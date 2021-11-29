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Новогодняя сказка и атмосфера прошлого: пять увлекательных локаций, которые раскроют красоту Житомирщины зимой

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Понедельник 29 ноября 2021 13:55
Новогодняя сказка и атмосфера прошлого: пять увлекательных локаций, которые раскроют красоту Житомирщины зимой Фото: Замок Радомысль (facebook.com/zhtic)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристам советуют посетить Бердичев и Древлянский парк

Путешествия на выходных – один из лучших способов добавить ярких впечатлений в зимние дни. Не обязательно отправляться в дальнюю дорогу – в часе-двух езды от столицы хватает интересных локаций.

Например, на Житомирщине экскурсии к историческим достопримечательностям и природным локациям можно совместить с гастротуризмом. Пять самых интересных туристических мест назвали в Житомирском областном туристическом центре в Facebook.

"Житомирщине есть что предложить туристу, ведь новогодние и Рождественские праздники окутаны романтической атмосферой, и на Полесье всегда умели их праздновать", - отмечают в центре.

В какие локации региона туристов приглашают спланировать уикенд зимой – в материале РБК-Украина.

1. Замок-музей Радомысль – "новогоднее царство"

Замок зимой обладает особым шармом, завораживает и привлекает глаз уже не только архитектурой, но и праздничным "нарядом". Здесь можно забронировать номер и почувствовать себя королем в новогоднем царстве, описывают атмосферу в центре.

Это один из самых красивых замков, который стал туристической локацией. Его построил в 1612 году Елисей Плетенецкий, архимандрит Киево-Печерской лавры. Тогда в постройках располагалась "папирня" – мастерская по производству бумаги для печати книг. На бумаге этой "фабрики" был напечатан первый в Киеве "Часослов"(1616 год). На то время папирня была единственным в Центральной Украине предприятием по производству листов для книгопечатания – их изготавливали из льна, конопли и крапивы.

Новогодняя сказка и атмосфера прошлого: пять увлекательных локаций, которые раскроют красоту Житомирщины зимойФото: Музей иконы в замке Радомысль (wikipedia.org)

Хотя папирня была уничтожена в 17 веке, бумаги ее производства хватило на печать книг еще почти на сотню лет. В конце 19 века бывшую папирню перестроили в мельницу, которая работала и в советские времена.

В 2007 году замок выкупили и начали реконструкцию. Сейчас там создан историко-культурный комплекс "Радомысль", в замке обустроен музей домашней иконы с коллекцией из более 5 тысяч древних икон. Также есть мастерская по изготовлению бумаги по старинной технологии. Здесь после мастер-классов гости могут получить листы бумаги с гербом Радомысля на водяных знаках.

Пообедать можно в трапезной, а переночевать – в стилизованных под старину комнатах замка, в которых много лет назад спали монахи.

2. Бердичев – город со старинным шармом

Город не теряет своего шарма никогда, а зимой вообще превращается в сказочный городок Снежной королевы, обращают внимание туристов.

"Посетите здесь монастырь Босых Кармелитов, прогуляйтесь по городской площади, выпейте глинтвейн под елкой и завершите прогулку по рассказу о невероятной истории любви", — советуют путешественникам.

Новогодняя сказка и атмосфера прошлого: пять увлекательных локаций, которые раскроют красоту Житомирщины зимой

Фото: Костел Кармелитов Босых (wikipedia.org)

К слову, именно в Бердичеве венчались фрацузский писатель Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская, и играл молодой Шопен. В городе есть также несколько интересных музеев. Например, Музей еврейства с кучей занимательной информации (Бердичев считался самым еврейским городом в Российской империи и назывался "Волынским Иерусалимом") и музей Джозефа Конрада – известного польского писателя. Также – Исторический музей на территории монастыря Босых Кармелитов.

Да и просто прогуляться по улочкам и "еврейским дворикам" города и продегустировать продукцию местного пивзавода – достаточно, чтоюы проникнуться атмосферой старины города.

3. Житомир – "космическое путешествие"

Зимой город украшают в гирлянды, игрушки, на площадях и улицах витает аромат глинтвейна и карамели.

Новогодняя сказка и атмосфера прошлого: пять увлекательных локаций, которые раскроют красоту Житомирщины зимойФото: Подвесной мост в Житомире (zhzh.info)

Туристам советуют посетить:

  • музей космонавтики, посвященный Сергею Королеву с макетами и оригиналами космического оборудования;
  • совершить прогулку по самому длинному подвесному мосту в Украине;
  • согреться кофе прямо в водонапорной башне из прошлого – старинном символе города из красного кирпича.

Также в Житомире стоит посетить величественные соборы, костел, лютеранскую кирху, увидеть уникальный остроугольный "плоский дом" и пышный особняк Филлипова из 19 века.

4. Уникальные достопримечательности на реке Тетерев

В селе Дениши в Тетеровской громаде находится гранитная отвесная скала, которая лето используется для скалолазания. Высота скал там достигает 25 метров.

Новогодняя сказка и атмосфера прошлого: пять увлекательных локаций, которые раскроют красоту Житомирщины зимойФото: Руины усадьбы Терещенко (wikipedia.org)

"Летом это место славится и возможностями для спортивного туризма, а зимой это спокойная и спокойная экскурсия для души. Услышать чудеса Тригорского монастыря, увидеть остатки величественной сахарной империи Терещенко и обсудить планы на следующий год в теплой усадьбе за чем-то согревающим, созерцая невероятной красоты природу из окна", — описывают отдых для туристов в Денишах.

Рядом находятся руины замка магнатов Терещенко с богатой историей – до наших дней сохранилась башня, часть стен с лепниной. В этом месте можно почувствовать дух дореволюционной жизни. Когда-то рядом в парке были разбиты теплицы для экзотических фруктов.

А Тригорский монастырь на реке Тетерев 16 века, который советуют посетить на маршруте - действующая обитель с чудотворной иконой, мощами и удивительными фресками.

5. Коростень – живописные локации с древней историей

В Коростене на берегах реки Уж находится Древлянский природный парк. По красоте его сравнивают с "Софиевкой" в Умани.

Видео: Достопримечательности Коростеня (YouTube/Tour de Ukraine)

У локации древняя история – в 10 веке княгиня Ольга сожгла город как месть за убийство ее мужа князя Игоря. До этого времени в Искоростене находилась столица древних племен древлян.

Сейчас в парке установлены памятники княгине Ольге, древлянскому князю Малу, князю Владимиру, богатырю Добрыне Никитичу. В парке есть природная локация – "Ольгина купальня".

В парке находится подземный оборонный городок Второй мировой войны. Он был и остается автономным, выходы из укрытия находятся в разных частях города. Сейчас многоэтажные подземелья засекречены, но для туристов открыт один этаж.

Новогодняя сказка и атмосфера прошлого: пять увлекательных локаций, которые раскроют красоту Житомирщины зимойФото: "Купальни Ольги" в Коростене (wikipedia.org)

А о современности в парке напоминает также памятник дранику. Именно этот кулинарный символ Полесья и советуют попробовать туристам во время посещения Коростеня.

Напомним, ранее мы писали, что в Ворохте придумали увлекательные маршруты к вершинам заснеженных гор.

Также стало известно, что в Украине запускают поезд в Буковель через 12 областей.

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