ханафі, деякі місця для дайвінгу в Єгипті "приймають" в десять разів більше туристів, ніж передбачені 6000 занурень на рік. Після цього шкода для коралових рифів стає очевидною. Некомерційна організація Reef Check повідомила в 2010 році, що деякі рифи в Червоному морі Єгипту відвідуються більше 1000 разів на день.

Для багатьох інструкторів з дайвінгу HEPCA допомогла зберегти сферу туризму, але решта залежить від їх обережності.

"Вони нам дуже допомогли, і ми намагаємося співпрацювати. Вони зберегли корали і рифи. Якби їх залишили на знищення, ми б назавжди позбулися засобів до існування", - зазначив Заглул.

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