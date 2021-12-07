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Отдых под вопросом. Останутся ли украинцы без отпуска в Болгарии этой зимой

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 07:55
Отдых под вопросом. Останутся ли украинцы без отпуска в Болгарии этой зимой Фото: Отдых на лыжах в Болгарии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правила въезда в страну пока трактуют по-разному, но направление может стать хитом сезона для туристов - эксперты

Отдых в Болгарии зимой привлекает многих туристов из Украины своей ценовой доступностью. В этом сезоне на горнолыжных курортах страны упростили правила – для подъемников не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни тесты.

Новые правила опубликовали на сайте министерства туризма Болгарии. В них отмечается, что для посещения ресторанов, спа-центров и других общественных мест придется предъявлять документы об отсутствии COVID.

Между тем, Болгария оставила Украину в списке "красной зоны" по уровню заболеваемости. Согласно последнему указу, въезд разрешен только отдельным категориям иностранцев из этого списка: вакцинированным медикам, студентам, работникам, лицам с видом на жительство, гражданам ЕС. В документе уточняется, что украинский COVID-сертификат приравнивается к европейскому.

Такие обновления по правилам въезда вызвали сомнения у туристических экспертов относительно того, можно ли туристам на данный момент свободно въезжать в Болгарию.

Могут ли украинцы планировать отдых в Болгарии в зимнем сезоне и какие направления стоит рассмотреть для катания на лыжах?

"Вакцинированные спокойно могут приезжать". Мнения экспертов расходятся

На территорию Болгарии будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания и члены их семей с сертификатом о вакцинации или негативным ПЦР-тестом за 72 часа, включая детей с 12 лет, отмечается на сайте украинского МИД.

Отдых под вопросом. Останутся ли украинцы без отпуска в Болгарии этой зимойФото: Лыжные спуски на курорте Банско (unsplash.com/rat-ski)

Между тем, представители украинского туристического бизнеса уверяют: с 1 декабря при наличии сертификата о вакцинации, выздоровлении или негативного ПЦР-теста можно въезжать и украинским туристам.

"ПЦР-тест для туристов, прибывших из "красной зоны", но имеющих зеленый сертификат, не нужен. В случае, если въезжающие в нашу страну из стран "красной зоны" не предъявят действующего цифрового сертификата COVID о вакцинации, болезни или тесте, они подлежат 10-дневному карантину. Так что вакцинированные туристы спокойно могут приезжать в Болгарию без дополнительных ПЦР-тестов", – рассказал профильному изданию Turprofi.com.ua Алпер Али, главный представитель болгарской принимающей компании "ГоуТуХолидей".

Такая информация действительно поступала от болгарских партнеров, отмечает в комментарии РБК-Украина руководитель туристического агентства "Янтур" Юлиан Иващенко. Въезжать можно с сертификатом о вакцинации или выздоровлении, или с негативным ПЦР-тестом за 72 часа.

"По информации принимающих компаний и от перевозчиков, украинским туристам уже можно ехать в Болгарию. Хотя туристов мы еще не отправляли в декабре - рейсов сейчас еще нет, они будут под новый год", - отмечает он.

По его словам, туры на горнолыжный отдых в Болгарии его компания уже формирует, хотя спроса еще нет – людей останавливает неопределенность правил въезда. Хотя у его коллег уже также есть продажи туров на зиму.

Открытие сезона катания в Банско запланировано на 18 декабря. Вероятно, к этому времени украинские туроператоры получат официальные разъяснения от болгарских чиновников, действительно ли сертификаты европейского образца будут "пропуском" на курорты Болгарии этой зимой.

Отдых под вопросом. Останутся ли украинцы без отпуска в Болгарии этой зимойФото: Подъемники на курорте Банкско (kempinski.com)

Чем интересна "горнолыжная" Болгария туристам

Горнолыжный отдых в Болгарии среди украинских туристов более популярен, чем на турецких горных курортах, отмечает специалист.

"Уровень отдыха и качество катания в Болгарии выше благодаря хорошо развитой инфраструктуре – сравнимо со Словакией. Например, в болгарском Банско 7 лет подряд проводили чемпионат по фристайлу на лыжах. Банско – большой, очень развитый курорт (в 160 км от Софии – ред.), но сама "каталка" там - для новичков", - рассказывает Юлиан Иващенко.

Он отмечает, что Банско также привлекает большой длиной трасс – до 100 км, хорошим перепадом высот, современным оборудованием.

При этом у горнолыжного отдыха в Болгарии есть еще одно преимущество - по ценам он может обойтись дешевле, чем в Украине, отмечает специалист.

Отдых под вопросом. Останутся ли украинцы без отпуска в Болгарии этой зимойФото: Туристы из Украины часто выбирают отдых на лыжах в Болгарии (kempinski.com)

Но это также зависит и от региона, откуда едут туристы.

"Например, туристы из западной Украины в Болгарию практически не едут из-за большого расстояния. Зато у туристов с юга страны, например, из Одессы, горнолыжная Болгария каждую зиму – это "хит", популярное направление. Многие едут туда своими автомобилями или автобусами, в которых можно везти снаряжение", - добавляет туристический эксперт.

Автобусный тур в Банско на 9 ночей (7 ночей в отеле) после новогодних пиковых дат (после 15 января) обойдутся по цене от 9 тысяч гривен на двоих с питанием. На Рождество – тур на 5-7 ночей – от 12 тысяч гривен, 9 ночей в отеле – от 17 тыс. гривен за двоих.

К слову, неподалеку в горах в селе Баня и окрестностях находятся около 70 горячих термальных источников с богатым минеральным составом. Вода выходит на поверхность с температурой до 58 градусов. Здесь можно купаться в термальных бассейнах. Также неподалеку от Банско есть термальный курорт Добринище с 17 источниками с температурой воды до 43 градусов.

В горном массиве Рила в сотне километров от столицы Софии находятся курорты, куда тоже активно едут туристы:

  • Пампорово;
  • Боровец;
  • Мальовица;
  • Паничиште;
  • Семково.

Буковель и Словакия. Где и за сколько еще можно планировать отдых на лыжах

"Мы сейчас не продаем Болгарию. Это связано со сложностями: страна то открывается, то закрывается. Непонятно, на что рассчитывать туристам. Хотя раньше продавали", - отмечает в комментарии РБК-Украина топ-менеджер туроператора "Калипсо Украина" Анастасия Коробко.

Она добавляет, гарантий, что горнолыжный отдых состоится в Болгарии, нет, как и в Австрии.

"Альтернативными направлениями могут быть Буковель, Словакия. Андорра с прилетом в Испанию также открыта и с правилами там все понятно. В Словакию также легко поехать – нужен сертификат вакцинации", - перечисляет специалист.

Отдых под вопросом. Останутся ли украинцы без отпуска в Болгарии этой зимойФото: Природа в Болгарии (unsplash.com/matt-foster)

По ее словам, недельный тур в Андорру может стоить 20-25 тысяч гривен на одного человека. А в Словакии отдых дешевле по той причине, что туда туристы часто едут на поезде – такая поездка стоит примерно 15 тысяч гривен за одного. В такую же цену обошлась бы Болгария и Турция с перелетом.

"На самом деле, в Болгарии очень слабенький горнолыжный отдых, как и в Турции. Я не считаю, что где-то есть хороший горнолыжный отдых, кроме Альп. Классная горнолыжка – это: Франция, Италия, Австрия. Все остальные направления – для начинающих. Словакия – "средняя", - делится своим мнением Анастасия Коробко.

Зимний отдых в Австрии в этом сезоне оказался под вопросом из-за локдауна, обращает внимание она. В Италии сложно будет отдыхать – туда можно лететь только с одной из трех вакцин плюс тест по прилету. Также сложный въезд во Францию.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли планировать зимний отпуск в Италии.

Также стало известно, как будут работать горнолыжные курорты Украины этой зимой.

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