Показники погіршуються. Туристів застерегли про складну ситуацію з COVID у Європі

Невдовзі після того, як Європейська комісія запропонувала нові правила для подорожей всередині ЄС, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) виявив, що ситуація з COVID - 19 на континенті "гірша, ніж будь-коли", повідомляє schengenvisainfo.com.

Комісія виступила з пропозицією дозволити всім особам, які мають свідоцтво про вакцинацію або будь-якого еквівалентного йому документа безперешкодно їхати в країни ЄС незалежно від того, з якої країни вони прибувають. Це означає, що звична система "зеленого" списку країн ЄС може бути скасована.

Однак, попри ці рекомендації, поки все ж неясно, чи зможуть громадяни ЄС і країн, що не входять до Євросоюзу, безперешкодно здійснювати поїздки найближчим часом. Адже ситуація з COVID в Європі залишається вкрай непростою і навіть значно погіршилася, зазначають у публікації.

"Згідно з останнім оновленням карт, опублікованих за рекомендацією Ради щодо правил пересування по Європі, всі держави-члени ЄС виявили підвищений рівень інфікування за останні сім днів. З цієї причини ECDC пропонує всім, особливо невакцинованим і тим, хто не одужав, утримуватися від несуттєвих поїздок",- пише Schengenvisainfo.

Яка ситуація з COVID у країнах ЄС сьогодні

Згідно з даними, наданими Європейським агентством охорони здоров'я, більшість країн-членів ЄС - Австрія, Бельгія, Чехія, половина Болгарії, Хорватія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Польща, Нідерланди, Латвія, Литва, Греція, Угорщина, Ліхтенштейн, Словенія і Словаччина - на цей момент віднесені до "темно-червоного" списку.

Фото: Який рівень захворюваності коронавірусом в Європі (скріншот з сайту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC)

Список був оновлений після того, як у всіх цих країнах зареєстрували понад 500 випадків зараження коронавірусом на 100 000 мешканців, а також де були отримані позитивні результати тесту понад 4% від їх загальної кількості за останні два тижні.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що з усіх держав-членів Польща, Нідерланди, Чехія та Бельгія повідомили про найвищі показники інфікування.

За останні сім днів у Польщі зареєстровано 154 317 нових випадків зараження. За той самий період Нідерланди повідомили про 156 921 випадок, за ними слідують Чехія з 117 409 випадками та Бельгія з 85 308 відповідно.

"Враховуючи, що кількість випадків зараження зростає з кожним днем, Агентство настійно рекомендує всім утримуватися від поїздок в цей час. А тим, у кого має бути поїздка, рекомендується дотримуватися обережності й завжди мати при собі необхідні документи", - підкреслюють в публікації.

Крім згаданих вище країн, про зростання випадків COVID також повідомили Іспанія, Португалія і Франція.

"Досі ці країни були найбезпечнішими напрямками для подорожей (у Європі - ред.). Однак через Нову хвилю COVID - 19 ці регіони теж постраждали", — повідомляють у виданні.

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