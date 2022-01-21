"Індивідуальний підхід": у країнах ЄС планують змінити правила подорожей

Очікується, що правила будуть ґрунтуватися на оцінці ризиків для здоров'я мандрівника, а не на країні відправлення

У Євросоюзі планують змінити правила мандрівок через пандемію, повідомляє Politico.eu.

Повідомляється, що у країнах ЄС планують запровадити новий підхід до подорожей. Особливу увагу пропонується зосереджувати на індивідуальному підході для здоров'я мандрівників та оцінки ризиків, а не на країні відправлення.

Відповідно до оновлення необов'язкових правил, мандрівники із сертифікатом COVID не будуть стикатися з додатковими вимогами щодо тестування або карантину. Однак, кожна окрема країна Євросоюзу, як і раніше, може вводити додаткові заходи для поїздок з районів.

Можливі нові правила почали обговорювати після того, як у Єврокомісії ще у листопаді запропонували використати "індивідуальний підхід" до поїздок усередині ЄС. За словами чиновників, люди з COVID-сертифікатом "в принципі не повинні зазнавати додаткових обмежень на поїздки, звідки б вони не прибули до Європейського Союзу".

Updated maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/pK7cpqzlPV — ECDC (@ECDC_EU) January 20, 2022

Втім, країни все ще можуть запровадити додаткові заходи щодо подорожей із регіонів, які на карті Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями віднесені до "темно-червоних" зон високого ризику — статусу, який нині поширюється на більшу частину ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни цього року відкриють для туристів уперше під час пандемії.

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