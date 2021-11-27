Показатели ухудшаются. Туристов предостерегли о сложной ситуации с COVID в Европе

Вскоре после того, как Европейская комиссия предложила новые правила для путешествий внутри ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) обнаружил, что ситуация с COVID-19 на континенте "хуже, чем когда-либо", сообщает schengenvisainfo.com.

Комиссия выступила с предложением разрешить всем лицам, имеющим свидетельство о вакцинации или любого эквивалентного ему документа беспрепятственно ехать в страны ЕС независимо от того, из какой страны они прибывают. Это означает, что привычная система "зеленого" списка стран ЕС может быть отменена.

Однако, несмотря на эти рекомендации, пока все же неясно, смогут ли граждане ЕС и стран, не входящих в Евросоюз, беспрепятственно совершать поездки в ближайшее время. Ведь ситуация с COVID в Европе остается крайне непростой и даже значительно ухудшилась, отмечают в публикации.

"Согласно последнему обновлению карт, опубликованных по Рекомендации Совета касаемо правил передвижения по Европе, все государства-члены ЕС выявили повышенный уровень инфицирования за последние семь дней. По этой причине ECDC предлагает всем, особенно невакцинированным и не выздоровевшим, воздерживаться от несущественных поездок", — пишет Schengenvisainfo.

Какая ситуация с COVID в странах ЕС сегодня

Согласно данным, предоставленным Европейским агентством здравоохранения, большинство стран-членов ЕС - Австрия, Бельгия, Чехия, половина Болгарии, Хорватия, Эстония, Ирландия, Исландия, Польша, Нидерланды, Латвия, Литва, Греция, Венгрия, Лихтенштейн, Словения и Словакия - на данный момент отнесены к "темно-красному" списку.

Фото: Какой уровень заболеваемости коронавирусом в Европе (скриншот с сайта Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)

Список был обновлен после того, как во всех этих странах зарегистрировали более 500 случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей, а также где были получены положительные результаты теста более 4% от их общего количества за последние две недели.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что из всех государств-членов Польша, Нидерланды, Чехия и Бельгия сообщили о самых высоких показателях инфицирования.

За последние семь дней в Польше зарегистрировано 154 317 новых случаев заражения. За тот же период Нидерланды сообщили о 156 921 случае, за ними следуют Чехия с 117 409 случаями и Бельгия с 85 308 соответственно.

"Учитывая, что число случаев заражения растет с каждым днем, Агентство настоятельно рекомендует всем воздерживаться от поездок в это время. А тем, кому предстоит поездка, рекомендуется соблюдать осторожность и всегда иметь при себе необходимые документы", — подчеркивают в публикации.

Помимо упомянутых выше стран, о росте случаев COVID также сообщили Испания, Португалия и Франция.

"До сих пор эти страны были самыми безопасными направлениями для путешествий (в Европе - ред.). Однако из-за новой волны COVID-19 эти регионы тоже пострадали", — сообщают в издании.

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