ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Впервые в истории". Стало известно, сколько иностранцев побывало в Украине за прошлый год

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 12:53
"Впервые в истории". Стало известно, сколько иностранцев побывало в Украине за прошлый год Фото: Cколько иностранцев побывало в Украине за прошлый год (unsplash.com/artem-zhukov)
Автор: Евгения Тугушева

Несмотря на пандемию и ограничения, количество иностранных путешественников за прошлый год выросло на 26,3%.

В 2021 году количество иностранных туристов, посетивших Украину составило 4,271 млн человек. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook.

По ее словам, количество иностранных путешественников за прошлый год выросло на 26,3% по сравнению с 2020 годом.

"Несмотря на Covid-19 и разные мировые перипетии, люди довольно активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4,2 млн иностранцев. Если точнее – 4,271 млн иностранцев. И для самых требовательных – 4 271 991 иностранцев. Это на 26.3% чем в 2020", – детализировала статистические данные Олеськив.

Кроме того, глава ДАРТ Марьяна Олеськив назвала десять стран по количеству иностранцев, из которых в нашу страну ехали чаще всего.

Десять стран по количеству иностранцев, въехавших в Украину

  • Молдова – 1054 тысячи;
  • Россия – 519 тысяч;
  • Польша – 311 тысяч;
  • Беларусь – 273 тысяч;
  • Румыния – 264 тысяч;
  • Турция – 247 тысяч;
  • Венгрия – 227 тысяч;
  • Германия – 154 тысячи;
  • Израиль – 133 тысячи;
  • США – 103 тысячи.

Среди стран, не граничащих с Украиной, в рейтинг включены Турция, Германия, Израиль и США.

&quot;Впервые в истории&quot;. Стало известно, сколько иностранцев побывало в Украине за прошлый год

Фото: В 2021 году Украину посетило 4,271 млн иностранных туристов (unsplash.com/Егения-Высочина)

По данным ГАРТ, в список попали граждане стран, активно проявляющих интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти:

  • Саудовская Аравия – 56 тысяч;
  • Италия – 56 тысяч;
  • Великобритания – 56 тысяч;
  • Грузия – 49 тысяч;
  • Азербайджан – 48 тысяч;
  • Индия – 48 тысяч;
  • Франция – 39 тысяч;
  • Чехия – 38 тысяч;
  • Словакия – 31 тысяч;
  • Армения – 25 тысяч;
  • Нидерланды – 24 тысячи.

"Горжусь работой всех органов власти, благодаря которой Украина впервые в истории наблюдала значительный поток гостей из Саудовской Аравии. Это только начало", – отметила Олеськив.

Летом туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину. Эксперты ожидают спроса на поездки в Украину среди туристов с Ближнего востока и в 2022 году.

Отдельно глава ДАРТ отметила количество путешественников из стран Балтии и активное взаимодействие этих государств с Украиной:

  • Литва – 36 тысяч;
  • Латвия – 22 тысячи;
  • Эстония – 11 тысяч.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег потратили иностранцы в Украине за прошлый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Станислав Ткацевич
Рождественская сказка. Почему зима - идеальное время для первого путешествия во Львов
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Все мнения