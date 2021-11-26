Рождество по новым правилам: стоит ли украинцам планировать путешествие в Италию этой зимой

Какие новые ограничения введут в стране в ближайшее время

В Италии собираются ввести новые ограничения, которые могут коснуться и туристов: теперь в большинство общественных мест будут пускать только с сертификатом вакцинации. Для этого в стране с 6 декабря вводят новый "пропуск" - Super Green Pass, сообщает Corriere della Sera.

Так называемый "суперсертификат" будет действовать до 15 января 2022 года. Этот документ получат только полностью вакцинированные или выздоровевшие граждане. Одновременно останется в силе обычный Green Pass, который выдается также после теста на COVID – у него ограниченный список мест с правом доступа.

Какие правила будут действовать в Италии и стоит ли украинцам планировать зимний отдых в этой стране – в материале РБК-Украина.

Новые правила карантина в Италии: что нужно знать

Сообщается, что срок действия "суперсертификатов" будет рассчитан на 9 месяцев. С таким документом в Италии можно будет посещать рестораны, бары, концерты, спортивные мероприятия.

Фото: Милан в рождественский период (unsplash.com/redcharlie)

Горнолыжные курорты, которые открыли сезон с 20 октября с обязательным условием "зеленого пропуска", вероятно, тоже станут доступны только для вакцинированных туристов.

Стандартный "зеленый пропуск", который можно получить после негативного теста, даст право поселяться в отели, ходить в тренажерные залы и ездить общественным транспортом, поездами и самолетами.

Выступая на телевизионной пресс-конференции, премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что ограничения будут означать "нормальное" Рождество в этом году для тех, кто прошел вакцинацию, и "придадут уверенности туристическому сезону".

Между тем в ЕС заговорили о возможном изменении правил въезда из-за четвертой волны пандемии. По мнению еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, странам, в которых вакцинировано не более 80% населения, придется "принять сложные меры".

"Через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой между странами", - отметила чиновница.

Фото: Рестораны будут доступны только вакцинированным (unsplash.com/gabriella-clare-marino)

"Можем войти в "зеленый" список после Нового года" - прогноз

Сооснователь сайта travelbans.org и авиаэксперт Владимир Беленький считает, что путешествия в Италию можно планировать, поскольку ситуация с COVID в Украине улучшается.

"Сейчас ситуация в Украине понемногу улучшается и вполне возможно мы сможем войти и в зеленый список стран ЕС после Нового года", - допускает он в комментарии РБК-Украина.

Он добавляет: путешественники, вакцинированные вакциной, одобренной в Италии, могут планировать отпуск.

"Но, конечно, надо стараться брать билеты и отель, которые можно или перенести, или отменить без штрафов", - подсказывает варианты он.

Ранее эксперт советовал, как подходить к бронированию туров в страны ЕС в условиях пандемии.

"Если же туристы планируют поехать в Евросоюз, нужно брать билеты по такому тарифу, когда их не жалко потерять. И жилье бронировать так, чтобы оплата была на месте. Нужно построить свой график таким образом, чтобы свести потери к минимуму", - советует он.

Другая стратегия - ждать до последнего и покупать билет за несколько дней до вылета, чтобы понимать, что туриста действительно пустят.

Фото: Горнолыжный отдых в Италии (unsplash.com/jasmina-rojko)

"Болгария или Андорра": как выбрать альтернативу Италии

Планировать зимний отдых в Италии могут вакцинированные украинцы – они со своими сертификатами вакцинации смогут полноценно всем пользоваться: и ресторанами, и отелями, обращает внимание руководитель туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Невакцинированным, наверное, не стоит рассматривать Италию для отдыха этой зимой. И сейчас это направление выбирают привитые граждане, ведь туристы заинтересованы не отбывать пятидневный карантин после прибытия в эту страну (такое правило действует в стране для невакцинированных путешественников – ред.)", - говорит эксперт в комментарии РБК-Украина.

Ситуация с правилами въезда для украинцев может измениться в любой момент, как это было в прошлом году.

"Прогнозировать наверняка нельзя. Даже если страну закроют – ничего, можно будет поехать, когда ее откроют. Опыт закрытия мы все получили в марте прошлого года, когда не летало ничего четыре месяца. Потом границы открылись и практически все смогли воспользоваться своими оплаченными путешествиями", - напоминает руководитель компании.

Если говорить о зимних поездках в Италию, то туристов прежде всего интересует горнолыжный отдых – катание на лыжах или сноуборде. Если есть сомнения, состоится ли запланированный отдых, стоит "бронировать" более прогнозированное направление, рекомендует Андрей Демура.

"В таком случае стоит выбирать для зимнего отдыха более "лояльные" страны – например, Турцию. Ожидается, что в декабре Болгария пересмотрит свои условия въезда. Еще есть Андорра – туда нужно ехать через Испанию, но туристы с сертификатом вакцинации там отдыхают без проблем", - подсказывает другие горнолыжные направления специалист.

Фото: В Италии популярен гастротуризм (unsplash.com/gabriella-clare-marino)

Между тем зимой в Италию едут не только на горнолыжный отдых, но на экскурсии, отмечает он. В индивидуальном порядке украинцы интересуется и термальными курортами в Италии.

"Экскурсионная и гастрономическая Италия – круглогодичное направление. Каждый регион страны - самобытный, поэтому желательно объезжать всю страну – это одно-двухнедельные туры по "классической" Италии. В краткосрочные туры на уикенд украинцы чаще всего едут в Рим, Милан, Венецию, Флоренцию", - перечисляет эксперт.

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