Рост туризма. Стало известно, сколько денег потратили иностранцы в Украине за прошлый год

Путешественники находились в Украине от 7 до 10 дней

В 2021 году больше всего туристов, посетивших Украину, было из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив на странице в Facebook.

Так, за первые девять месяцев 2021 года, отметила глава ГАРТ, Украину посетили свыше 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.

По данным Марьяны Олеськив, в среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней и тратили 929 долларов США.

Фото: Туристы находились в Украине от 7 до 10 дней и тратили в среднем 929 долларов США (facebook.com/airportboryspil)

"Среди путешественников самые большие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2 220 на человека. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1 500), но это больше, чем наши традиционные рынки. Канадцы тратили $1 250. Гости из США – $1 125”, – говорится в сообщении.

Летом туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину. Эксперты ожидают спрос на поездки в Украину среди туристов с Ближнего востока и в 2022 году.

2020 год из-за пандемии поставил туристическую отрасль в экстремальные условия и кардинально изменил подход туристов к выбору стран для отдыха.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег, потратили туристы из Саудовской Аравии в Украине в 2021 году.