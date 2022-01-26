Иностранцы отменяют поездки в Украину из-за угрозы вторжения России, — эксперт

Туристов из-за рубежа в посольствах некоторых стран начали предостерегать от поездок в Украину. Кроме этого, запланированные туры для иностранцев уже начали отменять на ближайшие месяцы, а летний сезон оказался под угрозой срыва. Об этом говорится в публикации РБК-Украина.

Иностранные туристы, которые приезжают в нашу страну, планируют свои поездки заранее с большим запасом времени, говорит в комментарии РБК-Украина Мария Юхновец, президент Ассоциации въездных туристических операторов Украины, представитель компании-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

"Въездные туроператоры представляют сегмент организованного туризма, который всегда отмечался очень заблаговременным планированием. Наши клиенты планируют свое путешествие за полгода-год. Ситуация, которая сложилась сейчас, очень стремительно мотивирует отменить эти планы и воздержаться от поездки в Украину", - объясняет она реакцию на туристическом рынке.

По словам эксперта, сейчас "под ударом" отмена путешествий в первую очередь из тех стран, правительства которых делают самые громкие заявления о ситуации в Украине, эвакуации дипломатов или комментарии о военной поддержке.

"Сейчас много информации о концентрации войск РФ возле Украины, даются рекомендации воздержаться от поездок. Это как в США, так и в Великобритании. Такие страны, если ситуация в ближайшее время не изменится, будут первыми, откуда туристы будут отменять путешествия в Украину", — говорит специалист

Она приводит пример: на британском правительственном сайте с 2014 года рекомендовали воздержаться от поездок на Донетчину, Луганщину и Крым. На днях впервые появилась фраза - "и на другую территорию Украины".

"Когда в "горячке" начинают отменять туры на апрель и май, до которых еще очень далеко, то мы призываем не аннулировать заказ, а сделать паузу, ведь у них не предусмотрено никаких штрафов. Сейчас "в сердцах" отменяют туры на весенний период, приостанавливают продажу туров на сайтах, потому что у них на правительственном сайте появилось предостережение", - рассказывает эксперт о настроениях за рубежом относительно туризма в Украине.

Фото: Иностранцы отменяют поездки в Украину из-за угрозы вторжения России (unsplash.com/hristo-sahatchiev)

Кроме туристов из стран, где предостерегают от поездок в Украину в ближайшее время, могут быть отменены также путешествия, которые предусматривают масштабные мероприятия или маршруты по Украине, отмечает специалист.

"Если это насыщенные многодневные туры по Украине, они тоже в первую очередь отменяются, потому что поехать на сити-брейк в Киев, например, не так дорого и легче отменить. Если говорить о крупных событиях, конференции, предполагавшие большое количество участников – чаще всего заказчики сейчас колеблются и не готовы согласовывать, что это будет в Украине. Те заказы, что уже есть, сейчас под вопросом", - объясняет Мария Юхновец.

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